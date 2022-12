Modificările Codului Fiscal care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 introduc un plafon lunar de 33% de care trebuie să țină cont companiile atunci când acordă beneficii extra-salariale angajatilor. Vor fi afectate tichetele de masă, cele de vacanță sau cardurile cadou ori cele culturale? Altfel spus, vor primi angajații din România mai puține benficii extra-salariale în 2023? Am primit răspunsuri de la Codruț Nicolau, director general Edenred România și Benefit Systems, liderul de piață în acest sector.

”Toate cardurile despre care vorbim, cardurile de tichete de masă, cardurile cadou, cardul cultural, cardul de vacanță, toate aceste carduri nu sunt impactate. Codul fiscal vorbește despre lucruri, dar aceste carduri ies de sub incidența lor”, a declarat Codruț Nicolau la Wall-Street 360.

Codul fiscal spune acum că practic totalitatea beneficiilor extra-salariale din care se scot aceste 4 carduri nu trebuie să depășească 33 % din salariu, explică directorul Edenred România. Deci ce anume ar intra? Sănătatea – în medie 160 lei pe lună per salariat; pensia pilon III, tot 160 de lei pe lună; transportul; bugetul de telemuncă, 400 de lei pe lună, folosit de către salariați în special pentru plata facturilor de utilități, care se poate face prin integrarea Benefit online cu PAGO.

”Dacă le adunăm pe toate acestea și ne raportăm la acel 33 % o să descoperim că practic orice salariat care are minim 2.200-2.300 de lei salariu net poate accesa, grosso modo, aproape la maxim pachetul acela de 33% beneificii extra-salariale. Deci, într-un fel sau altul, nu cred că impactul este atât de strict”, spune Codruț Nicolau. Singura zonă de beneficii care foarte probabil va fi afectată, afirmă el, este cea legată de vacanțele în străinătate.

Mai precis, dat fiind că salariul minim brut ajunge la 3.000 de lei la 1 ianuarie (decizia a fost luată după realizarea acestui interviu), practic, plafonul va fi la 1.000 de lei (deoarece se calculează ca procent din salariul brut, nu net).

Or astfel de beneficii, explică directorul Edenred, produc un efect de accelerare a PIB-ului și ajută politicile publice.

”Noi vorbim adesea de un patrulater magic. Practic ai 4 colțuri. Ai, pe de o parte, companiile, în colțul din stânga sus, care beneficiază de fiscalitate preferențială, creșterea satisfacției angajaților, creșterea retenției angajaților, dincolo de multe alte beneficii - cum ar fi diminuarea efortului operațional dacă se folosește, de exemplu, platforma Benefit”, detaliază Codruț Nicolau

În colțul din dreapta jos sunt comercianții, care beneficiază de business nou, accesează clienți noi, accesează volume noi de business. În stânga jos sunt statul român și comunitatea în general, care beneficiază nu doar de efectul de accelerare a PIB-ului, dar și de reducerea evaziunii fiscale (mai puține companii care dau bonusuri ”în plic”), de încurajarea consumului să stea în ecosistemul din România etc. În plus, societatea are avantaje, mergând de la sănătatea mentală la creșterea gradului de educație și cultură. În fine, în colțul din dreapta sus sunt salariații, care câștigă atât prin creșterea venitului net, cât și prin flexibilizare: prin platforme ca Benefit pot alege beneficiile care sunt relevante pentru ei sau pot încasa salariul mai devreme, dacă au nevoi presante.

Ca urmare, marea provocare în 2023 în zona de beneficii extra-salariale, spune Codruț Nicolau, nu este plafonul de 33% din noul Cod Fiscal, ci ”a ne apropia de această vastă majoritate a ecosistemului de companii din România din zona de micro și IMM-uri, ca să le povestim despre cum putem să-i ajutăm”.

