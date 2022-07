„Cristi, tu dacă vii aici nu mai pleci”, i-au spus prietenii stabiliți deja în Marea Britanie lui Cristian S, care în urmă cu doi ani și-a luat inima în dinți și a făcut pasul cel mare de a se muta din România. Spune că a mers mereu la vot și de fiecare dată ștampila sa s-a dus pe ceea ce credea că va fi o schimbare pentru el. În cele din urmă, schimbarea a găsit-o, dar nu în România, ci în Londra, loc în care nu trebuie nu trebuie să mai aștepte ca lucrurile să se îmbunătățească.

„Români peste hotare” este un proiect marca wall-street.ro prin care vrem să aducem în atenție mai multe povești ale românilor plecați peste hotare, care s-au resemnat cu gândul că în România nu se mai poate schimba ceva. Deja de ani buni, nu mai pleacă doar românii cu posibilități materiale reduse, ci și specialiștii din multe domenii. Fenomenul „exodului de creiere” va reprezenta o provocare majoră pentru sustenabilitatea pe termen lung a pieței muncii din România, care se golește încet, dar sigur, de forța de muncă.

Cristian S lucrează de trei ani la Verifone, unul dintre cei mai mari provideri de soluţii de plată şi e-commerce, iar în urmă cu doi s-a relocat cu jobul în Marea Britanie. Pare obișnuit cu schimbările și asta pentru că anterior a lăsat în urmă un job de programator pentru că s-a simțit mai atras de partea de vânzări. Ciudat, ar spune unii, pentru că un programator rămâne cu mai mulți bani la final de lună, însă nu e mereu așa, crede Cristian. Din ceva ce părea o curiozitate la început, tânărul a făcut în timp tranziția către vânzări și a promovat constant până să ajungă la poziția pe care o ocupă în prezent, cea de regional sales manager în cadrul Verifone, fiind responsabil de Marea Britanie, Irlanda și țările nordice.

E cumva o preconcepție faptul că joburile de pe vânzări nu sunt la fel de bine remunerate ca cele de programator. Vânzările, de fapt constituie o știința, dacă știi ce să faci, de ce faci și când să faci. E exact ca programarea, am o problemă, aplic o soluție și ajung la rezultat. Cristian S, regional sales manager Verifone

Expertiza sa în acest domeniu i-a permis o relocare într-o țară în care simte că s-a regăsit întru-totul. Britanicii sunt de treabă, în ciuda faptului că sunt mai „reci” decât est-europenii, spune Cristian care susține că și-a găsit în sfârșit locul într-una dintre cele mai mari capitale financiare ale lumii.

„Mereu mi-a plăcut să fac parte dintr-un mediu multicultural. Ai ce să înveți de la oameni cu parcursuri profesionale diferite și din alte culturi. Sincer, când am ajuns în Marea Britanie mi-am dat seama că asta e locul pe care mi-l doresc pentru că aici e o diversitate extraordinară. Aici sunt toți oamenii, de toate naționalitățile. A fost extraordinar din punctul acesta de vedere (...) Sunt mai multe oportunități de dezvoltare, expunere la un mediu nou și la mentalități noi. Oportunitățile de business și de promovare de aici sunt imense. Cred că nu trece o săptămâna fără să nu primesc o ofertă de muncă”, povestește Cristian S, într-un dialog cu wall-street.ro.

Nu crede deocamdată ca ar trebui să plece de la compania la care lucrează, mai ales pentru că, spune el, nu îi place să sară de la o firmă la alta și consideră că e benefic să ai cel puțin trei ani lucrați la o firmă pentru ca mai apoi să te gândești la următoarea mutare.

„Nu mai am timp să aștept 20 de ani ca să fiu undeva unde vreau să fiu”

Cristian S. s-a mutat în primul an de pandemie, în noiembrie 2020, moment în care a fost întâmpinat de o „Londra goală”, cu britanici baricadați în case, în timpul unui nou lockdown, generat atunci de pandemia de COVID-19.

„Am fost blocat aici în primul Crăciun din pandemie, nu am putut să merg acasă. Însă am foarte mulți prieteni aici, mi-am făcut și pe urmă prieteni, nu am avut problema asta. Am avut noroc și cu părinții mei care m-au susținut și mi-au spus mereu că ar trebui să fac ce e mai bine pentru mine. Mi-au spus că e o mișcare bună pentru mine și pentru cariera mea”, spune Cristian S.

După primele șase luni petrecute în Londra, Cristian a primit statutul de rezident și a devenit, spune el, din ce în ce mai serios în ochii britanicilor. Dacă de prieteni și de viață socială nu a dus lipsă, provocările s-au dovedit a fi mai mari la nivel birocratic, însă nu cele pe care le-ar fi întâmpinat în România, unde e mereu nevoie de documente fizice și de drumuri la instituții publice.

„O singură provocare a fost, aceea de a intra în sistemul lor financiar, să îmi deschid un cont, să mă înregistrez la doctor. Sunt foarte reticenți pentru că nu știau dacă stai sau nu. Fiind expat, au o oarecare reticență la început, însă odată ce te stabilești, din momentul acela nu mai e nicio diferențiere”, explică tânărul.

Deși a plecat din România, nu are o părere atât de proastă despre țara sa, cum sunt poate mulți alți români care decid să ia calea Vestului, în speranța unui trai mai bun. Spune că nu s-ar mai întoarce în țara sa natală, cel puțin nu în următorii 5-7 ani și asta pentru că ritmul în care se schimbă lucrurile aici este unul mult prea lent.

În continuare, în România văd că se întâmplă lucruri și îmi place că de când m-am mutat aici, când mă reîntorc după o perioadă, văd anumite schimbări. Dar lucrurile nu se dezvoltau destul de rapid. Am doar o viață, nu mai am timp să aștept 20 de ani că să fiu undeva unde vreau să fiu. Pur și simplu voiam să fiu într-un loc unde lucrurile au un mers al lor, sunt foarte bine stabilite. Cristian S, regional sales manager Verifone

În mod cert, nici străinătate nu presupune ca lucrurile să fie mereu roz. Nici pentru Cristian S, mutarea nu a fost ușoară și probabil nu ar fi reprezentant niciodată o opțiune, dacă în România ar fi putut să acceseze oportunitățile pe care le-a găsit în Marea Britanie și anume un sistem de sănătate foarte bine pus la punct, infrastructură de transport în care mașina poate ieși lejer din ecuație, dar și ecosisteme financiare mai flexibile, care îți permit după ceva timp să îți poți lua relativ ușor un împrumut pentru o casă.

„Uite vedem acum în România inflație mare. Și în Marea Britanie e, dar din punct de vedere putere de cumpărare și posibilități financiare e o diferența enormă. În România s-au tot schimbat niște guverne și am tot așteptat să văd schimbări radicale. Nu le-am văzut (...) Mie îmi place să mă concentrez pe ceea ce pot eu să schimb și ceea ce am putut eu să schimb a fost mediul”, a mai spus Cristian S.

Un confort a venit și din faptul că odată ajuns în Regatul Unit, a fost plăcut surprins să găsească un set de reguli după care se ghidează societatea, cu legi care se aplică tuturor, „nu doar unora sau altora”. Spune că odată ce respecți regulile și îți vezi de treabă, nu există motive pentru care să nu avansezi la job, să nu te integrezi și să nu ai parte de beneficiile pe care ți se oferă Marea Britanie.

Sfaturi pentru cei care vor să se mute în străinătate: „Dacă accepți lucrurile oriunde sub 50% te vei întoarce în România”

Înainte de a face un pas atât de important, o persoană care are în plan să se mute în afara României trebuie să se gândească foarte bine, înainte de toate, la ceea ce își dorește cu adevărat, spune Cristian. Mutarea într-o țară nouă nu este deloc un proces simplu, iar dacă nu îmbrățișezi tot ce ți se întâmplă cu brațele deschise, ai mari șanse să te întorci înapoi în România.

„E un mediu nou, trebuie să te adaptezi, trebuie să fie pentru tine, nu trebuie să faci niciun sacrificiu, eu stau aici pentru că îmi doresc. Trebuie să fii aici 100%. Am prieteni din China care încă au telefonul în chineză și încă vorbesc în chineză. Nu, vii aici, vorbești engleză, ai totul în engleză, faci ce fac englezii. Dacă accepți lucrurile oriunde sub 50% te vei întoarce în România”, este de părere Cristian S, care se declară un optimist pentru că a ales să vadă mai mereu partea plină a paharului.

