Vivre.ro , unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilier, decoratiuni si accesorii pentru casa din Romania, organizeaza anul acesta Black Friday in weekend-ul 17 – 20 noiembrie, incepand de vineri la ora 10:00 AM pana luni la ora 10:00 AM.

Reducerile oferite de Vivre.ro in campaniile de Black Friday vor ajunge pana la 85% si se vor aplica la obiectele din categoriile: Mobilier, Textile, Accesorii pentru gatit si Bucatarie, Accesorii pentru Baie, Obiecte de iluminat, Covoare, Decoratiuni, produse de lifestyle (genti, accesorii femei, produse pentru copii). Cumparatorii vor putea alege dintr-o gama de 10.000 de produse de la peste 100 de furnizori de referinta pe piata internationala de produse pentru casa. Majoritatea produselor care vor intra in campania de Black Friday sunt disponibile in Romania in exclusivitate doar prin Vivre.ro.

Persoanele interesate de mobilier vor avea la dispozitie peste 1000 de produse cu pret redus si peste 2000 de articole textile pentru casa si covoare. Livrarea pentru comenzile de peste 250 lei este gratuita.

“Anul trecut, prima zi de Black Friday a egalat valoarea totala a vanzarilor editiei din anul precedent, si per total am avut vanzari record cu 160% mai mari fata de BF din 2015. Ne asteptam ca cele mai cautate produse sa fie si anul acesta obiectele de mobilier si textilele si estimam o triplare a comenzilor fata de o perioada obisnuita ”, a declarat Monica Cadogan, CEO Vivre.