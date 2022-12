Ce vrei să faci de Revelion: te bronzezi sau schiezi? Oferte disponibile last-minute: de la Valea Prahovei la Zanzibar

Se spune că e bine să îți faci car iarna și rezervare de revelion din perioada verii, însă, dacă nu ai reușit încă îți faci planuri, încă există oferte disponibile. Marius Berca, manager operațional în cadrul Christian Tour, a menționat, într-un interviul wall-street.ro, ce destinații mai sunt disponibile pentru noaptea dintre ani, dar și cum arată starea de sănătate a turismului românesc.

Pentru cei care vor să întâmpine noul an de pe nisip, există diferite pachete care promit că vei prinde noapte dintre ani la temperaturi mai prietenoase. Ca să vezi artificiile de pe plaje îndepărtate trebuie să scoți din buzunar aproximativ 800 de euro/ 3.900 lei pentru Turcia, iar pentru o destinație exotică precum Zanzibar, ajungi să scoți din buzunar peste 1000 de euro/ 4.900 lei. Marius a menționat că, pentru aceste destinații, este oferită asistența în limba română.

„Pentru Antalya, pachetele pleacă de la 799 de euro pentru 7 nopți de cazare. Dacă turiștii optează pentru Egipt, prețul de plecare al vacanțelor este de 958 de euro pentru 7 nopți de cazare. Pentru Zanzibar pachetele pleacă undeva de la 1070 de euro și bineînțeles, cresc proporțional cu hotel și tipul de masă pentru care optează turiștii”, a declarat Marius Berca.

O altă destinație devenită populară pentru români este Dubaiul. Conform lui Marius, aici pachetele pleacă de la 975 de euro/ 4.800 lei și cresc proporțional cu numărul de stele a hotelului, poziția acestuia și tipul de masă pentru care optează turiștii.

Sunt turiști care vin an de an în România fiindcă aici sunt oameni care zâmbesc tot timpul.

Marius Berca, manager operațional Christian Tour

Dacă frigul nu te face să pleci din țară, mai există oferte de revelion disponibile și între granițele țării. Dacă vrei să dai distracția pe relaxare, la Sovata pachetul este de aproximativ 300 de euro/ 1.473 lei pentru 4 nopți de cazare, serviciu de demipensiune și cină festivă în seara de revelion, conform reprezentantului Christian Tour.

Un revelion în Azuga la un hotel de patru stele costă aproximativ 5.900 de lei pentru două persoane. În acest preț este inclusă cazarea pentru trei nopți, o cină festivă de Revelion, și toate cele trei mese în pe perioada 30 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023.

Dacă vrei totuși să ieși din țară, dar să nu te aventurezi atât de departe de casă, mai există oferte disponibile și în țările învecinate. Un sejur în Budapesta în perioada revelionului pornește de la prețul de 375 euro/ 1.842 euro pentru 4 nopți de cazare, conform reprezentantului Chiratian Tour.

Cum arată starea de sănătate a turismului românesc

În ultimii ani, românii au acaparat plajele grecești, au făcut sute de pași prin capitalele europene și au lăsat milioane de euro în resorturile exotice. Sunt mulți care afirmă că este mai ieftină o vacanță în străinătate decât în România sau că la noi nu sunt condiții la fel de bune. Ca să aflu cum arată starea de sănătate a turismului românesc, l-am întrebat pe Marius cât de atrăgătoare este România ca destinație turistică pentru străini.

„În ultimii ani, în România s-au construit pârtii de schi, pensiuni și hoteluri care nu sunt cu nimic mai prejos decât pârtiile și stațiunile unde merg turiștii în străinătate. Trebuie să recunoaștem că, în ceea ce privește infrastructura aeroporturilor din marile orașe din România, putem face față turiștilor care vin la noi în țară. În plus, România este o țară accesibilă pentru turiști. Sunt turiști care vin an de an în România și care își aduc prietenii cu ei, pentru că, aici găsesc oameni care zâmbesc tot timpul”, a declarat reprezentantul Christian Tour.

Cât de mult s-a scumpit masa de Revelion 2023

Inflația a făcut ca antreprenorii să transfere majorarea prețurilor în produsul final. Specialiștii din HoReCa estimează că masa de revelion din acest an se va scumpi cu 20-30% faţă de cea de anul trecut.

„Orice creştere de preţ, indiferent că vorbim de creşterea preţului la materii prime sau la utilităţi, te duce de la 0 plus la 0 minus, deci pune în pericol afacerea. Preţurile în restaurante urmează de fapt preţurile pe care producătorii, respectiv furnizorii le au către restaurante, deci vor ţine pasul în acest sens”, a declarat Daniel Mischie, vicepreşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA).

