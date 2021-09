Egiptul și Turcia, vedetele toamnei: cât plătesc românii pentru o vacanță

Turcia și Egipt sunt destinațiile pe care mizează Hello Holidays în sezonul de toamnă – iarnă, mai multe oferte de circuite, sejururi ori vacanțe de revelion fiind incluse în portofoliul agenției organizatoare, ca urmare a cererii în continuă creștere pentru cele două destinații. 2021 a fost marcat de dorința constantă a românilor de a călători, de schimbări permanente ale condițiilor de acces în destinații, dar și de premiere pentru agenție: a lansat circuite cu avionul în Turcia, curse charter spre Antalya și Dalaman în sezonul de vară și spre Egipt, în sezonul de toamnă/iarnă.

Circuitele Cappadocia - Antalya și Pamukkale – Efes (via Antalya), organizate cu avionul, s-au reluat la jumătatea lunii septembrie, în programul toamnă/iarnă, după ce au fost realizate pentru prima dată în perioada februarie – iunie. Ambele circuite durează câte opt zile și costă, în perioada de lansare, de la 79 de euro plus taxe/persoană.

“Din septembrie până la finalul lunii noiembrie, turiștii vizitează săptămânal obiective turistice, descoperă Turcia autentică, dar marea atracție este zborul cu balonul, și în Cappadocia, și în Pamukkale, o activitate despre care pun cele mai multe întrebări agenților noștri de turism înainte de plecarea în vacanță”, declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Datorită cererii foarte mari pentru vacanțe în Turcia, Hello Holidays organizează alte cinci programe de tip circuit, până la finalul anului, cele mai multe fiind la Istanbul, cu avionul sau cu autocarul. De revelion, Hello Holidays propune vacanțe pe charter în Antalya, pentru relaxare, dar și la Istanbul, cu avionul, pentru vacanțe active în care turiștii vizitează Agia Sofia, Moscheea Albastră, Palatele Topkapi și Dolmabahce, fac croaziere pe Bosfor și spre insula Buyokada.

Ce pot vizita românii în Egipt

Egipul, considerat destinația anului 2021 datorită numărului mare de zboruri charter și din mai multe orașe ale României, este prezent în oferta agenției organizatoare atât pentru sejururi, cât și pentru circuite. Zborurile charter spre Hurghada și Sharm el Sheikh încep în octombrie, vacanțele de șapte zile, în regim all inclusive, costând de 385 de euro/persoană pentru Hurghada și de la 383 de euro/persoană pentru Sharm el Sheikh. Ofertele de revelion, deja disponibile, încep de la 473 de euro pentru Hurghada și de la 488 de euro pentru Sharm el Sheikh.

“Egiptul atrage prin ofertele extrem de avantajoase ale hotelierilor, pentru că este pe lista verde și pentru că solicită un test negativ numai persoanelor nevaccinate. Avem zboruri săptămânale spre cele două zone de vacanță din București, din octombrie până primăvara viitoare. În Early Booking, vacanțele în Egipt au reducere de o treime din prețul cazării”, precizează directorul de marketing.

În paralel, Hello Holidays organizează circuite în Egipt cu croazieră pe Nil, cu un program intens de vizitare a piramidelor, la cererea turiștilor care își doresc vacanțe active. Programul costă de la 755 de euro plus taxe/persoană, dar și circuite în Iordania (de la 999 de euro plus taxe/persoană), ori în Emiratele Arabe Unite (de la 429 de euro plus taxe/persoană).

“În 2021 am putut realiza circuitele noastre în Italia, Spania, și am observat, cu mare satisfacție, cât de mare a fost dorința românilor de a pleca în vacanță. O mare parte dintre turiștii noștri au făcut mai multe călătorii în acest an, una în România și una în străinătate, pe zbor charter sau cu autocarul, ori într-un circuit realizat de noi“, precizează Denisa Oprea.

În sezonul 2021, care se apropie de final, ultimele curse charter avion sau autocar spre Turcia și Grecia fiind organizate până la jumătatea lunii octombrie, cele mai vândute destinații la Hello Holidays au fost Bulgaria, Turcia, Grecia, România și Egipt. Bulgaria este pe primul loc în clasamentul vânzărilor de vacanțe datorită faptului că autoritățile au permis accesul turiștilor doar cu un act de identitate.

Hello Holidays a legat România de Bulgaria prin trei curse charter autocar săptămânale și una de avion (Cluj-Napoca – Burgas) și intenționează ca în 2022 să organizeze zilnic curse cu autocarul spre Bulgaria, din mai multe orașe ale țării, și să păstreze și charterul de la Cluj-Napoca.

Agenția Hello Holidays, înființată în urmă cu 14 ani, este organizator de circuite în România și alte 36 de țări din Europa și Asia, dar și de sejururi în Grecia, Turcia, realizate cu autocarele Hello Holidays Transport ori cu avionul.

Sursa foto: Shutterstock

