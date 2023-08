Florența, capitala regiunii Toscana și unul dintre cele mai frumoase orașe din Italia a fost gazda unor acte de vandalism. Coridorul Vasari din Florența, un punct turistic vechi de 460 de ani a fost „decorat” cu graffiti de doi turiști germani. Tinerii, în vârstă de 20 și respectiv 21 de ani au scris cu vopsea pe monument „DKS 1860”, o referire la Clubul de Fotbal Munchen, din Germania. Suspecții au fost găsiți de polițiști după ce aceștia au percheziționat apartamentul închiriat prin Airbnb, unde au găsit spray-uri cu vopsea neagră și haine pătate cu această culoare.

