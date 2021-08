Turist în țara mea | Maramureș, poarta spre tradițiile românești vechi. Ce locuri n-ai voie să ratezi

Fără doar și poate, Maramureș se încadrează în locurile în care e musai să mergi în România, dar și un loc în care merită să te întorci în orice moment al anului. Dacă nu ți-ai ales încă o destinație de vacanță pentru acest an sau dacă pur și simplu vrei să evadezi din cotidian, Maramureș se dovedește mereu a fi o idee bună, dacă vrei să fii turist în țara ta, chiar dacă pleci la drum cu familia sau cu prietenii.

Acesta este un articol, parte a proiectului „Turist în țara mea”, inspirat de Edenred. Edenred susține turismul local, antreprenorii români, dar și pe angajații lor, prin voucherele vacanță Edenred. Proiectul vă va prezenta câteva destinații în care aceste vouchere pot fi folosite.

Evadare și aer curat. Cam asta își doresc cei care s-au săturat deja de marile centre urbane, parcă ticsite la nesfârșit de oameni. Aceștia sunt și turiștii care ajung în inima Maramureșului, un loc încărcat de istorie, tradiție, dar și unul în care te poți bucura de preparate cum n-ai mai văzut în niciun alt colț de Românie. Indicat ar fi să mergi cu mașina pentru că te vei descurca mai ușor să ajungi de la un obiectiv turistic la altul care sunt relativ îndepărtate.

Cum ajungi în Maramureș

Maramureș este o destinație foarte apreciată de români, dar în aceeași măsură extrem de vizitată și de turiștii străini, care sunt atrași ca un magnet de mirosul mămăligii la ceaun, alături de tocănițe și alte mâncăruri autentic românești. Desigur, nu putem uita de celebra palincă de prune, care se găsește la tot pasul.

Pentru că de la București la Baia Mare calea-i lungă, am ales să nu batem 7 ore și 37 de minute deodată cu mașina, ci să „spargem” drumul. Așa că am ales să ne cazăm o noapte în Cluj, unde am mâncat și ne-am odihnit. Până la Cluj am făcut cam 5 ore și 40 de minute, iar de la Cluj la Baia Mare, cele 2 ore și 20 de minute au trecut foarte rapid. Bineînțeles, o alternativă este și avionul de la București până la Cluj. În medie, vei plăti între 300-400 de lei, dar prețurile diferă în funcție de perioadă și de compania aeriană.

Trenul este, de asemenea o variantă, însă nu ar fi de preferat, cel puțin nu dacă vii dinspre București. Dacă, totuși, te încumeți să alegi această variantă, ei bine trebuie să știi că vei face cam 12 sau 15 ore cel puțin, în funcție de trenul pe care îl alegi. Pentru un loc la cușetă cu șase locuri vei plăti 147 de lei de persoană (doar dus).

Maramureș, atracții turistice

Zona Maramureșului este un loc ideal de mers cu familia, dar și cu prietenii pentru că există o mulțime de obiective turistice pe placul tuturor. Eu am mers împreună cu familia, pentru că de când am venit la studii în București, ne vedem din ce în ce mai rar. Așa că am ales să petrecem trei zile în Maramureș, un județ cu numeroase atracții turistice pe care niciunul din nou nu le vizitase. În cele ce urmează, vă propun să vedem câteva dintre ele.

Cimitirul Vesel de la Săpânța, locul care tratează moartea cu... umor

Când spui Maramureș, primul loc care îți vine în minte este, fără îndoială Cimitirul Vesel de la Săpânța, în comuna cu același nume, vizitată anual de sute de turiști, români și străini, deopotrivă. Ce trebuie știut, înainte de toate este că acest obiectiv turistic înconjurat de Munții Carpați este unul din puținele din România care promovează o adevărată civilizație a lemnului, dat fiind faptul că toate crucile din cimitir nu sunt create doar cu rol funcțional, ci și estetic.

Acest cimitir cu cruci vesele are și un creator, în persoana lui Stan Ioan Pătraș, o personalitate care are un loc de cinste în cimitir. Bărbatul (care a trăit între anii 1908 – 1977) era unul din cioplitorii iscusiți ai zonei, care i-a convins pe săteni de un lucru nemaîntâlnit la acea vreme: să transforme locurile de veci din cimitir în locuri vesele, cu mesaje amuzante puse pe cruci colorate, de care cei rămași în viață să zâmbească.

Foto: Wall-Street.ro

Iată cel mai reprezentativ mesaj pe care l-am regăsit pe crucile de la Cimitirul Vesel din Săpânța, care a întors privirile tuturor:

Sub această cruce grea

Zace biata soacră-mea.

Trei zile de mai trăia

Zăceam eu, şi citea ea.

Voi care treceţi pe-aici,

Aveţi grijă, n-o treziţi,

Că acasă dacă vine,

Iară-i cu gura pe mine.

Și aceste este doar unul din mesajele care cu siguranță te vor amuza și-ți vor rămâne în minte. Ce ar fi bine să știi este că vei fi tentat să începi să citești mesajele de pe toate crucile (așa cum am făcut eu, de altfel), ceea ce înseamnă mai mult timp pe care să-l dedici acestui obiectiv turistic.

Tradiția este astăzi continuată de Dumitru Pop care lucrează la crucile contemporanilor care pășesc pe lumea cealaltă. Atelierul lui Dumitru Pop este la aproximativ 4-5 minute de mers pe jos de la Cimitirul Săpânța. Localnicii din zonă cu care am vorbit ne-au spus că este musai să mergem la Casa Memorială Stan Ioan Pătraş, pentru că aici se nasc epitafurile care fac cimitirul încă un punct de atracție turistică pentru vizitatori.

Aici l-am găsit pe Dumitru Pop, sculptor, pictor, poet și un om despre care putem spune că reprezintă o adevărată enciclopedie vie a locului, lucrând cot la cot cu Stan Ioan Pătraș de la vârsta de 9 ani, în căsuța în care îl regăsim și în prezent.

Ca să ajungi cu mașina la Cimitirul Vesel din Săpânța trebuie să mergi pe DN 19 pe ruta Sighetu Marmației - Sărăsău - Câmpulung – Sapânța.

Cimitirul Vesel de la Sapanta poate fi vizitat zilnic, între orele 10:00-18:00. Taxa de intrare este de 5 lei de persoană, iar un bilet la Casa Memorială „Stan Ioan Pătraș” costă 3 lei.

Mocănița

După atâta drum bătut, vine și timpul perfect să lași mașina deoparte pentru o alternativă perfectă: Mocănița. Mocănița este denumirea generică pentru „trenul de linie îngustă”, iar aceasta pe care o regăsim în Maramureș este ultima cale ferată forestieră activă din Munții Carpați.

Foto: Facebook / Discover Maramureș



Cu „Mocăniţa de pe Valea Vaserului”, după cum mai este cunoscută, se pleacă de la Vișeul de Sus și străbate 56 de km prin munți și creste spectaculoase, punctul maxim de altitudine fiind de 1.100 de metri. Diferența de altitudine de la punctul de plecare și maximul atins este de 500 de metri. Eu am mers la plimbare cu Mocănița în sezonul cald, dar în orice anotimp vei alege să mergi, cu siguranță vei pleca de acolo impresionat.

Un drum cu Mocănița dus-întors durează 6 ore, deci pentru acest itinerariu ar trebui să-ți rezervi cel puțin o după-amiază întreagă.

În vârful de sezon (21 iunie – 12 septembrie), un drum cu Mocănița costă 75 de lei, pentru pensionari, studenți și persoane cu dizabilități, 62 de lei, iar pentru copii între 6-16 ani, valoarea unui bilet se ridică la 49 de lei.

Lista cu celelalte tarife, dar și cu programul o puteți regăsi AICI. Important de știut că la evenimentele și trenuri speciale ( sărbători de iarnă, Paşte, Anul Nou), tarifele diferă.

Memorialul Sighet

Maramureș este și o călătorie în care ne recunoaștem trecutul, căci „Cine nu-şi cunoaşte trecutul, va fi condamnat să-l repete”, spunea Goethe. Memorialul Durerii este muzeul în care sunt comemorate victimele comunismului și ale Rezistenței comuniste, fiind localizat în fosta închisoare politică din Sighetu Marmației. Aici au murit mai multe personalități printre care și Dinu și Gheorghe Brătianu. Este un loc emoționant, care te răscolește și deși ești în vacanță sau în concediu, merită să-ți rupi o oră pentru a vizita Memorialul.

Foto: Wall-Street.ro

Elevii și studenții plătesc 4 lei pentru intrare, pensionarii 5 lei, iar adulții achită 15 lei pentru un bilet. Programul complet de vizitare îl puteți regăsi AICI.

Mănăstirea Bârsana

La 20 de kilometri de Sighetu Marmației, în satul Bârsana, se află Mănăstirea Bârsana, considerată „o icoană a sufletului creștin ortodox maramureșean”, fiind una din cele mai înalte biserici de lemn din România. Este unul din obiectivele de referință din Maramureș și face parte din Patrimoniul mondial UNESCO.

Foto: Facebook / Maramureș RO

Mănăstirea Bârsana e situată pe Valea Izei și primele atestări datează din 1390. În iulie 1791, lăcașul de cult a fost desființat, iar călugării au fost alungați și s-au refugiat în Moldova, la Mănăstirea Neamț. Mănăstirea a fost ulterior mutată de localnici în vatra satului, în Podurile Jbârului, adică locul în care poate fi vizitată și în prezent.

Cascada Cailor, perla din Munții Rodnei

Cascada Cailor este un loc care la prima vedere îți taie răsuflarea. Cascada este considerată perla din Munții Rodnei, cei mai înalți munți din Carpații Orientali. Este una din cele mai frumoase cascade din România, fiind situată în stațiunea turistică Borșa. Accesul către cascadă se face fie pe jos (pe un drum de mers de aproximativ o oră jumătate), fie cu telescaunul. Noi am ales să mergem pe jos pentru că împrejurimile sunt ceva de vis!

Foto: Facebook / Borșa, Maramureș, România

Baia Sprie – Lacul Albastru

Înainte să avem o ultimă oprire la Baia Mare, despre care vă voi povești puțin mai târziu, ar fi tare păcate să nu treceți pe la Lacul Albastru, de la poalele Munților Gutâi.

În 1977, Lacul Albastru a fost declarat rezervație naturală, etichetă pe care și-o păstrează și în prezent, aflându-se în custodia Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului.

Ca să ajungem la lac, a trebuit să mergem cu mașina pe un drum destul de îngust, dar asfaltat. De menționat aici pentru șoferi că trebuie condus cu mare atenție și cu viteză redusă. Deși ne-a stat puțin inima în dinți până am ajuns acolo, a meritat întru totul pentru că odată ajunși acolo, peisajul ne-a tăiat respirația și aproape că ne-a lăsat muți de uimire.

Lacul este cunoscut pentru albastrul său magnific, o culoare pe care nu o vei mai întâlni niciunde în România. Apa variază de la albastru la turcoaz, în funcție de anotimp, deci dacă o să mai vedeți în fotografiile prietenilor un turcoaz, să știți că este culoarea adevărată a apei și nu vreun efect aplicat în Photoshop.

Cel mai bine, vă las un video mai jos care va vorbi de la sine:

Baia Mare

În drumul înapoi spre casă ne-am oprit la o ultimă locație, dar la care tot am zăbovit destul de mult: Baia Mare. Orașul de la poalele munților Gutâi nu este cunoscut doar pentru bogățiile sale subterane, ci și pentru obiectivele sale turistice, dar și împrejurările care-ți taie răsuflarea. Am vizitat și noi o parte din atracțiile turistice din orașul străbătut de râul Săsar. Prima oprire a fost la Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime”, un lăcaș de cult impresionant, al doilea ca mărime din România, după Catedrala Mântuirii Neamului, prima piatra de temelie fiind pusă în iulie 1990.

Foto: Facebook /Catedrala Episcopală Sfânta Treime Baia Mare

Dacă ești pasionat de istorie, n-ai voie să ratezi Turnul Ștefan. Prima atestare documentară datează din anul 1347, dar construcția a fost inaugurată oficial abia în 1387. Construit din piatră masivă, turnul a fost ridicat la inițiativa principelui Ioan de Hunedoara.

Foto: Facebook / Maramureș RO

Am vizitat apoi celebrul Planetariu din Baia Mare, acesta fiind primul planetariu public construit în România, iar la ora actuală este singurul din Transilvania. Așa că dacă vrei să faci o călătorie în univers, recomand cu căldură o vizită la Planetariu.

Foto: baiamare.ro

Un bilet pentru adulți costă 10 lei, iar pentru elevi, studenți și pensionari, valoarea unui bilet este de 5 lei. Biletele pot fi achiziționate și cu cardul.

Cam așa a arătat excursia mea de trei zile în Maramureș. Am vizitat toate locuri de mai sus pentru prima dată și recomand Maramureșul cu toată încrederea pentru că este foarte ofertant pentru turiștii care caută întâlnirile cu natura și peisajele de poveste, pe care nu le poți admira în niciun alt colț de Românie.

Unde te poți caza în Maramureș

Pentru că Maramureșul nu poate fi descoperit într-o zi, trebuie să avem în vedere și câteva opțiuni de cazare.

Hotel Gabriela

Hotelul Gabriela este situat în Maramureșul istoric, în orașul Vișeu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului urban aglomerat. Hotelul dispune de un restaurant cu bar cu o capacitate de 150 locuri, o terasă cu o capacitate de 100 locuri, o bucătărie cu specific tradițional românesc și internațional, dar și o stație de încărcare mașini electrice 2x22 kw, pentru o călătorie și mai responsabilă.

Sursa Foto: Hotel Gabriela

O noapte de cazare la hotelul Gabriela pornește de la 250 de lei.

Sursa Foto: Hotel Gabriela

Pensiunea Ana

Pensiunea Ana este situată în orașul Cavnic, la poalele Munților Gutâi, pe drumul județean Baia Mare - Cavnic – Sighetul Marmației, la numai 10 kilometri de bisericile de lemn din Șurdesti și Plopiș si la 20 km de Mănăstirea Bârsana.

Sursa Foto: Pensiunea Ana

Orașul Cavnic facilitează vizitarea tuturor obiectivelor turistice (biserici, mănăstiri, cimitirul vesel, muzee), iar așezarea geografică la poalele Muntilor Gutâi oferă posibilitatea realizării de drumeții, dar și practicarea sporturilor de iarnă. Cei care doresc să practice sporturi de iarnă au la dispoziție șapte pârtii de ski sau lenkere (sănii cu volan specifice Cavnicului).

Pentru relaxare, pensiunea pune la dispoziție centru SPA, cu saună, jacuzi și bazin cu apă termală sărată.

Cabana Paulownia

Cabana Paulownia este o cabană din lemn cu o grădină de peste un hectar. Este o afacere de familie, fiind creată artizanal.

Cabana este plasată în mijlocul naturii, într-o locație retrasă la 3 km de centrul Satului Budești din Maramureș, fiind echipată complet cu două camere, cameră de zi, bucătărie și o baie.

Sursa Foto: Cabana Paulownia

O noapte de cazare la Cabana Paulownia pornește de la 300 de lei.

Pensiunea Glodeanca

Pensiunea Glodeanca se află în Glod, la 50 kilometri de Cimitirul Vesel de la Săpânţa şi la 70 kilometri de Baia Mare. La proprietate există acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată gratuită.

Sursa Foto: Booking.com

Fiecare cameră are TV cu ecran plat, iar unele oferă vedere la munte, la râu sau la grădină. Toate camerele au baie privată cu duş şi articole de toaletă gratuite.

Sursa Foto: Booking.com

La proprietate există un lounge comun.

Pentru ca alegerea locaţiei în care te vei caza să fie şi mai uşoară, ai la dispoziţie o pagină dedicată, de unde poţi selecta regiunea, judeţul sau oraşul în care vrei să îţi faci următorul sejur în România.

Voucherele de vacanţă sunt al doilea cel mai apreciat beneficiu extrasalarial, conform datelor din platforma de beneficii extrasalariale Benefit, o companie Edenred. Voucherele de vacanță acordate angajaților din mediul privat beneficiază de facilități fiscale importante, contribuind la bunăstarea angajaților și sprijinind, în același timp, industria locală de turism.

Acestea pot fi acordate în limita a 6 salarii minime brute/ angajat/ în decursul unui an fiscal iar angajatorului nu îi revin obligații de plată, în vreme ce angajatul plătește doar impozitul pe venit de 10%.

Voucherele de vacanță reprezintă un beneficiu inclusiv pentru turismul intern, generând venituri suplimentare industriei, în condițiile în care acestea pot fi folosite exclusiv în unitățile turistice din România. Angajații pot utiliza voucherele de vacanță la hoteluri, pensiuni și agenții de turism din România aflate în rețeaua de parteneri a emitenților. Mai multe detalii aici.

Sursa foto: Facebook/ Discover Maramureș

