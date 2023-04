Din 2023, angajații din România pot beneficia de abonamente la săli de fitness, piscine, terenuri de sport etc. pe banii companiei – mai precis, aceste sume sunt deductibile pentru angajator. Sună bine pe hârtie, dar ce se întâmplă efectiv? Am primit toate răspunsurile despre acest nou beneficiu extrasalarial de la Ștefan Toderiță, Strategy and Development Director, Edenred România.

Abonamentul la sală pe banii companiei este practic un beneficiu nou, introdus din 2023 în urma modificării Codului Fiscal. Conform estimărilor realizate de Edenred România, toți angajații din România, din mediul privat, sunt eligibili pentru acest tip de beneficiu. Trebuie ținut cont de faptul că există un plafon de 33%, din salariul de bază pentru scutirea de la plata taxelor către stat a beneficiilor extrasalariale oferite de angajatori. Dar, explică Ștefan Toderiță, cardul de masă, cardul cadou, cardul de vacanță și cardul cultural nu sunt incluse în acest plafon prevăzut de Codul Fiscal.

Care este limita lunară pentru valoarea abonamentelor sportive

Pentru un angajat cu normă întreagă (full time), cu salariu minim (3.000 lei brut), această limită ajunge la 1.000 lei/lună. Angajatorii și angajații pot avea control asupra acestei limite, spune Ștefan Toderiță. ”De exemplu, noi am oferit companiilor oportunitatea de a controla acestă limită prin intermediul platformei Benefit by Edenred, unde suma tututor beneficiilor care se încadrează în această limită sport, medical, pensii private (160 lei/lună) și telemuncă (400 lei/lună), nu depășește 880 lei/lună”. În cazul angajaților full-time, se aplică unele excepții.

Valoarea medie a acestui tip de beneficiu, conform estimărilor Edenred, este aproape de valoarea maximă, dat fiind că există și abonamente care au o valoare de peste 160 lei/lună, echivalentul a 400 euro/an. Trebuie ținut cont de faptul că, în ciuda faptului că, deși limita este anuală, ea este calculată lunar.

Sunt limitate abonamentele doar la săli de fitness?

Ce abonamente pot primi angajații din parte companiei, ca beneficii extrasalariale? ”Sălile de fitness sunt cele mai populare alegeri, însă abonamentele nu sunt limitate doar la acestea, ci din contră, există mult mai multe activități pentru care se poate oferi suma de 400 Euro/an”, spune Ștefan Toderiță.





Mai concret, angajații din România pot opta pentru abonamente și servicii oferite de toate unitățile a căror activitate este inclusă în CAEN 9311, CAEN 9312 și CAEN 9313. Mai concret, activități din cadrul stadioanelor de fotbal, hockey, cricket, rugby, bazine de înot, stadioane de atletism, terenuri de golf, tir cu arcul și așa mai departe. Practic, angajații nu sunt condiționați de formatul clasic, în săli de fitness, spune reprezentantul Edenred România.

Citeste si: ANAF vrea să intensifice executările silite și recuperarea datoriilor

Poate fi folosit abonamentul și pentru membrii familiei?

Pot și membrii familiei angajatului să folosească aceste abonamente? Răspunsul este NU. Așa cum este acum prevăzut în Codul fiscal, acest beneficiu nu poate fi extins și către familia angajatului, fiind vorba despre o cheltuială suportată de angajator pentru angajaţii proprii, spune Ștefan Toderiță.

Cât de mare este interesul companiilor pentru a le face angajaților abonamente la sală, pisicină sau terenuri de sport? Conform datelor din platforma Benefit by Edenred, unde a fost lansat în premieră accesul la acest beneficiu direct din bugetul alocat de angajator în platformă, majoritatea companiilor l-au inclus deja. De asemenea, multe dintre ele iau în considerare inclusiv alocarea unui buget suplimentar, ca urmare a apariției acestui nou tip de beneficiu.

”Ne așteptăm la un interes crescut din partea companiilor și a angajaților, întrucât am observat atât în timpul pandemiei, cât și post-pandemie, preferința angajaților către activități de sport & wellness în alegerea beneficiilor flexibile. Conform datelor din primul semestru al anului 2022, incluse în studiul anual Benefit, sportul înregistrează o creștere semnificativă în preferințele angajaților, față de anul 2021”, spune Ștefan Toderiță.

În plus, și piața de fitness a crescut: în 2021, companiile din domeniu au atins o cifră totală de afaceri de 400 de milioane de lei, față de 311 milioane în anul precedent.

Ce avantaje au companiile dacă le oferă angajaților abonamente la sală

Care sunt avantajele pentru angajator, dincolo de deducerea fiscală? Practic, compania își susține angajații să adopte un stil de viață mai sănătos, care este corelat direct cu o performanță îmbunătățită atât în viața personală, cât și în cea profesională, afirmă Ștefan Toderiță. Cum pandemia a arătat o orientare mai mare spre creșterea calității vieții, inclusiv prin astfel de activități. În plus, angajatorii pot să ofere soluții personalizate pentru a crește gradul de satisfacție al angajaților.

”Din punctul nostru de vedere, one size fits all nu mai funcționează. Pandemia ne-a demonstrat, cel mai recent, că fiecare dintre noi are nevoi diferite, iar beneficiile extrasalariale trebuie să răspundă acestor nevoi, din ce în ce mai diverse”, afirmă directorul de strategie și dezvoltare al Edenred România.

Va exista o diferență semnificativă între industrii – de pildă, un interes mai mare în sectoare unde activitatea angajaților e mai „sedentară”, cum ar fi IT? Ștefan Toderiță spune că din punctul său de vedere, diferența va fi dată de infrastructură. În orașele mari, cu multe săli sau centre sportive, acest beneficiu va fi mult mai folosit, față de orașele mici, unde nu există atât de multe facilități disponibile. Indiferent de industrie, însă, esențială va fi flexibilitatea de a alege beneficiul potrivit fiecăruia.

Cât de interesați sunt angajații de abonamente pentru activități sportive

Cât de interesați sunt angajații de abonamente la săli de fitness, piscine, terenuri de sport pe banii companiei? Peste 50% din companiile care folosesc platforma Benefit by Edenred au activat acest tip de beneficiu în prima lună. Iar compania se așteaptă ca popularitatea lui să crească considerabil până la sfârșitul lui 2023, pe măsură ce va fi din ce în ce mai cunoscut în rândul angajaților și angajatorilor.

Ce beneficii de acest tip și-ar dori mai mult angajații? Sălile de sport sunt pe primul loc, spune Ștefan Toderiță, fiind cele mai accesibile din punctul de vedere al obiceiului de a face sport, al numărului mare de astfel de unități și, deci, și al proximității. Flexibilitatea de alege din toate opțiunile rămâne însă esențială – poate unii ar prefera să meargă mai degrabă la înot, fotbal, tenis sau, de ce nu, golf.

Edenred deja a integrat aceste beneficii în platforma Benefit by Edenred, iar utilizatorii pot să își folosească bugetul pentru a accesa servicii legate de sport. De asemenea, Edenred are un parteneriat strategic cu SanoPass, liderul local al pieței de MedTech, pentru ca angajații și companiile să aibă acces la abonamente pentru activități sportive și servicii de prevenție medicală.

Este prea jos plafonul de 400 de euro/an față de valoarea medie a unui abonament la sală, piscină sau teren de sport? Plafonul de 400 euro/an este același ca pentru abonamentele medicale și pensiile private, spune reprezentantul Edenred România. ”Noi credem că analiza trebuie să plece de la nevoile de bază ale angajaților, iar pachetele de beneficii extrasalariale să fie alcătuite astfel încât să maximizeze bugetul alocat de angajator și să fie atractive pentru angajați, ținând cont, bineînțeles, de reglementările în vigoare. În funcție de toate aceste considerente, în viitor, plafoanele anuale ar putea fi reanalizate”.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: