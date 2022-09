Raluca Radu, founder & Managing Partner MTH Digital, consideră că un lucru care s-a schimbat în e-commerce în ultimii ani este legat de faptul că, campaniile de reduceri au devenit un „factor de igienă”.

”Cred că dacă nu avem o campanie de discount pe site, indiferent de categorie, tindem să avem o rată mai mică de conversie. Însă, în același timp, ce s-a observat și anul trecut cu ocazia Black Friday, campaniile de reduceri nu mai impulsionează clientul așa cum o făceau înainte, cu excepția cazului în care venim dintr-odată și anunțăm cu surle și trâmbițe pe toate canalele că avem minus 90%. Deja, când clientul vede -70%, nu mai crede, nu i se mai pare nimic deosebit și aici cred că e un prim aspect care demonstrează că s-a maturizat clientul”, explică Raluca Radu, founder & managing partner MTH Digital, în cadrul evenimentului ecomTEAM 2022.

Având în vedere această situația, Raluca Radu punctează faptul că devine din ce în ce mai important, ca în fiecare campanie, brandul să pună accent pe elementele care fac diferența, pe ceea ce îl face unic.

”Cred că, consumatorul român, este foarte atent la raportul calitate preț, în același timp consider că nu mai crede în discount-uri foarte mari. A început să fie ușor sceptic și a început să se uite și la alte lucruri”, adaugă Raluca Radu.

Daniel Crăciun, CEO și founder al retailerului de optică Lensa, precizează în cadrul panelului că nu a văzut rezultate bune în ceea ce privește campaniile ce nu includ și reduceri.

”Am tot încercat cu tărie să ieșim din zona asta de reducere de preț și de fiecare dată când facem o campanie în care nu comunicăm atât de puternic reducerile de preț, merge foarte porst. Deja, dacă oferi reduceri de 30-40%, se întreabă ce s-a întâmplat cu cele de 70-80-90%. Noi am încercat să negociem foarte tare cu furnizorii în perioada aceasta de inflație și să luăm de la ei un extra discount, în așa fel încât să nu mărim prețurile foarte mult la produse”, explică Daniel Crăciun, care punctează și folosirea în campaniile de promovare a unor beneficii precum consultații gratuite pentru clienți.

Concluzia acestuia este că, dacă consumatorii „nu văd reduceri, efectiv nu percutează”

Sursa foto: UDR Ovidiu