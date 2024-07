Tururile de noapte în Colosseum s-au întors. Cum rezervați biletul și cât costă unul

Tururile de noapte în Colosseumul din Roma au revenit. Din 4 iulie, turitii pot simți atmosfera emblematică a capitalei italiene scufundându-se în zonele sale subterane odată ce soarele a apus. De data aceasta, inițiativa se numește Una notte al Colosseo (O noapte la Colosseum).

Vor fi patru tururi în fiecare seară, între orele 20:00 și miezul nopții, fiecare dintre ele cu o durată de aproximativ o oră. Turul, însuflețit de proiecții multimedia, include o vizită la noua expoziție permanentă numită Spettacoli nell’Arena del Colosseo. I protagonisti, în zona subterană, cu ultima intrare la 22:30, notează The Mayor. Cine au fost totuși protagoniștii acestor spectacole? Fără îndoială, toți cei care vizitează grandioasa arenă vor să afle mai multe despre gladiatori și să simtă atmosfera pe care trebuie să o fi simțit acești bărbați, chiar dacă probabil nimeni nu ar vrea să fi fost în locul lor.

Sursa Video: Youtube

Noua expoziție are loc în onoarea bărbaților, dar și animalelor care au format sufletul spectacolelor, întregul motiv al existenței Colosseumului.

Se poate spune că cel mai important adaos la tururi este proiecția holografică cu gladiatori înaintând din întunericul criptoporticului estic pentru a-și întâlni destinul în arenă, împreună cu reconstrucțiile armurilor pornind de la originalele păstrate în principalele muzee italiene și internaționale.

Turul explorează apoi structura coridoarelor subterane printr-o plimbare luminată de lună de-a lungul pasarelei către camera de control.

Tururile sunt disponibile în italiană și engleză. Prețul integral de intrare este de 50 de euro, care include turul ghidat și un Bilet Full Experience. Minunat este că biletul în sine nu se termină cu turul, ci vă oferă acces și în ziua următoare în zona arheologică a Forumului Roman – Palatin, pentru siturile SUPER și pentru Forurile Imperiale.

You can book your night tours at the Colosseum’s official website.

Sursa foto: Pixabay.com

