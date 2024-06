El a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul USR, că rezultatul de la alegeri este "sub aşteptările" membrilor USR şi ale votanţilor partidului.

"Desigur, am putea să vorbim despre cauze, să căutăm explicaţii, să găsim scuze sau să ne întrebăm dacă în România democraţia mai este democraţie, dar pentru mine, în întreaga mea viaţă, asumarea a fost un principiu de bază. Îmi asum acest rezultat şi voi convoca în USR alegeri pentru un nou preşedinte, în cel mai scurt timp. Avem oameni şi lideri puternici, care pot duce mai departe această construcţie, şi mă gândesc aici spre exemplu la Dominic Fritz, un om care a câştigat decisiv votul în Timişoara şi a arătat că PSD şi PNL pot fi înfrânte", a spus Cătălin Drulă.

Preşedintele Uniunii Salvaţi România a menţionat că este "foarte important ca USR să continue", deoarece în acest partid "s-au pus speranţele de modernizare" a României.

El a adăugat că alegerile vor fi convocate în scurt timp şi se organizează cu votul tuturor membrilor, iar opţiunile pot fi exprimate inclusiv online. Drulă a exclus o candidatură la alegerile pentru preşedinţia USR, dar şi pentru preşedinţia României. Totodată, liderul USR a estimat că Alianţa Dreapta Unită va avea trei europarlamentari.

"În fiecare zi, ca preşedinte, la fel ca atunci când am fost ministru, mi-am dăruit toată puterea şi priceperea în slujba acestui proiect. Voi face în continuare acelaşi lucru, îi voi sprijini pe colegii mei. Cred că e foarte important în acest moment să avem un reset, să plecăm mai departe cu energii proaspete şi să atacăm alegerile foarte importante prezidenţiale şi parlamentare cu un suflu nou şi cu optimism", a transmis liderul USR.

El a completat că există şi câteva "rezultate pozitive" ale alegerilor de duminică, precum victoriile de la Bucureşti, Timişoara, Bacău, Câmpulung, alte două primării în judeţul Argeş, patru în Sibiu, alte patru în Timiş, şase în Bacău (printre care comuna Nicolae Bălcescu), Dumbrăviţa (Braşov), Râşnov, Corbeanca, Întorsura Buzăului, Milişăuţi.

"În Bucureşti am câştigat votul politic, suntem pe primul loc, iar în Timişoara l-am câştigat chiar detaşat: Alianţa Dreapta Unită - 42%. Se văd şi nişte diferenţe faţă de exit poll, aşa cum am anticipat aseară. Din ultimele estimări scorul alianţei PSD - PNL nu este 54%, cum era în exit poll. E undeva sub 50%, mai precis 47 - 48%, dar nu avem date finale încă", a indicat el.

Potrivit acestuia, în 2020, USR a avut un scor politic de aproximativ 8% la alegerile locale, iar în acest an la nivelul Consiliilor judeţene ar fi de peste 10%. Totodată, în mai multe judeţe a crescut numărul aleşilor locali USR.

În opinia sa, alegerile au fost "organizate prost". Cătălin Drulă a făcut un apel către BEC să se comporte "mai uman", deoarece sunt preşedinţi şi membri ai birourilor secţiilor de votare care aşteaptă cu sacii la cozi pentru a-i preda.

"Alegeri organizate cu un singur scop, ca această coaliţie să fie menţinută la putere. (...) E o diferenţă de 500 de voturi între Clotilde Armand şi ceilalţi şi stăteau maşinile cu oameni care dădeau 500 de lei ca să voteze, la colţ. E democraţia pe care o avem în România acum, în regimul Iohannis", a susţinut el.

În democraţie "rezultatele se obţin prin organizare", motiv pentru care partidele politice sunt necesare, a mai spus liderul USR.

"Am auzit pe cineva spunând că e vremea independenţilor. Fără organizare nu poţi obţine rezultate. Forţele răului în România sunt organizate şi sunt bine organizate. Forma de organizare într-o democraţie se numeşte partid politic. Îi înţeleg pe oameni că sunt dezamăgiţi de politică şi caută soluţii de tip 'Albă ca Zăpada'. Ele nu există în realitate. Rezultatele în politică se obţin prin structură, prin ierarhie, prin oameni care au o gândire şi o susţinere comună. Aşa că îi încurajez pe oameni să voteze în continuare partide politice. Să se uite la cele care merită. Bineînţeles, eu cred că merită USR", a transmis Cătălin Drulă.

