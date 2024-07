Nopțile tropicale sunt numite de meteorologi cele în care temperatura nu coboară sub +25 °C, iar numărul acestora s-a mărit de cinci ori în anul 2023 față de media perioadei 1991-2020, conform El Pais.

Spre exemplu, în 2023 au fost nu mai puțin de 240 de nopți tropicale în Spania, față de cele 179 din anul anterior.

De asemenea, publicația citată menționează un studiu realizat tot în Spania în anul 2021, conform căruia decesele din cauze cardiovasculare și respiratorii au crescut cu 16% în această țară atunci când temperaturile nu au coborât în timpul nopții sub +25 °C.

"Creșterea temperaturilor cauzate de schimbările climatice pun o problemă serioasă asupra somnului și, prin extensie, asupra sănătății, performanței și stării generale de bine a oamenilor", se arată în studiul respectiv.

🗞️ Why we sleep worse when it’s hot



Every summer, it gets harder to sleep. Equatorial nights, a European term referring to nocturnal periods during which the temperature remains above 77ºF, multiplied fivefold in 2023 https://t.co/gVJxu62E1n— El País English Edition (@elpaisinenglish) July 20, 2024