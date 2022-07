Un pasager a fost trimis de linia aeriană să-și ridice bagajele pierdute de cealaltă parte a Atlanticului

Jamie O’Grady, un pasager american al companiei American Airlines, a povestit pentru Business Insider cum s-a întors din vacanța în Europa fără bagaje, după ce linia aeriană i le-a rătăcit. A doua zi, a primit un mesaj de la un străin care i-a scris că i-a văzut bagajul pe aeroportul Heathrow de lângă Londra și i-a trimis și fotografii pentru a-și dovedi afirmația.

O’Grady a contactat American Airlines și le-a arătat pozele, iar reprezentanții companiei i-au spus să meargă să-și ridice singur bagajul, deși acesta era practic de cealaltă parte a Oceanului Atlantic. ”Vă sugerăm să mergeți la aeroport cât de repede posibil. Puteți arăta fotografiile echipei noastre de la bagaje, care vă va ajuta”, a fost răspunsul primit de pasager.

It is now 4 days since my bag was abandoned by @AmericanAir in London Heathrow Terminal 3 baggage claim. The airline has done nothing to return it to me despite me providing them pics of its specific location. I’m 4,000 miles away. pic.twitter.com/37TphLxRA0