Unul din patru români care caută zboruri toamna aceasta pe eSky.ro vrea să petreacă un city break la Roma, Italia fiind, de altfel, singura ţară cu mai multe oraşe în clasamentul celor mai populare destinaţii din această toamnă, în condiţiile în care fiecare al zecelea turist se gândeşte la Veneţia şi Napoli, potrivit raportului "Încotro pentru un city break? Toamna 2023".

În frunte, după Roma, se mai află Barcelona şi Milano, unde aproape 30% dintre românii care îşi organizează pe cont propriu o scurtă călătorie intenţionează să zboare, conform Agerpres.ro.



"Voi merge în cel puţin un city break", a fost răspunsul a 74% dintre românii întrebaţi în luna mai de GfK despre planurile lor privind călătoriile scurte din acest an. Unde vor zbura ei în această toamnă? Experţii platformei de rezervări de călătorii eSky.ro au analizat peste un milion de căutări pentru perioada septembrie - noiembrie a acestui an şi prezintă un clasament al oraşelor în care românii vor să meargă într-un city break de toamnă în 2023.



Roma a rămas de ani buni favorita incontestabilă a românilor pentru o scurtă călătorie în străinătate, iar acum nu face excepţie - în topul celor mai populare 10 destinaţii pentru un city break, capitala Italiei reprezintă 19% din căutările de pe eSky.ro. Oraşul celor şapte coline este urmat îndeaproape de o altă metropolă europeană - Barcelona. Principalul oraş din Catalonia ocupă locul al doilea în 2023, cu o cotă de aproximativ 15%.



Podiumul city break-urilor din acest an este completat de Milano, unde ofertele la biletele de avion au fost căutate de 14% dintre utilizatorii eSky.ro. Imediat după capitala italiană a modei, pe locul patru, se află Paris, cu un rezultat de 13%. Pe locul 5 în clasamentul celor mai populare destinaţii de toamnă se află Istanbul, devansat de Paris cu 2 puncte procentuale.



"În ciuda prezenţei constante a acestor destinaţii europene pe listele de călătorie a milioane de oameni, fiecare oferă momente unice. La Roma avem întâlnirile cu antichitatea şi cu stilul de viaţă lent al italienilor, în timp ce Barcelona încântă prin arhitectură şi vremea blândă. În Milano şi Paris degustăm delicioasa bucătărie locală şi interacţionăm cu arta de nivel mondial. Istanbul, pe de altă parte, oferă oportunitatea de a explora multe culturi şi tradiţiile bogate din Orientul Mijlociu", spune Deniz Rymkiewicz, purtător de cuvânt eSky Group.



Locul al şaselea în top revine anul acesta Veneţiei. Într-adevăr, cei care au verificat zborurile către oraşul de pe apă au reprezentat 7% din toate căutările.



Doar mai puţin populară în acest an este Atena, care ocupă locul şapte. Viena, Amsterdam şi Napoli completează clasamentul celor mai populare destinaţii pentru un city break - cota lor combinată fiind de 15%.



Soarele este în continuare cel mai fierbinte în Grecia şi Spania, spun analiştii platformei de organizare de călătorii. Atena conduce detaşat. La Marea Egee, în Grecia, românii vor să petreacă în medie 5,7 zile. Aproape la fel, turiştii români vor zbura la Barcelona şi Amsterdam pentru 5,6 zile. Ceva mai puţin (aproximativ 5,4 zile) plănuiesc să stea la Roma şi Napoli, în timp ce la Veneţia şi Milano vor petrece 5,3, respectiv 5,2 zile.



De asemenea, românii îşi doresc o excursie de 5 zile la Paris, iar în Viena vor să stea 4,8 zile. Cel mai puţin timp va fi petrecut într-un city break la Istanbul - doar 4,6 zile.



"Este interesant că nu mai privim city break-urile doar prin prisma zborurilor ieftine. Desigur, acesta este în continuare un factor pe care, potrivit unui sondaj GfK din luna mai a acestui an, jumătate dintre respondenţii români îl iau în considerare atunci când îşi organizează singuri călătoriile mai scurte în străinătate. Cu toate acestea, este important şi cât de atractivă este destinaţia (54% din răspunsuri), standardul de cazare (37%) şi posibilitatea de a adapta datele la preferinţele individuale (27%). Observăm că toate aceste nevoi sunt din ce în ce mai mult satisfăcute de city break-urile sub forma unor pachete cu zbor şi cazare incluse în preţ. Astfel, acestea oferă flexibilitate în alegerea zborurilor şi a datelor de călătorie, au un număr mare de locuri cunoscute şi noi din care se poate alege, iar turiştii sunt siguri că rezervă locuri de cazare care se potrivesc bugetului şi aşteptărilor lor", explică Deniz Rymkiewicz.



Datele de pe eSky.ro folosite în analiză se referă la căutările de zboruri pentru perioada 01.09-30.11.2023 efectuate în perioada 01.06.2023 - 31.08.2023. Datele sunt doar pentru piaţa românească şi includ zborurile dus-întors pentru care plecarea a fost sau va fi de pe aeroporturi din România. Ponderea totală a căutărilor pentru cele 10 oraşe din clasamentul celor mai populare destinaţii de toamnă în 2023 este de 30% din totalul căutărilor de pe site din perioada respectivă.



