Burduja, despre încălzirea locuitorilor Capitalei: Am putea avea energie geotermală, dar abia peste câțiva ani

Bucureştiul are energie geotermală în nordul Capitalei şi este păcat să n-o folosim iar o dată cu elaborarea studiului de fezabilitate şi cu finanţare din Fondul pentru modernizare, în câţiva ani de zile, vom putea beneficia pentru prima dată de energie geotermală în sistemul de termoficare bucureştean, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, după semnarea Memorandumului de Înţelegere între Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) şi Sage Geosystens Incorporated, transmite Agerpres.

"A avut loc deschiderea oficială a primei părţi din acest P-TECC, Parteneriatul Trans-Atlantic pentru Energie şi Climă, o iniţiativă lansată acum 5 ani de zile de State Unite la Americii.(...) Anul acesta am avut onoarea de a găzdui acest forum foarte important la Bucureşti. Ziua de astăzi este dedicată parteneriatului între sectorul public şi sectorul privat. În acest context, a avut loc o semnare importantă între ELCEN Bucureşti şi compania americană Sage Geosystems”, transmite ministrul.

„Se are în vedere modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti şi includerea energiei geotermale, o formă de energie regenerabilă, pentru un aer mai curat, pentru facturi mai mici pentru români, exact aşa cum am tot anunţat în ultimele luni. Îl felicit pe domnul director general Claudiu Creţu (directorul general al ELCEN n.r) pentru demers. De altfel, noi am fost împreună la Washington la începutul acestui an şi atunci am bătut palma pentru prima dată cu Departamentul pentru Energie, care ne-a promis că ne va susţine pe fondurile lor, proprii, prin acest studiu de fezabilitate”, a adăugat acesta.

„Studiul de fezabilitate se va finaliza cel mai probabil până la sfârşitul anului curent, deci este o etapă destul de rapidă, după care, pe baza acestui studiu, ELCEN va pregăti aplicaţia pentru Fondul pentru modernizare, astfel încât să putem obţine banii pentru implementarea efectivă a proiectului. Bucureştiul are energie geotermală în nordul Capitalei, e păcat să n-o folosim, sunt foraje existente. Există date şi, cu acest studiu şi cu finanţare din Fondul pentru modernizare, în câţiva ani de zile vom putea beneficia pentru prima dată de energie geotermală în sistemul de termoficare bucureştean", a spus Burduja.

Crețu ELCEN: Este nevoie de „o viziune” pentru a transforma sistemul de termoficare

La rândul său, directorul general al ELCEN, Claudiu Creţu a subliniat că este nevoie de o viziune pentru transformarea sistemului de termoficare din Capitală şi aceasta nu se poate face fără integrarea energiei regenerabile.

"Cu toţii ştim problemele care au fost şi încă sunt cu sistemul de termoficare al Bucureştiului. Pe lângă abordarea de a repara ceea ce avem existent, pe termen scurt, pe lângă abordarea de a face continuu cârpeli, de a acţiona pompieristic, este nevoie de o viziune de transformare a acestui sistem pentru viitor. Această transformare pentru următorii 20, 30, 50 de ani nu se poate face decât prin integrarea energiei regenerabile. Iar energia regenerabilă potrivită pentru Bucureşti este energia geotermală”, a declarat șeful ELCEN.

„Şi în perioada următoare ne concentrăm, în paralel cu energia geotermală, şi pe partea de stocare de energie, atât termică, cât cât şi electrică. Nu putem vorbi în Bucureşti, nu se poate încălzi Bucureştiul nici cu energie eoliană, nici cu energie solară. Trebuie să fim foarte realişti. Soluţia înseamnă integrarea energiei geotermale, stocare de energie, capacităţi flexibile şi în felul acesta vom putea avea energie cât mai ieftină, cât mai sigură şi independenţă energetică pentru Bucureşti”, a adăugat Crețu.

„Aşa cum a spus şi domnul ministru, vorbim de câţiva ani. Pentru un asemenea proiect este nevoie să avem un studiu de fezabilitate bine făcut, astfel încât să putem obţine finanţare. Avem această şansă cu Fondul de modernizare, vom aplica pentru Fondul de modernizare şi sperăm ca în următorii trei, patru ani, poate doi, să începem să putem dezvolta un asemenea proiect.(...) Energia geotermală va fi preluată şi introdusă în sistemul de conducte, în funcţie de temperatura la care va fi extrasă această energie geotermală evident că va intra împreună cu energia din termocentrală pentru a regla temperatura potrivită. Deci va fi un sistem redundant", a afirmat Claudiu Creţu.

Acesta a explicat că se va începe cu un proiect pilot, se va vedea dacă funcţionează, apoi se va face tranziţia, menţionând totodată că va fi vorba despre rentabilitate, despre posibilitatea tehnică etc.

"Deci, în primă fază avem nevoie de un studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate va arăta exact etapele următoare. Ca urmare: va fi nevoie de noi foraje, va fi nevoie de sonde, va fi nevoie de instalaţii, va fi nevoie de pompe care să preia această energie, partea de automatizare, digitalizare etc. Deci studiul de fezabilitate va arăta aproape de detaliu ceea ce trebuie făcut. Apoi vom merge către finanţare, specialiştii tehnici contractaţi de către Fondul de modernizare vor evalua, vor vedea dacă acest proiect este fezabil sau nu sau, dacă trebuie îmbunătăţiri aduse proiectului şi la acel moment vom avea detalii cu privire la sume, cât, cum, câţi ani etc. Dar e important să începem", a punctat directorul ELCEN.

ELCEN a semnat un memorandum cu Sage Geosystems. Ce prevede

Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) a semnat marţi un Memorandum de Înţelegere (MoU) cu Sage Geosystems Incorporated, o companie din SUA care dezvoltă tehnologii de valorificare şi stocare a energiei geotermale, în vederea realizării unui studiu de fezabilitate privind implementarea unor tehnologii de utilizare a resurselor geotermale în cadrul sistemului de încălzire centralizată din Bucureşti.

Memorandumul de Înţelegere a fost semnat de directorul general al ELCEN, Claudiu Creţu, în prezenţa Secretarului pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, şi a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, în marja P-TECC Ministerial Business Forum (Forumul Ministerial şi de Afaceri - Parteneriatul Transatlantic pentru Cooperare în domeniul Energiei şi Climei), un eveniment organizat de Ministerul Energiei în parteneriat cu Departamentul pentru Energie din SUA în perioada 23-24 iulie la Bucureşti.

Conform unui comunicat remis AGERPRES, prin acest MoU, ELCEN va facilita accesul la date relevante şi la infrastructura necesară în vederea realizării studiului de fezabilitate şi va contribui cu expertiza tehnică şi cunoştinţe operaţionale specifice sistemului de încălzire centralizată la nivelul Municipiului Bucureşti. Sage Geosystems va realiza analiza tehnică şi geologică şi studiul de fezabilitate privind soluţia de utilizare a energiei geotermale.

În data de 7 februarie 2024, ELCEN şi Departamentul pentru Energie din SUA (DoE) au încheiat la Washington un acord pentru identificarea unor proiecte de investiţii folosind resursa regenerabilă geotermală şi realizarea unui studiu de fezabilitate pentru exploatarea energiei geotermale în cadrul sistemului de încălzire centralizată din Bucureşti.

După explorarea diverselor posibilităţi de cooperare, DoE a propus ELCEN colaborarea cu SAGE Geosystems. SAGE a prezentat ELCEN tehnologia geotermală utilizată şi a transmis draft MoU cu scopul de a stabili cadrul de colaborare între cele două entităţi.

