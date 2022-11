Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va ajunge la 3.000 de lei brut, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună. De această majorare vor beneficia peste 2,1 milioane de angajați din România, conform datelor de la Ministerul Muncii.

„Partea proastă este că în munca necalificată se se păstrează acest trend, de acordare a salariul minim pe economie. Numai că munca necalificată devine muncă calificată, pentru că trebuie să-i înveți pe oameni. Ok, lucrezi cu ei, dar dacă lucrează pe șantier, trebuie să învețe meserie. Deci în momentul acela și așteptările lor salariale cresc”, a declarat Maria Crișu, Head of Payroll în cadrul Accace România, invitată la emisiunea HR Talks.

Guvernanții încă nu au ajuns la o decizie cu privire la suma de 200 de lei care a fost propusă de Ministrul Marius Budăi ca fiind una neimpozabilă, dar care, cel mai probabil va fi suportată tot de angajator, în plus față de cei 3.000 de lei. Prin urmare, toată povara fiscală a creșterii lefurilor îi lovește cel mai rău pe angajatori, după cum atrăgea atenția și Romulus Badea, tax partner în cadrul Soter & Partners.

Noi am făcut deja niște simulări pentru că existau curiozități, am fost întrebați cât câștigă angajatul în plus? Rezultat a fost undeva la 100 și ceva de lei în plus care-i rămân în mână, dar taxele datorate de angajator cresc, tot așa, în jur de 100 de lei. Dar trebuie să mai ținem cont de faptul că salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei, dar sunt taxați practic 2.800 de lei pentru că există acea excepție de 200 de lei.

Maria Crișu, Head of Payroll Accace România (foto)