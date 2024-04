"Am aproape 10 ani de experienţă în politici publice europene care pot aduce pentru Cluj o viziune pe termen lung şi un loc pe care îl merită în Europa. Cred că politica se face la firul ierbii, alături de oameni şi pentru oameni şi mai cred că a venit timpul să facem pasul spre politica naţională, asumând candidaturi la alegerile locale şi parlamentare. România se construieşte şi de acasă. Am negociat unele dintre cele mai importante dosare ale Parlamentului European, am coordonat echipe complexe şi am gestionat proiecte internaţionale în beneficiul comunităţii cu mult înainte de politică. Sunt top 5 european în domeniul meu de activitate. Cluj-Napoca poate fi top 5 european între oraşele UE. Asta îmi doresc pentru Cluj", a afirmat Ramona Strugariu, conform unui comunicat transmis, luni, de REPER.

Candidatul REPER afirmă şi că îşi doreşte să hotărască împreună cu populaţia cum vor fi cheltuiţi banii publici.

"Vreau să ştie fiecare clujean, în fiecare secundă, ce face administraţia locală. Vreau ca transparenţa şi calitatea serviciilor să fie reguli de bună guvernare locală. Am făcut asta la nivel european - în Comisia pentru control bugetar - putem face asta şi la Cluj. Vreau să decidem împreună proiectele pentru Cluj, să le dezbatem public, să le voteze clujenii pe cele mai bune. Îmi doresc la Cluj un Consiliu consultativ permanent cu societatea civilă şi mediul de afaceri, cu drept de iniţiativă în ceea ce priveşte proiectele supuse spre aprobare Consiliului Local. Vreau să fie primăria cea care deschide prima uşa către iniţiative cetăţeneşti", a menţionat Ramona Strugariu.

De asemenea, eurodeputatul spune că vrea cea mai bună echipă de experţi clujeni şi europeni care să consilieze Primăria Cluj Napoca.

În plus, printre obiectivele sale se numără un plan urbanistic general "pentru Clujul de astăzi şi de mâine", scoaterea traficului greu şi decongestionarea traficului uşor din oraş, centură ocolitoare prioritar, un fond consistent de locuinţe accesibile pentru tineri şi locuinţe reabilitate energetic cu implicarea şi aportul direct al primăriei.

"Nu se pot face toate cele de mai sus într-un mandat. Se pot face, etapă cu etapă, în echipă şi într-un plan pe termen scurt, mediu, lung pe care îl decidem şi îl respectăm împreună. Sunt lucruri care s-au făcut bine la Cluj, sunt lucruri pe care le putem îmbunătăţi mult, sunt spaţii în care putem performa, şi o vom face. Primăria este parte din echipa pentru Cluj. Hai să facem echipa cea mai bună din Europa, pentru Cluj-Napoca top 5 european", a mai declarat Ramona Strugariu, citată în comunicatul REPER.

Sursa foto: Agerpres