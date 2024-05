În țara unde pentru români expresia „nimic nu merge bine la noi” a devenit un fel de „bună ziua”, poate mai mult decât în alți ani, democrația, câștigată în stradă de părinții și bunicii noștri, ne pune ștampila în mână: un instrument cu care vom decide soarta următorilor ani. Oana Gheorghiu, care, împreună cu Carmen Uscatu au luptat uneori împotriva statului pentru a construi un spital în România, spune că și-ar dori să vadă în fruntea țării o femeie așa cum este Maia Sandu.

Aș vrea să văd mai multe femei în politica din România. Cred că femeile din țara noastră au o altă viziune. Mi-aș dori să văd o femeie ca Maia Sandu în fruntea României: cred că ne-ar fi de mare ajutor. Totuși, nu știu dacă societatea românească e pregătită să aleagă o femeie. Oana Gheorghiu, fondatoare „Dăruiește Viață”

România ocupă penultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de femei din politică, ultima poziție fiind ocupată de Turcia - o țară islamică. Mai precis, la alegerile locale din 2019, a existat un procent de femei pe listele de vot care depășea timid 10% din totalul candidaților, conform Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene, cea mai mare organizație de guverne locale și regionale din Europa.

Românilor le pasă mai puțin de europarlamentare, chiar dacă „schimbarea la față” a României s-a făcut cu bani europeni

2024 va fi unul dintre cei mai aglomerați ani electorali din istorie: 76 de țări vor merge la urne. În România vom avea patru tipuri de alegeri acest an: locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Cu toate că sunt printre cele mai importante, alegerile europarlamentare au fost deseori umbrite de celelalte voturi, pe principul: „Bruxelles-ul e departe”. Totuși, datele neagă acest principiu: aproximativ 70% din legislația românească este rezultată din transpunerea, într-o formă sau alta, a inițiativelor legislative și directivelor europene.

Oana Gheorghiu spune cât de importanți sunt banii europeni, cu toate că ONG-urile, așa cum este Asociația „Dăruiește Viață”, nu îi pot accesa… din cauza legilor din România. Românii care vor să sprijine dezvoltarea Spitalului „Dăruiește Viață” pot face o donație sau pot redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către asociație: astfel, acești bani vor merge în temeliile spitalului, nu în visteria statului.

„Nu am avut finanțări europene fiindcă ONG-urile nu le pot accesa, iar asta nu depinde de Uniunea Europeană, ci de legislația românească. Chiar dacă nu am avut parte de fonduri europene, cred că acestea sunt o mană cerească pentru România. Nu ar trebui să uităm de unde venim, din comunism, să nu uităm ce binefacere este pentru noi că trăim în Uniunea Europeană, să nu uităm prin ce au trecut generațiile trecute. Votul acesta contează mai mult decât ne imaginăm noi”, spune Oana Gheorghiu.

Uniunea Europeană a lansat un videoclip de campanie prin care ilustrează regimurile comuniste și dictaturile prin care au trăit țările europene înainte de aderare. În videoclip este prezentă și țara noastră, fiind afișate imagini cu Revoluția din Timișoara.

Mi-ar plăcea să văd schimbări la nivelul clasei politice. Cred că politicul este focusat doar «pe ce câștigăm noi», «cum să facem să câștigăm alegerile» și «să-i mai păcălim pe oameni». Oana Gheorghiu, fondatoare „Dăruiește Viață”

România, condusă prea mult timp sub un regim comunist, a devenit, post Revoluție, un teren al bișniței și a vânzării la fier vechi a „industriei de aur din Comunism”. După atâția ani, țara noastră a schimbat sute de politicieni, dar, pentru majoritatea românilor, pare tot timpul că apar în funcții aceiași oameni, sub o altă înfățișare sau sub o altă culoare politică. Poate că în acest an este mai important ca niciodată să creionăm noi cum am vrea să arate liderii politici care să ne reprezinte și să dezvolte țara.

Oana Gheorghiu spune că își dorește niște politicieni care să stea pe lângă oameni, și nu doar în campania electorală. Fondatoarea „Dăruiește Viață” spune că actualei clase politice îi lipsește calitățile de leadership și că este mai focusată de amploarea electorală decât să asculte oamenii.

„Aș vrea în primul rând de la oameni să se ducă la vot. De la clasa politic mi-aș dori să se uite mai mult la ce se întâmplă la firul ierbii cu oamenii, mi-aș dori să se preocupe mai mult de nevoile oamenilor și să aibă o viziune pentru România. Cred că avem un potențial uriaș, o resursă nemaipomenită de oameni și dorință de a ne fi mai bine, doar că avem nevoie de leadership, care lipsește, din păcate, la nivelul clasei politice actuale. Cred că politicul este focusat doar «pe ce câștigăm noi», «cum să facem să câștigăm alegerile» și «să-i mai păcălim pe oameni». Mi-ar plăcea să crească puțin nivelul și să avem pe cineva care are viziune pentru România și dorință de a face bine”, concluzionează Oana Gheorghiu.

Loc de joacă în spitalul „Dăruiește viață”. Foto: Catalin Georgescu

Sursa foto: Oana Gheorghiu - credit foto: Banu Stefan