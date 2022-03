Postis lansează o aplicație prin care îți poți urmări coletele pe care urmează să le primești

Postis, platforma pentru managementul, automatizarea și optimizarea livrărilor, lansează Parcely, o aplicație integrată de Track & Trace destinată cumpărătorilor finali. Aceștia își vor putea urmări în mod transparent, direct pe telefonul mobil, toate comenzile pe care urmează să le primească, indiferent de magazinul de la care au făcut achiziția și de compania de curierat folosită pentru livrare.

Prin intermediul acestei aplicații, cumpărătorii vor putea vizualiza statusul tuturor comenzilor plasate, într-un singur loc, fără a mai fi nevoiți să verifice periodic alte aplicații sau site-uri. Vor primi notificări pe telefon în timp real, în fiecare etapă a livrării (de la procesarea comenzii de către comerciant, până la livrarea propriu-zisă), iar la finalul comenzii, vor putea inclusiv să ofere rating și feedback referitor la calitatea livrării. Parcely by Postis poate fi descărcată în mod gratuit din Google Play și App Store. La lansare, aplicația poate fi utilizată de cumpărătorii din România, ulterior urmând să fie disponibilă și în alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Cum funcționează aplicația:

în cazul în care livrarea este optimizată de retailer prin intermediul Platformei Postis, informațiile sunt preluate automat, iar notificările sunt transmise către numărul de telefon care a fost introdus de cumpărător la momentul lansării comenzii;

în cazul în care cumpărătorul dorește să urmărească un colet care nu a fost procesat prin intermediul platformei, poate introduce manual numărul comenzii (AWB-ul) primit de la curier sau comerciant, iar comanda va fi adăugată în lista sa, urmând ca aplicația să îl notifice ulterior la fiecare schimbare a stării în livrare.

Utilizatorii finali vor afla inclusiv estimarea intervalului orar în care comanda urmează să fie livrată, pe baza algoritmilor de Inteligență Artificială (AI), atunci când comenzile sunt optimizate prin intermediul Platformei Postis.

„Încă de la înființarea companiei, în peste 5 ani de când optimizăm procesele de livrare pentru clienții platformei, am identificat care sunt principalele nevoi și probleme cu care se confruntă clienții finali. De multe ori, se întâmplă ca entuziasmul primirii unei comenzi să fie umbrit de experiența unei livrări mai puțin fericite.

Aplicația Parcely by Postis a fost dezvoltată pornind de la un studiu asupra experienței de cumpărare Click-to-Door efectuat în ultimul an, în care am analizat din perspectiva a 64 de metrici de e-commerce un număr de peste 15 milioane de click-uri, concretizate în peste 500.000 de comenzi online, pentru 35 de retaileri care utilizează Platforma Postis. În total, au fost analizate peste 1 miliard de datapoints, iar concluziile ne-au ajutat să dezvoltăm funcționalitățile de care atât clienții finali, cât și comercianții, au nevoie pentru a nu știrbi bucuria shopping-ului. Estimăm că Parcely va îmbunătăți calitatea livrărilor pentru mai mult de 250.000 de cumpărători în primele 6 luni de la lansare”, spune Andrei Moldoveanu, Product Owner Postis.

Chiar dacă aplicația se adresează utilizatorilor finali, și comercianții beneficiază de o serie de avantaje:

Parcely by Postis este carrier agnostic - cumpărătorii își pot urmări coletele indiferent dacă magazinele de la care au cumpărat își optimizează sau nu livrările prin Platforma Postis și indiferent de câți curieri sunt folosiți de comercianți pentru eficientizarea ecosistemului lor de livrare;

Automatizare: dacă este optimizată prin Platforma Postis, datele despre comandă sunt preluate automat și notificările sunt trimise către cumpărător fără a mai fi necesară intervenția acestuia;

Transparență și comunicare bidirecțională: notificările push din aplicație completează sau pot înlocui complet mesajele de notificare prin SMS sau e-mail, care pot genera costuri suplimentare sau întârzieri în actualizarea informației; la finalul livrării, cumpărătorul poate oferi rating și feedback, pe baza căruia comerciantul va putea să-și îmbunătățească eficiența și calitatea livrării;

Aplicația se dezvoltă în permanență cu noi funcționalități pentru optimizarea și îmbunătățirea livrărilor și creșterea loialității clienților.

