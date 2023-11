”Prosumatorii trebuie încurajați și ne dorim un mediu corect”, a spus Sebastian Burduja, la evenimentul EfdeN „România după 100.000 de prosumatori”. ”Există și situații în care prosumatorii instalează o capacitate mult mai mare decât cea necesară pentru acoperirea consumului propriu și acest comportament incorect cred că ar trebui sancționat într-un fel. Nu poți să ai o capacitate de 10, 20, 30 de ori mai mare decât cea necesară pentru autoconsum”, a spus ministrul. ”Dacă ești prosumator, înseamnă că nu ești un producător pur, nu acesta e sensul fenomenului. Cred că e în interesul prosumatorilor corecți să sancționeze, împreună cu ANRE, aceste situații”.

Fonduri pentru stocarea energiei

Stocarea e cea mai importantă nevoie a Sistemului Energetic Național, a spus Burduja. Ministrul a precizat că a căzut de acord împreună cu colegul său de la Mediu, Mircea Fechet, ca viitoarele ediții ale Casa Verde să includă și componenta de stocare.

”Stocarea în baterii e încă scumpă, fără un sprijin din partea statului nu rentează întotdeauna, nu e la îndemâna oricărui prosumator”, a spus ministrul. El a precizat că există o linie în Fondul pentru Modernizare pentru încurajarea stocării, fiind vorba de fonduri de aproximativ jumătate de miliard de euro. Acest program ar putea demara în prima jumătate a lui 2024 și, spune ministrul, ”preferința mea ar fi să nu îi penalizăm pe cei care și-au pus deja panouri”. Burduja a insistat pe ideea stocării prin hidrocentrale cu acumulare și pompaj, ca Tarnița, în condițiile în care bateriile ridică totuși probleme pentru mediu.

Comunitățile de energie sunt 100% o soluție, a mai afirmat Burduja.

Taxă pe prosumatori?

Nu e întotdeauna simplu pentru Dispeceratul Național să genereze ponderea în creștere constantă a energiei intermitente, regenerabile, a spus ministrul. Conform Directivei Europene, când se atinge la prosumatori o putere instalată care depășește 8% din totalul puterii instalate la nivel național, se poate activa după 2026 opțiunea de a avea un cadru fiscal pentru prosumatori, a precizat Burduja. ”Poate, nu este obligată, nu ne-am pus problema asta, cred că nici ANRE nici atât. O astfel de opțiune ar trebui privită și din perspectiva eventualei retroactivități. Nu cred că ar trebui să-i penalizăm pe românii care au devenit prosumatori în anumite condiții fiscale, apoi regulile jocului să se schimbe”, a afirmat ministrul.

În 2-3 ani rețelele se vor moderniza, a mai precizat Burduja. El susține că ar trebui încurajată producția internă de panouri fotovoltaice, în condițiile în care cererea este atât de mare în România, mai ales că există fonduri din PNRR. ”Nu să importăm, subvenționând practic economiile altor state, în principal China”.

Prosumatorii corecți pot avea de suferit din cauza unor prosumatori incorecți

”Prosumatorii corecți pot avea de suferit din cauza unor prosumatori incorecți”, a spus Burduja, referindu-se la cei care au devenit prosumatori ca business și nu pentru autoconsum, instalându-și o putere mult mai mare decât au nevoie, crescând și presiunea pe rețele și amplificând dezechilibrele. ”Așteptăm de la ANRE ca să vedem care e dimensiunea problemei, dacă sunt cazuri izolate sau există o problemă sistemică”, a precizat ministrul.

”Parlamentul are o voință suverană. În baza analizelor pe care ANRE le face, cu siguranță putem să intervenim și să corectăm eventualele deficiențe ale cadrului legislativ primar”, a declarat Burduja, referitor la noua lege a prosumatorului, prin care sunt scutiți de la plata dezechilibrelor prosumatorii cu o putere sub 900 kw – și nu sub 400 kW, ca până acum. ”Unde va fi nevoie de intervenție, noi o vom face împreună cu ANRE, mi-e greu să mă pronunț despre ce e prea mult sau prea puțin”.

”Comportamentul trebuie să fie riguros, înțeleg din teren că unii prosumatori intervin asupra unor echipamente și descarcă în rețea mai mult decât ar trebui. Ceea ce e în detrimentul unor prosumatori care se comportă corect”, a mai spus Burduja.

Sursa foto: wall-street.ro