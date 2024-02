Nicușor Dan anunță că Guvernul a tăiat din bugetul Capitalei: Din păcate, avem mai puţini bani decât anul trecut

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunță că Guvernul a tăiat din bugetul alocat Capiatei fiind redusă de la 50% la 47% cota care „se cuvine din impozitele pe salariile bucureştenilor”, anunță Primăria Municipiului București.

Care sunt planurile PMB 2024:

TERMIE

Continuăm investițiile în termoficare. În 2023 am reușit să schimbăm 50 km de rețea principală, iar anul acesta țintim 70 de km. Avem fondurile europene, fondurile de la Ministerul Dezvoltării, dar și bani de la bugetul local. Pentru zonele unde au fost tot timpul probleme achiziționăm anul acesta 20 de minicentrale.

INFRASTRUCTURĂ

Începem reabilitarea celor 50 de km linie de tramvai cu finanțare de la bugetul local, fonduri europene, dar și din împrumuturi.

Vom extinde rețeaua de tramvai a Capitalei. Este vorba despre Piața Unirii, Inelul Median, extinderea de la Băneasa și cea de pe București-Târgoviște.

Avem bani în buget, pe care o să îi decontăm pe fonduri europene, pentru cele 100 de tramvaie - dintre care 72 circulă deja prin oraș - pentru cele 100 de troleibuze care au început să fie livrate, plus alte 22 de troleibuze pentru care avem bani prin PNRR.

Am pus bani și pentru plata ratelor la autobuzele Otokar, mai avem de plătit 15 rate din autobuzele cumpărate de administrația precedentă și neplătite.

Am deschis linie bugetară pentru achiziția a 250 de noi tramvaie, o achiziție foarte consistentă, de ordinul a 800 de milioane de euro, pentru care vom depune, de asemenea, o aplicație în cadrul Programului Operațional Regional.

După aprobarea bugetului, vom semna contractul pentru semaforizare inteligentă - avem bani în buget din PNRR și cofinanțare de la bugetul local.

Am alocat o sumă consistentă pentru reparații de străzi, trotuare, marcaje rutiere și semafoare. Avem bani pentru noi intersecții semaforizate.

Așa cum am promis, vom finaliza reparația Podului Grant.

PARCURI

Vom înlocui 30 de locuri de joacă în parcurile pe care le administrăm.

Vom repara sistemul de irigații din mai multe parcuri: Cișmigiu, Herăstrău, Izvor și vom realiza un nou sistem de irigații în Parcul Carol.

Vom construi un puț de mare adâncime în Parcul Circului care să rezolve problema alimentării cu apă.

Am prevăzut bani pentru reparația aleilor din parcurile bucureștene.

Vom termina reparația Podului din Parcul Tineretului, care nu a mai fost reparat de 50 de ani. Vom termina cuva Lacului Mare din Cișmigiu.

De asemenea, vom începe reparațiile malurilor de lac din Herăstrău, avem bani alocați pentru asta.

SĂNĂTATE

O să începem un proiect anunțat de foarte mult timp, și pentru care, în sfârșit, avem documentațiile – Banca de țesuturi din interiorul Spitalului Colentina.

În sfârșit, după ce proiectul a început în 2009 și s-au tăiat mai multe rânduri de panglici, o să terminăm lucrările de la Spitalul Foișor.

Avem proiecte pe fonduri europene pentru mai multe spitale: refacerea sistemelor electrice, detecție incendii, sistemele de fluide.

Tot pe fonduri europene vom construi corpuri de clădire cu funcțiune de ambulatoriu la mai multe spitale, un corp nou de terapie intensivă pentru neonatologie la Filantropia și vom face lucrările necesare pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale.

De asemenea, dacă Ministerul Sănătății vă găsi o soluție pentru relocarea unei parți din maternitatea Bucur, începem acolo consolidarea cu fonduri PNRR.

URBANISM

O să finalizăm Planul Urbanistic General, pentru care în momentul de față toate studiile sunt făcute și suntem în etapa în care se întocmește Regulamentul și Planșa de reglementări urbanistice.

Am alocat fonduri pentru Baza de Date Urbane. Ne dorim ca în același sistem GIS să avem informații despre rețele, școli, drumuri, proprietate, regulamente de urbanism, trafic.

Vom finaliza PMUD – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Vom avea în sfârșit așa-numitul Model de transport pe baza căruia putem face evaluări asupra diferitelor investiții care se produc, dacă traficul suportă sau nu suportă.

CONSOLIDĂRI/CLĂDIRI

Vom finaliza, și avem bani și din bugetul local și dintr-un împrumut deja contractat, clădirea din Bd. Regina Elisabeta, fostul sediu al Primăriei Sectorului 5. Aceasta va deveni o locație administrativă a Primăriei Capitalei în care putem să relocăm multe dintre administrațiile noastre care plătesc chirie în momentul acesta.

În luna martie vor începe lucrările la Hanul Solacolu, de punere în siguranță, pentru moment.

De asemenea, am alocat sume consistente pentru reabilitarea clădirilor cu risc seismic pentru care documentațiile sunt deja gata.

Vom finaliza anul acesta Lapidariumul de la Palatul Mogoșoaia și Banca de Alimente, de asemenea un proiect început acum 10 ani și care va fi și sediul Direcției Generale de Asistență Socială. Şi, în sfârşit, avem toate documentaţiile şi fonduri pentru Podul Calicilor şi pietonalul de lângă Dâmboviţa, de la Piaţa Unirii la Izvor.

Am alocat 1 milion de lei pentru teste antidrog, de care Poliţia naţională şi locală au nevoie. Continuăm, de asemenea, programul de sterilizare, atât pentru câini, cât şi pentru pisici.

EDUCAȚIE/SPORT

Vom începe lucrările la Flamaropol.

Vom realiza documentaţia pentru două noi săli de sport, una în zona Arena Naţională şi una în zona Pantelimon, pe o fostă bază sportivă pe care Municipiul Bucureşti o are.

Vom extinde programul de sport în școală, care a funcționat la un nivel experimental până acum și pentru care am propus 20 de milioane de lei în bugetul pe 2024. Asta înseamnă că țintim 50.000 de elevi din cei aprox. 270.000, cât sunt în București, școală generală și liceu”.

Sursa foto: Facebook/ Nicușor Dan

