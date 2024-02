„Taxa pe soare există deja”: acuzațiile unei asociații a prosumatorilor

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a pregătit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor, în ciuda asigurărilor din partea Guvernului că nu va introduce aşa numita "taxă pe soare", susţin reprezentanţii Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie din Romania (APCE).

"În ciuda asigurărilor din partea Guvernului, că nu va introduce aşa numita "taxă pe soare", ANRE a pregătit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor. Ca să poţi obţine certificatul de racordare ca prosumator este nevoie să adaugi suplimentar un tablou sigilabil cu siguranţe. În acest tablou sigilabil, urmează să fie instalat un contor pentru măsurarea autoconsumului. În unele cazuri acest contor a fost deja instalat", se menţionează în comunicatul transmis luni de asociaţie.



Potrivit sursei citate, prosumatorii plătesc în plus pentru aceste echipamente fără să aibă beneficii sau să fie informaţi de rolul acestui contor pe autoconsum.



"De ce se instalează contoare suplimentare pentru măsurarea autoconsumului dacă Guvernul şi ANRE nu intenţionează să aplice "taxa pe soare"? Aceasta este o acţiune cu premeditare în care sunt implicate mai multe instituţii ale statului. Guvernul a creat cadrul legal iar ANRE a început să pregătească infrastructura. În toată această perioadă au negat cu vehemenţă intenţia de a introduce o astfel de taxă. Instalarea acestor echipamente suplimentare este o dovadă a intenţiei Guvernului şi ANRE de a introduce această taxă absurdă", se menţionează în comunicat.



Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie a solicitat membrilor săi să trimită fotografii cu astfel de instalaţii. Din sutele de imagini primite am identificat doua situaţii: în unele cazuri a fost instalat un "bloc de măsură sigilabil"; în alte cazuri au fost instalate inclusiv contoarele inteligente care sunt deja funcţionale.



Infrastructura pentru taxarea autoconsumului se construieşte în perioada în care Guvernul şi Ministerul Energiei neagă intenţia de a introduce "taxa pe soare".



Asociaţia menţionează că, în declaraţiile oficiale, reprezentanţii Guvernului şi ANRE au încercat să acrediteze ideea că taxa pe soare poate fi aplicată doar începând cu 2026, dacă puterea instalată a prosumatorilor din România va atinge 8% din puterea totală instalată în România.



"Aceasta afirmaţie este falsă deoarece OUG prevede că cei care au beneficiat de finanţare (Casa Verde, Electric UP, etc) şi cei care au peste 30 kW pot fi taxaţi în orice moment printr-un ordin ANRE. Încercarea de a promova ideea că este normal să taxezi autoconsumul din 2026 dacă puterea atinge 8% este o acţiune agresivă şi nejustificată faţă de prosumatori. Nu este normal să taxăm autoconsumul astăzi sau în 2026 indiferent de puterea instalată. O altă temă falsă promovată de autorităţi a fost aceea că introducerea "taxei pe soare" este o obligaţie a României de a transpune o directivă europeană. Menţionăm că APCE a solicitat un răspuns oficial din partea Comisiei Europene legat de această obligativitate. Răspunsul a fost clar şi fără echivoc: România nu este obligată să transpună în legislaţia naţională articolul care face referire la taxa pe soare. Solicităm Guvernului României eliminarea din OUG163 /2022 Art. 21 (pct 3) care permite ANRE să taxeze autoconsumul prosumatorilor", se mai spune în comunicat.



Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri că în România nu există taxă pe soare şi nu s-a pus problema introducerii unei astfel de taxe.



El a precizat că discută acest aspect cu doamna Ditte Juul Jorgensen, directorul general al Direcţiei Generale Energie (DG Ener) din cadrul Comisiei Europene, care s-a aflat într-o vizită în România.



"Da, am văzut acest subiect şi sunt surprins. Nu există taxă pe soare în România. Nu s-a pus problema introducerii unei taxe pe soare. Îmi pare rău că se acreditează această idee, pentru că eu nu o susţin şi nu o să o susţin niciodată. (...) Sigur, s-a transpus o directivă europeană, cred că e Directiva 944 Red II şi s-a luat exact textul din directivă care spune că statele membre pot aplica, dar atenţie, din 2026, dacă procentul de putere instalată la prosumatori depăşeşte, cred, 8% din total putere instalată în sistem energetic. Suntem încă bine, departe de cifra de 8% şi nu suntem în 2026. Acum, prosumatorii au spus bun, puteţi elimina acel articol din textul legii: "poate aplica o taxă"? Şi ne-am adresat Comisiei Europene (...) de fapt e în vizită doamna director general Ditte Juul Jorgensen de la DG Ener şi i-am pus această întrebare şi dânsa va verifica dacă nu cumva eliminând acest articol generăm un infringement. Dacă o să avem în scris poziţia Comisiei că nu există riscul de infringement, eu n-am o problemă să susţin ideea eliminării acestuia", a explicat Sebastian Burduja.



Întrebat dacă preşedintele ANRE ar avea libertatea să introducă o asemenea taxă printr-un ordin, ministrul Energiei a afirmat că "este exclus", pentru că se poate aplica doar din 2026 şi aceasta în condiţiile în care puterea instalată la prosumatori ar ajunge la 8% din total sistem energetic. .

