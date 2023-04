[FOTO] Vacanță în Egipt: Ce îți poate oferi Sharm El Sheikh dincolo de resorturi luxoase all inclusive

La doi ani după prima vacanță petrecută în Sharm El Sheikh (despre care puteți citi AICI), am revenit în vestita stațiune egipteană, de data aceasta la invitația agenției de turism ucrainene Join UP!, unul dintre cei mai noi touroperatori de pe piața din România. Așadar, pe 25 martie, m-am urcat în primul zbor charter din România al ucrainenilor și am zburat spre Sharm El Sheikh. Pe acest zbor am fost însoțită, în mare parte, de ucraineni stabiliți în România, care cunoșteau agenția și au profitat de ocazie să călătorească cu conaționalii lor.

Datorită peisajelor sale, a climatului călduros cu temperaturi crescute pe întreaga durată a anului (maximele pot ajunge până la 42-45 de grade) și a plajelor întinse, Sharm El Sheikh este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Egipt. Tocmai de aceea, pentru Sharm El Sheikh, turismul este cea mai importantă ramură a economiei. Din punctul meu de vedere, cele mai bune luni pentru a călători în Sharm El Sheikh sunt martie și aprilie, când temperaturile se situează în jur de 30 de grade.

Pe lângă potențialul lui turistic, Sharm El Sheikh are și un important rol diplomatic, fiind supranumit și Orașul Păcii, deoarece este gazda a numeroase conferințe internaționale de pace.

Cei mai mulți turiști aleg să viziteze Sharm El Sheikh pentru scufundări, snorkeling, plimbări cu cămilă, spa sau safari în deșert. Sharm El Sheikh este un oraș stațiune, așa că puteți găsi numeroase variante de cazare aici, de la hoteluri mici de tip boutique până la resorturi hoteliere de mari dimensiuni. Eu am stat 4 zile în resortul Grand Rotana și 3 zile la Savoy. Prețurile pentru sejururi la cele două hoteluri de cinci stele cu agenția Join UP! este de 2099 de euro/7 nopți, 2 persoane în regim all inclusive (aceste prețuri sunt valabile la începutul lunii aprilie, însă ele pot diferi, în funcție de perioada aleasă).

Resortul Grand Rotana

Resortul Savoy

Ce poți face în Sharm El Sheikh: parcul național Ras Mohammed

Unul dintre locurile în care este obligatoriu să ajungeți într-o vacanță în Sharm El Sheikh este parcul național Ras Mohammed. Ras Mohammed este un parc acvatic situat în sudul peninsulei Sinai, reprezentând una dintre cele mai frumoase zone pentru scufundări și snorkeling din lume. Ras Mohammed este cel mai vechi parc național din Egipt, fiind inaugurat în 1983, după retragerea israeliană din zonă. Parcul a fost declarat arie naturală protejată, s-a interzis pescuitul și s-au luat măsuri pentru a conserva reciful.

Prețul pentru o excursie de o zi cu vaporul la Ras Mohammed, cu scufundare inclusă, este de circa 60 de dolari (spun “circa” pentru că în Egipt totul este negociabil). Pe lângă acești bani, trebuie să mai plătiți în jur de 25-30 de dolari dacă vreți și pozele făcute de un fotograf profesionist în timpul scufundării. Mai menționez și că, înainte de scufundarea în sine, cei interesați beneficiază de un training din partea unui instructor profesionist care va fi alături de turiști pe toată durata scufundării (aproximativ 10 minute).

Ce poți face în Sharm El Sheikh: safari cu ATV-ul în deșert

O plimbare ATV printre dunele de nisip face parte din activitățile cele mai apreciate de turiștii care vizitează Sharm El Sheikh. Plimbarea cu ATV-ul până la o cafenea de beduini durează circa 25-30 de minute. Acolo aveți parte și de o plimbare cu cămila, în caz că doriți asta, dar și un ceai făcut chiar de beduini. Ce trebuie să știți înainte de a vă încumeta în această aventură este că e musai să vă protejați foarte bine capul – acoperiți-vă cu o eșarfă și purtați ochelari de soare. Prețul pentru această activitate, dacă durează în jur de 2 ore, este de 20-25 de dolari de persoană.

Ce poți face în Sharm El Sheikh: hammam

Hammamul (baia tradițională turcească) este o altă activitate pe care o puteți încerca într-o vacanță în Sharm El Sheikh. Stațiunea este plină de astfel de spa-uri, dar eu am ales să merg la Goldenspa Aladino, unul dintre cele mai noi și luxoase spa-uri din stațiunea egipteană. Este recomandat să începeți acest ritual de relaxare cu 10-15 minute de saună umedă sau uscată. Urmează un peeling cu o mănuşă specială (nu îl recomand dacă nu aveți o suportabilitate cel puțin medie la durere), iar apoi masajul propriu-zis cu spumă de săpun din sâmburi de măsline. În cele din urmă, urmează un masaj cu uleiuri frumos mirositoare, dar și aplicarea unei măști hidratante pe față.

Ce poți face în Sharm El Sheikh: vizită la bazar, moschei și biserici creștine

Piața veche a orașului Sharm (cunoscută și sub numele de Sharm al-Maya) este zona sudică (bazarul) a orașului, de unde poți cumpăra orice (negocierea ar trebui să se facă la jumătate din prețurile cerute inițial). Zona este plină de restaurante și cafenele, discoteci sau baruri de noapte, deci este un loc bun pentru a petrece seara. Pe marginea pieței se află noua Moschee Al-Sahaba, un exponent al arhitecturii islamice contemporane. Edificiul proiectat de arhitectul egiptean Fouad Tawfik Hafez prezintă un amestec de stiluri arhitecturale: otoman, fatimid și mameluc. Moscheea a fost inaugurată în anul 2017 și poate găzdui circa 3000 de persoane.

O altă moschee reprezentativă a orașului este Moscheea Al Mustafa, o clădire grandioasă, cu fațadă din marmură, o cupolă impresionantă în centru și mai multe minarete. Moscheea este amplasată în centrul vechi al orașului.

Egiptul este o țară preponderent musulmană, însă sunt și circa 18 milioane de creștini, iar una dintre cele mai frumoase biserici creștine din Egipt se află chiar în Sharm El Sheikh, Catedrala Cerească. Construită în doar doi ani, catedrala este situată în cartierul Hay el Noor, nu departe de minaretele gemene ale moscheii El Mustafa. Pe lângă această catedrală, în Sharm El Sheikh mai sunt încă trei biserici creștine.

Moscheea Al Mustafa

Moschea Al-Sahaba

Catedrala Cerească

