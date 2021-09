Turist în țara mea: Zona în care Dunărea fierbe, ca mai apoi să înfrunte Porțile de Fier

Sunt născut în Sud-Vestul țării, la Drobeta Turnu-Severin, oraș din care am plecat la studii în București la vârsta de 19 ani. Acest lucru mi-a permis să îmi petrec multe weekend-uri și vacanțe de-a lungul copilăriei pe porțiunea pe care Defileul Dunării o străbate de la Hidrocentrala Porțile de Fier I până dincolo de Dubova, dar și să mă plimb pe străzile stațiunii Băile Herculane, despre ale cărei baze se zice că au fost puse de însuși împăratul Traian în anul 102. Anul acesta am decis să îmi fac concediul în zonă și cu toate că pot spune că ”sunt de-al locului”, obiectivele și peisajele zonei au continuat să mă fascineze și să îmi mențin convingerea că orice român ar trebui să le viziteze măcar o dată în viață.

Acest articol este parte a proiectului "Turist în țara mea", inspirat de Edenred România. Edenred susține turismul local, antreprenorii români, dar și pe angajații lor, prin voucherele de vacanță Edenred. Proiectul vă va prezenta câteva destinații în care aceste vouchere pot fi folosite.

Pe 29 mai, alături de 9 prieteni, am plecat din București spre zona de Sud-Vest a țării, cu planul de a ne stabili ”cartierul general” la Orșova, pentru o perioadă de trei nopți. Prima oprire am făcut-o în orașul meu natal, Drobeta Turnu-Severin, după un drum de 345 de kilometri, unde am mâncat și am vizitat o serie de obiective despre care vă voi povesti mai jos, în ordinea în care am ales noi să le vizităm.

Castelul de Apă din Drobeta-Turnu Severin

Foto: Castelul de Apă din Drobeta-Turnu Severin

Am lăsat mașinile pe strada Crișan, lângă Colegiul Tehnic Decebal și am pornit către primul obiectiv, Castelul de Apă, aflat la câteva sute de metri distanță. Realizat între 1910 și 1913, după proiectul inginerului Elie Radu, acesta a fost amplasat la cea mai înaltă cotă din oraș, 104 metri altitudine, pentru o mai bună distribuție a apei în toate zonele orașului.

La inaugurarea sa, momentul în care s-a pus în funcțiune întreg sistemul de alimentare cu apă din Drobeta Turnu Severin, a participat însuși prim-ministrul de la acea vreme, Ion I. C. Brătianu.

Impresionanta construcție, de 27 de metri înălțime, a devenit între timp centru cultural și de informare a turiștilor, găzduind diverse expoziții de artă, care au posibilitatea de a ajunge până la balcoanele amenajate în vârful acestuia, pentru a admira întreg orașul, lucru de care am profitat și noi. Vizitarea Castelului de Apă presupune cumpărarea unui bilet care costă 3 lei.

Foto: O parte a orașului Drobeta-Turnu Severin, văzută din vârful Castelului de Apă.

Cetatea Medievală a Severinului

După vizitarea Castelului de Apă, am plecat către Cetatea Medievală a Severinului, aflată la 10 minute de mers pe jos, drum în care am trecut pe lângă Hala Radu Negru, construită între 1904 și 1906 și gândită ca un monument arhitectural reprezentativ al comerțului severinean, și Catedrala Episcopală Învierea Domnului.

Foto: Hala Radu Negru(stânga) - Catedrala Episcolapă Învierea Domnului(dreapta)

Odată ce treceți de cele două clădiri, poziționate de-o parte și de alta a străzii Teodor Costescu, veți ajunge la intersecția cu strada Traian, de unde ar trebui să vedeți deja unul dintre cele mai frumoase edificii de cultură din România, Palatul Culturii Teodor Costescu, la care ajungeți parcurgând zona de promenadă a centrului formată din străzile Ioan G. Bibicescu și Teodor Costescu, situate paralel de-o parte și de alta a parcului Teodor Vladimirescu.

Odată ajunși în dreptul Palatului de Cultură Teodor Costescu, veți găsi și fântâna cinetică a orașului, opera sculptorului Constantin Lucaci, inaugurată în anul 1979. Este locul perfect pentru o poză memorabilă, având în același cadrul două dintre cele mai frumoase obiective turistice ale localității.

Din acest punct ne mai despart doar câțiva zeci de metri de Cetatea Medievală a Severinului, o fortificație veche de peste 600 de ani ce a fost recent restaurată cu ajutorul fondurilor europene. Intrarea este gratuită, iar după ce vizitați zidurile cetății și admirați Dunărea ce ne desparte de vecinii sârbi, aruncați o privire și la expozițiile din Salonul Medieval.

Foto: Fântâma cinetică și Palatul Culturii Teodor Costescu.

Din acest punct ne mai despart doar câțiva zeci de metri de Cetatea Medievală a Severinului, o fortificație veche de peste 600 de ani ce a fost recent restaurată cu ajutorul fondurilor europene. Intrarea este gratuită, iar după ce vizitați zidurile cetății și admirați Dunărea ce ne desparte de vecinii sârbi, aruncați o privire și la expozițiile din Salonul Medieval.

Orșova, orașul ”păzit” din vârful dealului de Mânăstirea Sfânta Ana și un ”popas al Dunării” între Porțile de Fier și Cazane

De la Cetatea Medievală a Severinului am pornit către Orșova, un drum de 29 de km care te îmbie cu frumosul peisaj al Clisurii Dunării odată ce ai trecut de Hidrocentrala Porțile de Fier I, inaugurată în vara anului 1972 și exploatată în parteneriat cu Serbia, ce găzduiește și unul dintre punctele de frontieră această țară, dar și un muzeu inaugurat în anul 1976 unde puteți admira impresionante vestigii istorice și sala turbinelor. Programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 09:00-17:00, iar biletul costă 3 lei pentru copii și 12 lei pentru adulți.

După ce am trecut de Porțile de Fier I, în aproximativ 20 de minute am ajuns în Orșova, al doilea oraș ca mărime din județul Mehedinți, după Drobeta Turnu Severin, situat pe malul lacului de acumulare Porțile de Fier. Am ales să ne stabilim aici ”cartierul general” pentru a ne afla undeva ”la mijloc” între Băile Herculane și Cazanele Dunării.

Prima seară ne-am petrecut-o cu o plimbare pe faleza Orșovei, de unde poți pleca în excursie cu bărcile și vaporașele pe care le zărești la diversele pontoane. Noi am ales să facem o plimbare cu barca pornind de la Chipul lui Decebal, nu de la Orșova, plimbare despre care vă voi povesti mai târziu.

Un obiectiv pe care merită să îl vizitați și care nu are cum să nu vă sară în ochi odată ce ați intrat în Orșova este Mânăstirea Sfânta Ana, așezată pe coama Dealului Moșului, poziționată parcă pentru a veghea asupra întregului oraș la aproximativ 1,5 kilometri de centrul urbei. Aceasta a fost construită între anii 1936 și 1939, ctitorul fiind ziaristul interbelic Pamfil Șeicaru.

Foto: Mânăstirea Sfânta Ana - Orșova

Primul obiectiv pe care l-am vizitat din afara Orșovei, după ce ne-am cazat, a fost Chipul lui Decebal, situat între Eșelnița și Dubova, la aproximativ 18 kilometri. Un drum de 20-25 de minute cu mașina. V-aș sfătui să alegeți să îl vizitați într-o zi a săptămânii și nu în weekend, dacă vă permite programul, pentru a evita aglomerația.



Foto: Chipul lui Decebal, văzut din dronă.

Basorelieful, înalt de 55 de metri, îl reprezintă pe Decebal, ultimul rege al Daciei, şi este sculptat într-o stâncă de către sculptorul Florin Cotarcea, care a lucrat timp de zece ani, între 1994 și 2004, împreună cu mai mulți alpiniști. Pe lângă tarabele cu suveniruri, foodtruck-urile de unde vă puteți lua clătite sau terasele cu mici și alte bucate la grătar, aveți la dispoziție mai multe pontoane de unde puteți pleca într-o excursie prin Cazanele Dunării.

Noi am mers cu o barcă de 18 locuri, prețul unui bilet fiind de 35 de lei. Am început prin a admira Chipul lui Decebal de la buza malului pe care acesta este construit, iar apoi ne-am îndreptat către Peștera Ponicova, cea mai mare din Clisura Dunării, săpată în masivul Ciucaru Mare. După ce am înaintat foarte puțin în interiorul peșterii, am pornit către următorul obiectiv, Peștera Veterani.

Accesul în aceasta se poate face doar pe apă, iar intrarea constă în plătirea unui bilet de 6 lei, poate prea puțin pentru istoria extrem de interesantă a obiectivului, pe care o veți afla de la ghidul aflat la locație. Cu scuzele de rigoare, un mic ”spoiler” o să vi-l ofer eu în paragraful de mai jos, pe care îl puteți sări în cazul în care doriți să aflați detaliile de la fața locului.

Această peșteră mai este numită și ”Sanctuarul lui Zamolxis”, divinitate dacă, iar legendele spun că în interiorul acesteia se afla un altar unde dacii se închinau zeului Zamolxis, aducându-i ofrande. Altarul ar fi fost pus chiar în locul în care lumina se așternea pe podeaua peșterii, odată intrată prin spărtura pe care o observați în imaginea de mai jos.



Foto din interiorul Peșterii Veterani

Numele de Veterani îl poartă după numele generalului austriac Frederico Veterani, care a dispus fortificarea acesteia la finalul anului 1.700 pentru a fi folosită în luptele contra Imperiului Otoman.

După vizitarea acestui obiectiv, ne-am întors la Chipul lui Decebal și ne-am propus să admirăm cazanele și de sus, plecând într-o drumeție pe Ciucarul Mare. Vă recomand și vouă să faceți acest lucru pentru a vă bucura de o priveliște nemaipomenită. Menționez de la început că nu vorbim despre un traseu dificil, acesta fiind frecventat deseori de familii cu copii de toate vârstele, însă asta nu înseamnă că trebuie să neglijați încălțămintea corespunzătoare pentru drumeție.

Foto: Cazanele Mari, văzute de pe Ciucarul Mare

Durata traseului, fără a lua în calcul sesiunile foto din vârf, a fost de aproximativ 1 oră și jumătate. Pe drum nu vă veți întâlni cu surse de apă, așadar este recomandat să aveți la voi îndeajuns pentru întreaga drumeție. Punctul de plecare se află la ieșirea din localitatea Dubova, cum veniți pe DN57 dinspre Orșova. Ca reper, în cazul în care ratați panoul, vă puteți orienta după terenul de fotbal aflat peste stradă.

Odată finalizată drumeția, ne-am întors la Orșova pentru a ne pregăti de vizitarea Băilor Herculane, programată pentru ziua următoare.

Stațiunea Băile Herculane: un loc încărcat de istorie, în care ți-ai fi dorit să ajungi mult mai devreme

Fiind din Drobeta-Turnu Severin, așa cum menționam la începutul articolului, fiecare vizită la Băile Herculane în care eram acompaniat de rude sau prieteni mai în vârstă, se lăsa cu povești pline de nostalgie din vremurile în care stațiunea era plină ochi cu turiști.

Cu toate că nu mai are strălucirea de altă dată, este o destinație pe care merită să o vizitați, mai ales pentru istoria sa, dacă luăm în considerare faptul că bazele i-ar fi fost puse de însuși Împăratul Traian, în anul 102, transformând-o într-una dintre destinațiile preferate ale artistocrației din Roma Antică.

Plimbarea prin Băile Herculane o puteți începe cu vizitarea Gării, o construcție realizată între 1878 și 1886, după planurile arhitectului A.D. Serres, ce întruchipează o reproducere în stil baroc a castelului de vânătoare al împărătesei Maria Terezia a Austriei. Noi am preferat să ne îndreptăm direct către Centrul Imperial Istoric al stațiunii, împânzit de monumente istorice de arhitectură balneară, construite în secolul al XIX, perioada austriacă de dezvoltare a stațiunii.

Tot aici vă veți lovi și de Statuia lui Hercules, turnată în bronz și montată în 1847, operă a maeștrilor Rammelmayer și Glanz din Viena.

Printre cele mai impresionante clădiri pe care le-am văzut, din exterior însă pentru că acestea se află într-un stadiu avansat de degradare, iar lucrările de reabilitare se mișcă greoi, sunt Muzeul de istorie ”Gen. Nicolae Cena” și Băile Imperiale Austriece, cunoscute și sub denumirea de Băile Neptun, clădire ce datează din anul 1886 și care are în prezent parte de o intervenție de urgență cu scopul punerii în siguranță a imobilului, derulată de către ONG-ul Herculane Project, despre ale căror eforturi wall-street.ro a scris AICI încă din anul 2018.

Foto: Băile Imperiale Austriece

Noi ne-am încheiat partea de excursie dedicată acestei zone cu o vizită până la Hotelul Roman, la parterul căruia se află Basorelieful lui Hercules și Băile Imperiale Romane. Dat în folosință în anul 1976, acesta continuă să atragă turiști datorită proprietăților terapeutice pe care le au băile termale din zonă.

Foto: Hotel Roman

Așa cum menționam la începutul acestui articol, alegerea de a revedea destinațiile de mai sus a fost una dintre cele mai bune idei de concediu pe care le-am avut din momentul în care am plecat din orașul natal. Vă recomand și vouă să luați în considerare această zonă atunci când planificați următoarele concedii.

Pentru ca alegerea locaţiei în care te vei caza să fie şi mai uşoară, ai la dispoziţie o pagină dedicată, de unde poţi selecta regiunea, judeţul sau oraşul în care vrei să îţi faci următorul sejur în România.

Voucherele de vacanţă sunt al doilea cel mai apreciat beneficiu extrasalarial, conform datelor din platforma de beneficii extrasalariale Benefit, o companie Edenred. Voucherele de vacanță acordate angajaților din mediul privat beneficiază de facilități fiscale importante, contribuind la bunăstarea angajaților și sprijinind, în același timp, industria locală de turism.

Acestea pot fi acordate în limita a 6 salarii minime brute/ angajat/ în decursul unui an fiscal iar angajatorului nu îi revin obligații de plată, în vreme ce angajatul plătește doar impozitul pe venit de 10%.

Voucherele de vacanță reprezintă un beneficiu inclusiv pentru turismul intern, generând venituri suplimentare industriei, în condițiile în care acestea pot fi folosite exclusiv în unitățile turistice din România. Angajații pot utiliza voucherele de vacanță la hoteluri, pensiuni și agenții de turism din România aflate în rețeaua de parteneri a emitenților. Mai multe detalii aici.

Unitățile de cazare disponibile pe platforma Edenred România din locațiile prezentate în acest material sunt următoarele:

Drobeta Turnu Severin - Hotel Traian

Sursa foto: Unita Turism.

Hotelul Traian, de două stele, dispune de 75 de camere single și duble și este situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu 74. Printre serviciile oferite la cazare și incluse în tarif se numără mic dejun-ul și parcarea proprie în aer liber. Hotelul are două restaurante cu 150 de locuri și 300 de locuri, salon de mic dejun și o grădină de vară.

Dubova - Pensiunea Melba

Sursa foto: Pensiunea Melba / Facebook

Pensiunea Melba dispune de 10 camere, dintre care:

2 camere cu pat matrimonial și canapea extensibilă, cu vedere la Dunăre, fără terasă (camera 1 și camera 4)

2 camere cu pat matrimonial, cu terasă si vedere la Dunăre (camera 2 și 5)

2 camere cu pat matrimonial și canapea extensibilă, vedere ușor lateral spre Dunăre, cu terasă (camera 3 și camera 6)

1 cameră la mansardă, tavanul urmează linia acoperișului, nu este o camera mică, are pat matrimonial și fotoliu pat

1 cameră cu pat matrimonial, vedere la Dunăre, fără terasă (camera 8)

2 camere cu pat matrimonial și fotoliu pat, vedere la Dunăre, fără terasă (camera 9 și camera 10)

Băile Herculane - Hotel Ferdinand, cu o reducere de 10% la plata cu Edenred Vacanță

Sursa Foto: Hotel Ferdinand / Facebook

Hotelul Ferdinad dispune de 53 de camere, dispuse astfel:

5 apartamente cu paturi matrimoniale și canapea extensibilă în zona de living

18 camere duble cu pat matrimonial

30 de camere duble cu paturi single, ce se pot uni la cerere

Băile Herculane - Hotel Afrodita Resort & Spa

Sursa foto: Bacolux Afrodita Resort & Spa, Herculane - Facebook.

Hotel Afrodita Resort & Spa, de 4 stele, dispune de 220 de camere, distribuite pe 10 etaje și un spa pe aproape 2.500 de mp, încadrate de peisajul munților Domogled. Puteți alege o cameră Deluxe, cu o suprafață de 23 de metri pătrați, cu pat matrimonial sau un apartament de 48 de metri pătrați în cazul în care vă propuneți să mergeți în vacanță cu copiii.

