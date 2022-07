"Vara bagajelor pierdute". Criza geamantanelor rătăcite în aeroporturile din întreaga lume capătă amploare

Numărul record de zboruri anulate pe aeroporturile din întreaga lume le-a dat însă acestora planurile peste cap. Mai mult, urmare a acestei situații, imagini cu grămezi uriașe de bagaje stivuite în aeroporturi au făcut înconjurul lumii, în special cele provenite de pe Heathrow.

După cum arăta recent, de altfel, un internaut, glumind amar pe seama acestei situații, pe cunoscutul aeroport britanic s-a inventat chiar un "joc" în care posesorii bagajelor pierdute trebuie să se suie pe adevărați munți de valize abandonate temporar pentru a și le găsi pe ale lor.

Heathrow have invented a new game where you have to climb over loads of luggage in order find your own. pic.twitter.com/SgBpwMpQnH— Christian Mitchell (@MitchellCMM) July 14, 2022