„Suntem încântați să anunțăm că bugetul nostru de venituri și cheltuieli pentru 2023 depășește prognozele inițiale, rămânând fideli abordării care a generat succesele recente. Continuăm investițiile în creșterea companiei pe termen lung, crescând semnificativ marjele și dezvoltând platforma și modelul de business pentru a sprijini și mai mult campionii din performance marketing și eCommerce. În plus, lansarea recentă a serviciului nostru Pay for Performance va contribui la creșterea ponderii pe care o avem din bugetele de performance marketing ale magazinelor online, iar schimbarea de comportament de consum între offline și online ne oferă oportunități uriașe de dezvoltare.”, a declarat Dorin Boerescu, Președinte al Consiliului de Administrație și CEO al 2Performant.



În ceea ce privește rezultatele vizate de companie pentru acest an, în cazul în care se exclude din calcul alocarea non-cash punctuală a programului de Stock Option Plan în valoare de 788 de mii de lei, EBITDA ajunge la o valoare de 3,4 milioane de lei, în timp ce profitul net efectiv generat de companie se ridică la 1,5 milioane de lei.



În acest an, 2Performant va continua lansarea mai multor funcționalități noi, așa cum sunt recent implementatele Pay For Performance și sistemul de rating din cadrul platformei proprii, care vor determina o captare îmbunătățită a vânzărilor generate online și a bugetelor de marketing aferente. De asemenea, compania rămâne fidelă conceptului de gamificare a marketingului, un exemplu în această direcție fiind Business League, prima competiție de marketing descentralizat din lume, care se va desfășura cel puțin până la finalul anului 2024.



2Performant a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 35,1 milioane de lei, o creștere cu 36% față de anul 2021, EBITDA de 1,3 milioane de lei, +164% față de anul precedent, și un profit net de 258 de mii de lei, o majorare cu 137% în comparație cu pierderea înregistrată în 2021. Aceste rezultate vor fi supuse aprobării Adunării Generale anuale a Acționarilor 2Performant, care va avea loc în data de 24 aprilie 2023, atât fizic, la Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, cât și online, prin platforma eVOTE.



Compania 2Performant este listată pe piața AeRO începând cu 9 decembrie 2020, iar din octombrie 2021, acțiunile 2P sunt incluse în indicele BET-AeRO dezvoltat de Bursa de Valori București pentru această piață.

Sursa foto: 2Performant