Cu privire la efortul de a strânge semnăturile, Vlad Gheorghe a povestit de altfel pentru wall-street.ro că s-a bucurat enorm să fie în stradă alături de români, să vorbească cu ei, să schimbe idei, toate acestea fiind lucruri care l-au încărcat la maximum și i-au arătat că românii vor o schimbare reală și că s-au săturat să nu aibă cu cine să voteze sau să pună ștampila pe răul cel mai mic.

Iar cu privire la toate aceste lucruri, europarlamentarul adaugă faptul că el pentru asta a intrat în politică, fiind conștient că schimbarea trebuie să se facă și din interior, cu alte cuvinte că trebuie să fie oameni în sistem care să îi reprezinte pe români cum merită și să se lupte pentru ei.

Vlad Gheorghe spune de asemenea și că alegerile europarlamentare sunt extrem de importante pentru români, din moment ce au 33 de deputați în Parlamentul European, iar România este a șasea țară ca mărime din UE, ceea ce, altfel spus, înseamnă că românii au putere de decizie în această instituție.

Mai mult, adaugă el, acolo se decide bugetul UE, se aprobă și se modifică legislații care ne afectează enorm pe noi toți.

Din pacate, însă, completează europarlamentarul, există fake news-ul conform căruia Președintele României ar fi cel mai important actor, ceea ce, subliniază el, este greșit.

Ceea ce nu înseamnă totuși, afirmă Vlad Gheorghe, faptul că alegerea Președintelui României nu ar fi, în mod clar, o responsabilitate cât se poate de serioasă, însă, remarcă el, toate alegerile au scopul și importanța lor, iar dacă noi vrem ca România să fie un stat funcțional atunci trebuie să ieșim la vot la toate alegerile și să votăm responsabil și informat.

Cât privește comasarea alegerilor, europarlamentarul afirmă faptul că el a fost împotriva acestui demers de la început și îl percepe ca pe o greșeală imensă, pentru că se distrage atenția de la importanța alegerilor europarlarmentare.

Mai mult, continuă Vlad Gheorghe, prin această mișcare a comasării alegerilor s-a creat un haos, până și în dezbateri fiind amestecați primarii cu candidații Consiliilor Județene și cu europarlamentari.

Practic, adaugă acesta, românii nu au avut cum sa se informeze corect, să vadă confruntări directe între contracandidați pe același scrutin, pentru că toate platformele media au fost bombardate de campanii, informații și propagandă electorală, dar cumva "fiecare pe feliuța lui".

Mai pe scurt, explică el, această comasare a dus la și mai multă confuzie din punct de vedere al educației civice.

Astfel, în loc ca în această perioadă candidații să le arate oamenilor importanța fiecărui scrutin în mod separat, să informeze și să explice ce înseamnă UE și care sunt beneficiile aderării, să educe publicul cu privire la atribuțiile fiecărui actor politic (ex.: ce face primarul, ce funcție are un europarlamentar, de ce se votează Consiliul Local și la ce ajută), prin comasare doar s-a creat si mai multă harababură.

Iar asta, adaugă Vlad Gheorghe, o să ducă la niște rezultate îngrijorătoare și făcute cumva într-un mod dezinformat.

În plus, mai arată europarlamentarul, unii s-au folosit de asta (comasare, n.r.) ca să fure ochii cu promisiuni pe care nu au cum sa le îndeplinească din poziția pentru care candidează, situație de care partidele politice vechi vor beneficia deoarece oamenii e posibil să bifeze din obișnuință ceva familiar pe toate cele 5 buletine de vot și să nu aibă răbdare să ia fiecare fișă în parte să o studieze.

Acesta s-a referit de asemenea și la divergențele cu conducerea USR, pe care spune că și acum, chiar dacă a trecut un pic de timp, le vede cam la fel.

Nu uită să adauge însă că USR s-a îndepărtat foarte mult de la scopul pe care l-au avut în gând fondatorii acestui partid.

Vreau să fiu clar și corect. Deși mulți deja au plecat, și în prezent mai sunt oameni extraordinari în USR care încearcă să facă lucruri bune pentru români și pentru România. Pentru ei am tot respectul. Datorită lor NU mi-am dorit să plec din USR. Am încercat, alături de mulți colegi, consilieri locali și membri simpli, să întoarcem lucrurile la principiile și valorile din 2016. N-a fost posibil. Eu nu-mi voi ataca niciodată colegii cu care am colaborat atâția ani. În schimb voi spune clar și răspicat ce am spus și intern în toți acești ani. Conducerea USR din ultimii ani a fost dezastruoasă din toate punctele de vedere. Citiți toate comentariile de pe paginile USR. Cele critice sunt 80%, ca să nu zic 90%. Cum aperi decizia de a nu face alegeri interne și a nu respecta statutul? Cum să critici PSD, PNL, UDMR pentru sinecuri, dar să vii cu o listă din burtă care nu motivează pe nimeni?

Vlad Gheorghe, europarlamentar