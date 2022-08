Spotlight 2022: premiu de 465.000 de euro pentru afacerea care va câștiga competiția

Spotlight, competiția dedicată startup-urilor din Europa de Est și organizată în cadrul conferinței How To Web, anunță pentru ediția din acest an un premiu în valoare de 465.000 de euro, care va fi acordat sub formă de investiție.

Premiul este sindicalizat de către un grup de investitori format din: TechAngels, SeedBlink, Hellen’s Rock, GapMinder VC, Fortech Investments, Growceanu, V7 Capital, RocaX, Startup Wise Guys și Transylvania Angels Network.

Pe lângă premiu, participanții vor beneficia de oportunități de colaborare, business și scalare. Printre acestea, se numără premiul din partea partenerilor principali BRD - Groupe Société Générale și Mastercard, sub forma unui pachet preferențial de servicii bancare pentru toate startup-urile admise în program și premiul din partea platformei pentru startup-uri, F6S Alpha, care facilitează echipelor participante accesul la oferte și oportunități în valoare de 1 milion de euro.

Dedicat startup-urilor early-stage, programul Spotlight le oferă fondatorilor posibilitatea să se conecteze cu peste 100 de mentori recunoscuți internațional și printre cei mai activi investitori din Europa Centrală si de Est, să își prezinte inovațiile în fața a peste 2,000 de participanți ai conferinței și să concureze cu cele mai bune startup-uri din estul Europei.

Spotlight 2022: cum te înscrii

Sesiunea de aplicări este deschisă până în data de 1 septembrie AICI, iar organizatorii se așteaptă la peste 250 de înscriși. Această competiție invită toate startup-urile de tehnologie din Europa de Est, cu potențial mare de scalabilitate, un produs cu suficientă stabilitate și tracțiune, perioadă de activitate până în 5 ani și investiții ridicate până în prezent de maximum 1 milion de euro. Din totalul startup-urilor înscrise, vor fi selectate 40, care vor da startul programului Spotlight pe 20 septembrie.

În timpul programului și pe durata celor 2 zile ale conferinței How to Web, fondatorii vor interacționa direct cu experți globali în investiții, inovare sau scalare, de la companii precum Credo Ventures, Startup Core Strengths, Google, BRD - Groupe Société Générale, Orange România, Mind the Product, Infobip, UiPath, Point Nine Capital, Mastercard sau Techstars. Pe lângă aceștia, majoritatea speakerilor din cadrul conferinței How to Web vor fi mentori pentru fondatorii din program, oferind acces la numeroase arii de expertiză.

Pe 21 și 22 septembrie, în cadrul conferinței How to Web 2022, 20 de startup-uri semifinaliste vor intra în competiția de pitching, iar 6 cele mai bune startup-uri vor intra în etapa finală a competiției, unde își vor prezenta business-ul în fața a peste 2,000 de participanți, pe scena principală a evenimentului. Cel mai inovator startup va pleca acasă cu premiul de 465.000 de euro.

