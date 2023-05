Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov (PMUD) în variantă actualizată a intrat în achiziție publică. Principala componentă a PMUD este modelul de transport, a spus primarul.

Nicușor Dan susține, într-o postare pe Facebook, că „nu a existat până acum model de transport funcțional pentru că pe modelul de transport poți să testezi influența pe care diferite investiții o au asupra traficului. Fără modelul de transport s-a găsit întotdeauna un inginer de trafic care să spună că investiția nu generează trafic, chiar când era un bloc de 14 etaje pe o straduță de 7 metri”.

Primarul general a menționat că actualul PMUD datează din anul 2016. „Când am preluat mandatul de primar, am găsit visteria goală și documente strategice de dezvoltare blocate. Am reușit în acești doi ani să deblocăm actualizarea PUG-ului din 2000, actualizăm acum PMUD-ul din 2016 și vom finaliza în curând SIDU, necesar pentru accesarea fondurilor europene.”

Primaul Dan a subliniat că „valoarea estimată a PMUD este de 4,4 milioane lei, mare parte din finanțare fiind nerambursabilă, asigurată prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 6 iunie 2023”. Acesta nu este, însă, singurul proiect de anvergură anunțat de municipalitate.

A fost anunțată prin SICAP și o licitaţie în vederea renovării corpurilor A şi B ale Maternităţii Bucur, la o valoare totală estimată de 104.259.168 lei. Proiectul beneficiază de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Este vorba despre servicii de proiectare, asistenţă tehnică şi lucrări de execuţie pentru consolidare seismică şi renovarea energetică moderată a clădirilor.

Sursa foto: Agerpres

