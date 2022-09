Raiffeisen Bank oferă gratuit educație antreprenorială pentru startup-uri în Startup Studio by Factory

În Startup Studio by Factory, al Raiffeisen Bank, antreprenorii la început de drum beneficiază de îndrumare și mentorat, pentru a putea să lanseze produse și servicii noi în piață. Cele mai creative idei de business sunt analizate și construite alături de experți în business și antreprenori de succes, pentru a putea atrage clienți, finanțare sau investitori.

Ediția din această toamnă a acceleratorului de idei a fost îmbunătățită pe baza sugestiilor și opiniilor venite din partea participanților. Astfel, în perioada 7 – 26 noiembrie, antreprenorii înscriși vor putea participa la sesiuni de învățare organizate atât la final de zi, cât și la sfârșit de săptămână.



Startup Studio by Factory are ore de teorie și practică aplicată, precum și zile dedicate discutiilor individuale. De asemenea, participanții vor avea acces la o serie de sesiuni opționale de mentorat și învățare dedicate.

Ce înseamnă Startup Studio by Factory?

Startup Studio by Factory se adresează antreprenorilor care au idei de afaceri inovatoare, dar încă nu au un plan de business bine conturat. De fapt vor avea acces la recomandări, dar și instrumentele de care au nevoie pentru ca ideile de business să se transforme în afaceri profitabile, cât mai curând.

Cele trei module, de Design Thinking, Business Modelling și Pitch, sunt sesiuni de învățare accelerată și exerciții practice ajută antreprenorii să:

își valideze ideea de business prin metodologia Design Thinking, pentru a se asigura că aceasta răspunde unei probleme reale pentru un segment clar de clienți;

își construiască un plan de business solid și aliniat la principiile de etică și sustenabilitate, pentru definirea obiectivelor financiare, operaționale și comerciale;

își pregătească un pitch cât mai convingător, care să dovedească investitorilor potențialul afacerii lor.

La finalul modulului, antreprenorii cu cele mai bune idei de afaceri pot avea acces și la finanțarea factory by RAIFFEISEN BANK, care constă într-un credit de până la 50.000 de euro, pentru a-și dezvolta ideile.

„În fiecare din cele trei module de învățare din Startup Studio by Factory, adresăm câte o componentă definitorie în demararea oricărui business – șlefuirea ideii de business, conturarea planului de afaceri și pregătirea unui pitch convingător. Toate acestea formează o experiență educațională completă, pe care am construit-o în urma interacțiunii noastre cu mii de antreprenori români. În acceleratorul de idei, oferim structură și îndrumare tuturor participanților, pentru a ne asigura ca atunci când ideile lor de business ies pe porțile Startup Studio by Factory, se transformă în afaceri de succes”, a menționat Vlad Craioveanu, Managing Partner Impact Hub Bucharest.

În ediția de toamnă a acestui an, înscrierile sunt deschise până pe 31 octombrie pe www.raiffeisenfactory.ro/startup-studio. De asemenea, toți cei care au deja o idee de afaceri și vor să aplice doar pentru finanțare se pot înscrie în programul de creditare factory by RAIFFEISEN BANK, pe tot parcursul anului. Mai multe detalii despre beneficiile programului sunt disponibile pe www.raiffeisenfactory.ro.

Peste 50 de mentori au fost implicați în editiile trecute din 2021

Startup Studio by Factory a avut 144 de participanți în 2021 în două sesiuni de înscriere și 300 de ore de mentorat cu peste 50 de mentori executivi de top și fondatori ai unor companii de succes.

Industriile cu cele mai multe idei de afaceri din Startup Studio by Factory au fost serviciile (23%), IT&C (17%), producție (13%), educație (12%), urmate de industriile din sănătate (10%), agricultură (8%) și construcții (5%).

Totodată, sustenabilitatea a fost un element de interes pentru participanți, aproape 10 % din ideile de business din componenta educațională au propus soluții cu impact pozitiv pentru mediul înconjurător, prin valorificarea surplusului de alimente, deșeuri agricole sau prin încurajarea mobilității urbane.

Despre factory by Raiffeisen Bank

Aflat la a cincea ediție, factory by RAIFFEISEN BANK este un program care susține inovația în business prin acordarea unor credite avantajoase de până la 50.000€ startup-urilor din România. Până în acest moment, peste 275 dintre business-urile care au trecut prin porțile fabricii au beneficiat de mentorat și finanțare în valoare de peste 10 milioane €.

