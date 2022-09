Directorul AER: Ceea ce ne paşte pe noi este trecerea multora în rândul analfabeţilor

Directorul executiv al Asociaţiei Editorilor din România (AER), Mihai Mitrică, a declarat, în cadrul Salonului de Carte Bookfest de la Târgu Mureş, că după secole de invenţii şi avansuri tehnologice, nu s-a găsit un mecanism mai ieftin şi mai eficient de învăţare decât cartea şi că cel mai mare pericol nu este digitalizarea cărţii, ci analfabetismul, notează Agerpres.

"Toată lumea are impresia, la nivel de discurs public, în România, că ne paşte vreo înlocuire a cărţii tipărite cu cartea digitală. Departe de noi, această carte digitală, pot să spun că, din păcate, reuşeşte să acapareze doar spre 1% din vânzările totale ale cărţii. Ceea ce ne paşte pe noi este însă trecerea multora în rândul analfabeţilor. Şi uitaţi-vă că testele PISA, cel mai recent instrument de măsură pe care îl avem, al situaţiei adolescenţilor, arată o creştere graduală, dar sigură, a gradului analfabetismului funcţional. De la 38-42% am ajuns la 45 % şi încă n-am văzut cifrele pe 2022, e o problemă în creştere pe care nu reuşeşte încă Ministerul Educaţiei să o ţină sub control. Nu văd cum ar putea să facă asta fără carte. Suntem în 2022, după atâtea secole de invenţii şi avansuri tehnologice, nu s-a găsit un mecanism mai ieftin şi mai eficient de învăţare decât cartea", a declarat presei Mihai Mitrică.

Salonul de Carte Bookfest a debutat la Târgu Mureş în organizarea Asociaţiei Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, în parteneriat cu Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Consiliul Local Târgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: