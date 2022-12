Furtună în SUA: Meteorologii avertizează că ar putea fi doborât recordul de frig pentru acest Crăciun

Furtuna hibernală care a lovit în această săptămână o mare parte a teritoriului Statelor Unite va aduce, conform previziunilor meteorologilor, cel mai rece Crăciun înregistrat vreodată din Pennsylvania şi până în Florida, transmite sâmbătă Reuters.

Conform prognozelor, temperaturile din Ajun vor coborî până la -13 grade Celsius la Pittsburgh, cel mai mare oraş din vestul Pennsylvaniei, urmând să fie depăşit recordul de temperaturi negative de -10,5 grade Celsius înregistrat în 1983, conform Serviciului Meteorologic Naţional (National Weather Service - NWS), conform Agerpres.ro.



Capitalele statelor Florida şi Georgia - Tallahassee şi respectiv Atlanta - se aşteaptă să înregistreze cele mai scăzute temperaturi din Ajunul de Crăciun din istoria măsurătorilor meteorologice, în timp ce la Washington se va înregistra cea mai rece zi de 24 decembrie din 1906.



Vremea arctică, combinată cu "bomba ciclonică" ce aduce ninsori abundente şi viscol puternic dinspre regiunea Marilor Lacuri spre zona cursului superior al fluviului Mississippi şi Ohio, a provocat haos, afectând distribuţia de curent electric precum şi traficul auto şi aerian.



Cel puţin 5 decese au fost puse vineri pe seama vremii reci extreme. Doi şoferi au murit şi mai mulţi şoferi şi pasageri au fost răniţi într-un ambuteiaj de 50 de vehicule pe o autostradă de lângă Toledo. Autorităţile au intervenit evacuându-i cu autobuze pe oamenii rămaşi blocaţi pe autostradă pentru a nu îngheţa în maşinile lor.



Alte trei decese legate de vremea foarte rece au fost confirmate în statul vecin Kentucky - două în urma unor accidente de maşină şi respectiv o persoană fără adăpost care a murit din cauza expunerii prelungite la frig.



De la frontiera cu Canada şi până la cea cu Mexic şi de pe coasta Atlanticului până pe cea a Pacificului, aproximativ 240 de milioane de americani se află sub avertizări de vreme foarte rece.



Conform NWS, harta zonelor aflate sub avertizări din cauza valului de frig este una dintre cele mai extinse înregistrate vreodată.



Sistemele energetice americane sunt suprasolicitate de consumul crescut din cauza nevoii de căldură, în condiţiile în care furtuna a afectat puternic şi infrastructura energetică iar aproape 1,5 milioane de locuinţe şi afaceri au rămas vineri fără curent electric, conform site-ului de monitorizare Poweroutage.us.



Milioane de americani şi-au văzut planurile de Crăciun distruse de vremea rece. Asociaţia Automobilistică Americană a estimat că 112,7 milioane de oameni se pregăteau să parcurgă 80 de kilometri sau mai mult în autoturisme în perioada de Sărbători.



Numărul curselor aeriene anulate vineri din cauza puternicei furtuni hibernale care loveşte Statele Unite ale Americii a depăşit 5.700, paralizând activitatea pe aeroporturi şi afectând zeci de mii de pasageri care încearcă să ajungă acasă de Crăciun, conform site-ului specializat în monitorizarea zborurilor FlightAware.



Oraşul Buffalo şi zona sa limitrofă, aflată în apropiere de lacul Erie, în partea de vest a statului New York, a interzis circulaţia auto, iar toate cele 3 poduri pe care se desfăşoară de obicei traficul auto spre şi dinspre Canada au fost închise.



Frigul sever le-a determinat pe autorităţi să amenajeze adăposturi în biblioteci şi secţii de poliţie pentru persoanele fără domiciliu. Situaţia este extrem de dificilă în contextul în care mii de migranţi au trecut frontiera sudică a SUA în ultimele săptămâni.



Gerul cumplit, intensificat de vântul puternic, a cuprins şi zonele de sud ale SUA până la graniţa cu Mexic. La El Paso, în Texas, temperatura a coborât până la -18 grade Celsius.

Sursa foto: Miro Vrlik Photography / Shutterstock.com

