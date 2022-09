Și în 2022, România va trece la ora de iarnă în noaptea de 29 octombrie spre 30 octombrie. Totuși, înainte de pandemie Uniunea Europeană părea decisă să renunțe la ideea de a da ceasul înainte și înapoi. Măsura trebuia să intre în vigoare, inclusiv în România, din 2021. Ce s-a întâmplat?

Când va trece România la ora de iarnă în 2022

Anul acesta, trecerea la la ora de iarnă se va face în noaptea dintre sâmbătă, 29 octombrie și duminică, 30 octombrie. Ora 04:00 va deveni ora 03:00, adică vom dormi o oră în plus. Același lucru se va întâmpla în celelalte state ale Uniunii Europene, la aceeași dată.

Ce s-a decis la nivelul UE privind schimbarea orei

Totuși, în 2019 Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării sezoniere a orei, după un sondaj online la care au participat 4,6 milioane de repondenți – iar 80% au votat pentru eliminare. Apoi, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an. Astfel, începând cu 2021, fiecare stat din UE urma să aibă aceeași oră tot anul, rămânând la latitudinea țărilor să decidă dacă aceasta va fi ora de iarnă (”ora standard”) sau ora de vară.

În acest scop, România şi celelalte state UE urmau să informeze Comisia Europeană asupra alegerii lor până în aprilie 2020, după care urma o etapă de coordonare, pentru a permite atât guvernelor, cât și companiilor - mai ales cele de transport - să se pregătească pentru schimbare. Brexit şi pandemia COVID-19 au oprit însă complet acest proces.

Practic, eliminarea orei de iarnă/vară în UE a fost discutată ultima dată în decembrie 2019, în timpul preşedinţiei finlandeze. În acest moment ideea este practic abandonată, dat fiind că statele membre vor ajunge foarte dificil la un consens.

Țările care au renunțat la ora de iarnă

Din țările europene, Rusia, Belarus sau Turcia au renunțat la schimbarea orei. Anul acesta, și Senatul american a votat, ca începând din 2023, pe tot teritoriul Statelor Unite să se renunțe la schimbarea orei de două ori pe an, dar legea trebuie să treacă și de Camera Reprezentanților.

Citeste si: Decizie a UE: fiecare membru să aibă propriul ritm de reducere a...

You will find more infographics at Statista

Ce am câștiga dacă nu am trece la ora de iarnă

Pe de altă parte, renunțarea la ora de iarnă ar putea avea avantaje în ce privește economisirea energiei. Un profesor de la Universitatea din Belfast a calculat că, în Irlanda, consumatorii ar plăti mai puțin cu 400 de euro la prețurile actuale dacă nu s-ar mai trece la ora de iarnă.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: