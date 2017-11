Pentru o mai buna gestiune a evenimentului, retailerul online are o veste surpriza: incepe Black Friday 2017 vineri, 10 noiembrie 2017.

CEL.ro declara ca anul acesta are multe reduceri si se asteapta ca numarul celor care vor prinde oferte sa fie mai mare. Cele mai importante branduri din portofoliul magazinului online sunt: Samsung, iPhone, LG, Xerox, Asus, Lenovo, Remington, Philips, Timberland, Fossil, etc.

Clientii vor putea alege de Black Friday 2017 (incepand cu 10 noiembrie 2017) cu mii de reduceri la:

• telefoane → reduceri de pana la 1,200 de lei

• laptopuri → reduceri de pana 40%

• TV → reduceri de pana la 4000 lei

• electrocasnice → reduceri de pana la 70%

• ingrijire personala → reduceri de pana la 70%

• parfumuri & ceasuri → reduceri de pana la 67%

• imprimante → reduceri de pana la 35%

• componente & periferice → reduceri de pana la 60%

Magazinul online a inceput organizarea celui mai mare eveniment din e-commerece-ul romanesc mai devreme, pregatindu-se din punct de vedere logistic mult mai bine, luand masuri si gasind solutii pentru a gestiona in timp util livrarea tuturor comenzilor. Toate eforturile depuse de retailer au ca scop evitarea intarzierii comenzilor, estimand ca livrarea medie se va face in minimum 1-5 zile. In plus, vineri 10 noiembrie si sambata 11 noiembrie produsele pot fi ridicate de la sediu CEL.ro conform programului mentionat pe site-ul www.cel.ro.