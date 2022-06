Turistul străin obișnuit cheltuiește 500 de euro în România

Turiştii străini nerezidenţi au cheltuit în România, în medie, 2.465 de lei de persoană în primul trimestru al anului, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică, citat de Agerpres.

Numărul total al turiştilor nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul I 2022, a fost de 232.400, cheltuielile acestora însumând 573,1 milioane de lei (în medie aproximativ 2.465,9 lei/persoană).



Călătoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 52,4% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în trimestrul I 2022, cheltuielile acestora reprezentând 56,2% din totalul cheltuielilor.



Dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în trimestrul I 2022, 47,6% au călătorit în scop particular, cheltuielile acestora reprezentând 43,8% din totalul cheltuielilor. Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi.



Din totalul cheltuielilor pentru afaceri în trimestrul I 2022, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (49,4%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (86,7% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 18,6%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 14,6% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 50,0% au fost destinate cumpărării alimentelor şi băuturilor, iar 26,6% pentru cadouri şi suveniruri. Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 63,9% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 34,8% din totalul cheltuielilor pentru recreere.



INS menţionează că din totalul cheltuielilor în scop particular în trimestrul I 2022, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (42,1%), din cadrul acestui tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (77,9% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi pentru cumpărături au fost de 16,7%, iar cele în restaurante şi baruri au reprezentat 15,7% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 41,7% au fost destinate cumpărării alimentelor şi băuturilor, iar 35,3% pentru cumpărarea de îmbrăcăminte, încălţăminte etc. Cheltuielile pentru transportul rutier în interiorul ţării au avut o pondere de 45,0% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 57,3% din totalul cheltuielilor pentru recreere.



Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România în trimestrul I 2022, 38,9% şi-au organizat sejurul printr-o agenţie de turism, 34,9% şi-au organizat singuri sejurul, 18,2% au optat pentru alte modalităţi de organizare a călătoriei, în timp ce 8,0% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu cât şi printr-o agenţie de turism.



Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România în trimestrul I 2022 a fost avionul, folosit de 78,0% din numărul total de turişti, în timp ce 17,7% au utilizat autoturisme proprii, 2,5% autocare şi autobuze, iar 1,8% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.).



De asemenea, numărul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) în trimestrul I 2022 a fost de 10.300, cheltuielile acestora în România fiind de 6,8 milioane de lei.



Din totalul cheltuielilor efectuate în România de turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată în trimestrul I 2022 se evidenţiază: cheltuielile pentru cazare (37,7%), cheltuielile făcute în baruri şi restaurante (34,5%), cheltuielile pentru transport (13,9%) şi cheltuielile pentru cumpărarea de produse pentru folosinţă personală (9,7%).



Din totalul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) în trimestrul I 2022, 63,3% au avut ca scop al călătoriei pe cel particular, iar 36,7% pe cel profesional. Din călătoriile în scop particular, ponderi mai importante au avut călătoriile pentru vacanţe (40,9%), iar din cele profesionale, afacerile (98,0%).



În trimestrul I 2022, turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) şi-au organizat în mare parte pe cont propriu călătoria în România (94,3% din total). Ca mijloc de transport au ales autoturismul propriu (62,6%), avionul (30,2%), autocarul şi autobuzul (2,9%) şi alte mijloace de transport (4,3%).

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: