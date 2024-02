Astfel, Carmen Uscatu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a povestit, pentru wall-street.ro, faptul că în 2015 echipa asociației a mers la spitalul Marie Curie cu ideea de a renova secția de oncologie, din moment ce acolo erau numai 31 de paturi și o singură toaletă disponibilă, ceea ce, având în vedere că cei mici erau însoțiți aproape tot timpul de părinți, era total insuficient.

Aceasta explică faptul că, practic, așa a început campania de strângere de fonduri, demersul echipei Dăruiește viață fiind, la momentul respectiv, de a construi toalete în fiecare salon.

Pe de altă parte, spune cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, tehnic acest lucru nu a fost posibil, astfel că următoarea soluție a fost ca echipa să construiască un etaj deasupra altei clădiri pe care să-l conecteze cu clădirea existentă.

Sursă foto: Cătălin Georgescu

Iar ulterior, odată ce aceste idei au fost explorate, s-a ajuns la ideea de a se construi o clădire cu totul nouă, care la început a fost dedicată doar pentru două secții: radioterapie și oncologie.

Abia după aceea am extins proiectul, pentru că spitalul ne-a cerut să renovăm și blocul operator din vechea clădire și, iarăși, tehnic nu a fost posibil, și atunci am extins cu un nou bloc operator cu 5 săli de operație. Iar dacă am adus blocul operator în noua clădire, a trebuit să aducem și terapia intensivă și atunci am construit o terapie intensivă cu 16 camere individuale.

Carmen Uscatu