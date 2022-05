După doi ani de evenimente online, cea de a 17-a ediție anuală a GPeC SUMMIT se va desfășura cu prezență fizică pe 30 și 31 Mai la Teatrul Național și la Hotel Sheraton din București.

28 de speakeri internaționali și români vor urca pe scena GPeC SUMMIT, iar organizatorii au pregătit două zile de informație practică pentru toți cei interesați de E-Commerce și Digital Marketing: Conferință, 5 Cursuri Intensive, 1 Masterclass, 4 Workshop-uri, dar și Expo și Networking Party pentru a înlesni parteneriatele între antreprenori și jucătorii din domeniu.



GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment din regiune dedicat Comerțului Online și Marketing-ului Digitial.

Avinash Kaushik, Erin Weigel, Krista Seiden și Michael Aagaard vin, în premieră în România, la GPeC SUMMIT

Patru speakeri internaționali legendari vin, pentru prima oară în România, la GPeC SUMMIT 30-31 Mai:



Avinash Kaushik este Digital Marketing Evangelist pentru Google, unul din cei mai apreciați experți în Digital Analytics la nivel mondial și autor a două cărți bestseller – “Web Analytics: An Hour a Day” și “Web Analytics 2.0”. Avinash va vorbi de pe scena GPeC SUMMIT în cadrul Conferinței din 30 Mai și va susține 1 Masterclass de Analiză și Strategie de Marketing pe 31 Mai.





Erin Weigel este expert în A/B Testing și User Journey cu o experiență de 9 ani în cadrul gigantului Booking.com. Pe 30 Mai, ea va împărtăși cu audiența GPeC secretele învățate în urma celor peste 1.200 de teste A/B pe care le-a rulat la Booking.com.



Krista Seiden a lucrat timp de 7 ani pentru Google, unde a condus departamentul de Product Management al Google Marketing Platform și a fost evanghelist al suitei de produse Google Analytics. Krista va vorbi în cadrul Conferinței GPeC din 30 Mai despre Google Analytics 4 – subiect de maxim interes dat fiind că Google va renunța la varianta curentă de Analytics începând cu 1 iulie 2023.



Michael Aagaard este unul dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în Optimizarea Ratei de Conversie, lucrând în domeniu încă din 2008. În cadrul Conferinței GPeC din 30 Mai, el va vorbi despre cele mai importante 4 pagini dintr-un magazin online și cum trebuie optimizate pentru a crește vânzările.

Citeste si: Divizia de Digital Marketing a Zitec a generat venituri de 2,25...





“Suntem bucuroși să continuăm tradiția GPeC de a aduce în România unii dintre cei mai buni specialiști din E-Commerce și Digital Marketing la nivel internațional, iar line-up-ul acestei ediții este de neratat pentru oricine activează în domeniu sau are în plan transformarea digitală. Este o șansă unică să beneficiezi de know-how-ul unor astfel de giganți în același loc”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

Conferința GPeC – 30 Mai, Teatrul Național București

În cadrul Conferinței GPeC vor fi dezbătute subiecte de maxim interes în contextul actual din E-Commerce și Marketing Online, evenimentul fiind dedicat tuturor jucătorilor din domeniu, precum și retailer-ilor tradiționali care fac migrarea către online sau antreprenorilor care vor să dezvolte un business online:

Citeste si: ANALIZA: 70% dintre magazine, nepregătite pentru traficul de Black...

Cum să îți extinzi afacerea e-commerce în afara granițelor țării - Oana Dumitrescu, Google România

Google Analytics 4, noua versiune de Analytics de la 1 Iulie 2023 - Krista Seiden, KS Digital

Viitorul Marketing-ului Online, conținutul creativ și decizii de Business bazate pe date - Avinash Kaushik, Digital Marketing Evangelist

Provocări și oportunități în contextul actual în E-Commerce. Ce își doresc clienții de la magazinele online? - Adrian Mihai (FAN Courier), Bogdan Colceriu (CEO Frisbo), Cătălin Maftei (Founder C-Solution), Lucian Baltaru (CEO Sameday), Mircea Stan (CEO & Founder Postis)

Cele mai importante 4 pagini dintr-un magazin online și cum să le optimizezi - Michael Aagaard, Senior CRO Consultant

Trend-uri în E-Commerce și Viitorul Retail-ului - Cristi Movilă (VTEX), Daniel Nicolae (Innoship), Ionuț Sabadac (TBI Bank), Mihai Vînătoru (DWF), Ruxandra Geantă (BaseLinker România)

Cele mai comune greșeli în E-Commerce în urma a peste 1.200 de teste A/B în cadrul Booking.com - Erin Weigel, Deliveroo

Drumul de la Start-up la un E-Commerce de succes - Laura Sardescu (NeaKaisa.ro), George Moroianu (Flip.ro). Host: Marian Hurducaș (Necktie Agency)

Citeste si: evoMAG anunță investiții de 200.000 de euro pentru 2022

GPeC Expo – 30 Mai, Teatrul Național București

În paralel cu Conferința GPeC, pe tot parcursul zilei de 30 Mai se desfășoară GPeC Expo - locul în care 30 de furnizori de servicii E-Commerce și Digital Marketing se întâlnesc, schimbă contacte și obțin lead-uri de la magazinele online.

Potrivit organizatorilor, peste 20 de standuri au fost deja rezervate, iar înscrierile se pot face pe site-ul GPeC până pe 15 Mai, costul unui stand de 6 mp fiind de 1.499 EUR + TVA .

GPeC Networking Party – 30 Mai, Aria TNB

Seara de 30 Mai se încheie cu GPeC Networking Party - eveniment exclusivist care reunește elita industriei Digital din România și este un prilej bun de networking cu reprezentanții celor mai importante companii din domeniu. Accesul la GPeC Party se face doar pe bază de invitație nominală și a biletelor de acces de tip ALL INCLUSIVE.

Citeste si: Reorganizarea Poștei Române: câți angajați pleacă și cine primește...

Masterclass, Cursuri Intensive și Workshop-uri – 31 Mai, Hotel Sheraton

Ziua de 31 Mai din cadrul GPeC SUMMIT este dedicată cursurilor și se desfășoară la Hotel Sheraton din București, exclusiv cu prezență fizică. Participanții vor putea alege unul din cele 7 module pregătite de organizatori, acestea desfășurându-se în paralel. Sunt max. 30 de locuri disponibile la fiecare modul.

1 Masterclass de Analiză și Strategie de Marketing cu Avinash Kaushik



Masterclass-ul va trece prin modelul DMMM (Digital Marketing & Measurement Model) și identificarea principalilor KPI, măsurarea eficienței campaniilor de marketing, modele de atribuire, Social Media și se va încheia cu o sesiune dedicată AAA (Ask Avinash Anything).

5 Cursuri Intensive de o zi întreagă pe cele mai importante subiecte de E-Commerce & Digital Marketing, cu unii dintre cei mai buni traineri din domeniu:

Citeste si: Retailul viitorului: cum să îți crești vânzările și să fii pe...

Curs de Strategie de Marketing și Comunicare în Social Media - Alexandru Negrea, Social Smarts

Curs de Google Analytics 4 pentru E-Commerce - Eugen Potlog, UX Studio

Curs de Facebook & Instagram Ads pentru E-Commerce - Raluca Radu & Robert Dumitru, MTH Digital

Curs de User Experience & Marketing Online Tips pentru Creșterea Vânzărilor în E-Commerce - Andrei Radu, GPeC

Curs de Google Ads - Anabela Luca, adLemonade

1 Modul de 4 Workshop-uri despre scalarea business-urilor online:

Workshop de SEO - Mădălina Burada, Five Elements Digital

Workshop de Growth Hacking și Product Performance - Daniel Ene, MOLOSO

Workshop de Vânzare în eMAG Marketplace - Oana Antohe, eMAG

Workshop de Scalare a Business-ului prin Vânzarea Multichannel - Diana Meteș, easySales

Înscrieri cu prețuri reduse prin Oferta Last Minute, valabilă până pe 15 Mai

Prețurile biletelor de acces la GPeC SUMMIT 30-31 Mai pornesc de la 169 de euro/persoană, oferta fiind valabilă până pe 15 Mai. Ulterior, prețurile cresc cu 30 până la 70 de euro în funcție de tipul de bilet selectat.



Detaliile complete despre GPeC SUMMIT, precum și înscrierile sunt disponibile online pe site-ul GPeC.



GPeC 2022 este un eveniment powered by FAN Courier

Gold Partner: VTEX

Supported by Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: BaseLinker, Cora, Debonaire, DWF, easySales, eMAG Marketplace, Five Elements Digital, Frisbo, Gomag, GTS, Innoship, MOLOSO, MTH Digital, OSF Digital, Packeta, Plăți.Online, Poșta Panduri, Postis, RTB House, Salesforce, Sameday, SEPHORA, TBI Bank

Coffee by Nespresso

Refreshments by Pepsi

Treats by Eisberg

Partener Media Principal: PRO TV PLUS

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: HOSTERION

Sursa foto: GPEC

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: