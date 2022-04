Baselinker în România. Cele mai importante funcționalități ale platformei

Invitați în cadrul Ecommerce Expansion Booster: Scale Up With Regional Sales, eveniment organizat cu prilejul lansării Baselinker în România, retailerii care au implementat platforma în cadrul companiilor lor au împărtășit primele impresii. Tot despre funcționalitățile Baselinker au discutat și retailerii din Polonia, invitați speciali în cadrul evenimentului de la București.

BaseLinker este o soluție integrată prin care deținătorii de magazine online pot economisi timp și bani integrându-și shopul cu marketplace-uri naționale și internaționale prin câteva click-uri s-a lansat oficial în România. Beneficiul unui sistem de automatizări, curieri integrați, precum și un client service superior sunt doar câteva din numeroasele funcționalități care vin în sprijinul magazinelor online.

Alexandru Novac, Ecommerce Director în cadrul Minet Conf, producătorul de textile de casă din Râmnicu Vâlcea a „furat” startul și asta pentru că firma pe care o reprezeintă a implementat Basaelinker încă de acum nouă luni. Prioritatea Minet Conf pentru următoarea perioadă este extinderea la nivel național.

„Am pus Baslinker pentru extinderea la nivel național, pentru consolidarea brandului și pentru facilitățile speciale pe care le găsești în Baselinker. Mulțumită Baselinker am descoperit merxu, (n.red. o platformă industrială de tranzacționare B2B pentru produse industriale) cu care m-am integrat, cu comisioane zero. Am descoperit aceasta platformă găsind-o în din lista de integrări disponibile din Baselinker”, a precizat Alexandru Novac, Ecommerce Director în cadrul Minet Conf.

„Baselinker, din experiența mea de pana acum este un one stop shop pentru toate informațiile care sunt necesare în prelucrarea comenzilor. Acolo se aduna toate comenzile din marketplace-uri, din toate sursele, e-commerce, offline”, explică Laura Sardescu, cofondator Neakaisa.

Mai adaug câteva facilități care au fost omise în prezentarea Baselinker și anumite tipărirea prin cloud. Am integrat iGo.Cloud print care îți permite să tipărești prin internet către imprimantă de AWB-uri, fără a de deschide documentul. Deci direct din platforma fără a deschide PDF-ul sau formatul ZPL. Câștigi 2,3 secunde la fiecare AWB tipărit. Când ai mii, se cunoaște. Alexandru Novac, Ecommerce Director Minet Conf

Nicoleta Dumitrescu, Lensa spune ca una dintre prioritățile companiei pe care o reprezintă a fost testarea de noi piețe. Pentru Lensa, brand românesc specializat în lentile de contact, ochelari de soare şi ochelari de vedere, o manieră rapidă și care a presupus costuri minime a fost Baselinker.

„Una dintre prioritățile noastre e testarea de noi piețe, așa că ne-am pus întrebarea cum putem să facem asta într-un mod cât mai rapid și de preferat cu costuri minime. Am ajuns să vedem că prin marketplace-uri și așa am ajuns la Baselinker, care ne ofereaza majoritatea marketplace-urilor mari din piață într-un singur loc. Momentan ne interesează doar zona de marketplace-uri și traficul pe care ni-l oferă acel marketplace din alte piețe”, explică Nicoleta Dumitrescu, Principal COO Lensa.

Cum se vede Baselinker din țara în care este lider de piață

Mateusz Grzywnowicz, CEO Selium, a discutat despre marketplace-urile din Polonia și a incercat sa ofere o perspectivă asupra situației actuale a acestora, precum și modul în care pot fi acestea stimulate. Din poziția sa de lider al agenției digitale Selium, din Polonia, Grzywnowicz a povestit în cadrul evenimentului despre cum ajută platforma.

„Am ales Baselinker pentru că avem multe marketplace-uri pe care trebuie să le gestionăm. În fiecare zi muncim cu un milion de produse listate. Partenerii noștri vând pe platforme diferite. E mult, prin urmare bineînțeles că avem nevoie de o soluție prin care să putem gestiona aceste produse. Am ales Baselinker pentru că e simplu și scalabil. Implementarea e foarte ușoară”.

La rândul său, Krzysztof Operacz, Vice President of Development în cadrul Domar, un retailer online și offline de mobilă din Polonia, spune că Baselinker i-a adus mai mult timp pentru clienții lor.

„După ce am introdus Baselinker am avut mai mult timp pentru clienții noștri pentru că dedicam mult pentru partea de automatizări, comenzi. Era dificil pentru noi acum câțiva ani pentru că luam contact cu clienții la telefon, nu ne mai vedeam față în față. Acum, însă când vorbim cu clienții, ne raportăm doar la câteva minute pentru că Baselinker ne permite să facem în mod automat procesarea comenzilor”, a explicat Krzysztof Operacz, în cadrul evenimentului de lansare a platformei Baselinker în România.

Sursa foto: Shutterstock

