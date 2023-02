Cât privește weekendul de deschidere al proiectului Timișoara - Capitală Culturală Europeană, primarul orașului, Dominic Fritz, a declarat pentru wall-street.ro că doar pentru aceste trei zile sunt prevăzuți 7,5 milioane de lei de la bugetul local și 800.000 de lei de la Ministerul Culturii.

În total, mai spune acesta, în 2023, atât pe partea de investiție în infrastructura culturală cât și pentru programul cultural, din bugetul Primăriei vor fi cheltuiți peste 180 de milioane de lei, bani care nu includ și alte investiții relevante pentru turism.

Primarul Timișoarei spune însă că vede acest lucru ca pe o investiție în viitor, fiind cunoscut din experiența altor orașe faptul că fiecare euro investit are un return of investment de 3-4 euro, cu condiția ca investiția să fie bine făcută.

Acesta mai arată că și în privința Timișoarei se așteaptă la o creștere a cifrei de afaceri în primul rând în industria ospitalității, dar este convins, pe de altă parte, că baza culturală pe care o pune anul 2023 va putea purta mai departe o dinamică pozitivă de creștere și în alte domenii ale economiei.

Eu cred foarte mult că atunci când investești în cultură ai un return of investment real din toate punctele de vedere, pentru că crești calitatea vieții și devii mai interesant pentru clasa de mijloc care are și bani să cheltuie.

Astfel, edilul spune că există deja o serie de branduri locale și naționale care au ales să devină parteneri oficiali ai acestui proiect, administrația pe care o conduce dorind să strângă cel puțin 4 milioane de euro din sponsorizări pentru a susține promovarea orașului în acest an.

Pe de altă parte, Dominic Fritz este de părere că promovarea nu doar a României ca țară, ci și a valorilor Europei de deschidere, inovare și diversitate, va însemna ridicarea profilul orașului în cercuri de decizii din mediul politic și cel economic.

Dominic Fritz afirmă totodată că Timișoara este un oraș foarte dinamic din punct de vedere economic, în oraș având loc o serie de extinderi și investiții ale unor firme importante în ultimii doi ani, mai ales în domeniul construcțiilor, care este un etalon al încrederii investitorilor în viitorului orașului.

Edilul arată în acest sens că o bună parte a investițiilor din afara Bucureștiului în România sunt în Timișoara, în acest moment.

Această dinamică pozitivă, crede acesta, reflectă pe de o parte încrederea în mediul de investiții oferit de administrație și de oraș, dar este și o manifestare a eforturilor primăriei de a atrage acest capital.

Concret, Dominic Fritz spune că a decis să ajute mediul de afaceri prin înființarea unei echipe în cadrul Primăriei pe relația cu mediul de afaceri, până recent neexistând un interlocutor clar pentru investitori din acest punct de vedere.

Mai mult, primarul Timișoarei spune că el și city managerul au discuții frecvente atât cu reprezentanții mediului de afaceri, la un nivel mai sistemic, cât și cu investitori individuali, mai ales pentru cei care vin la Timișoara cu intenția de a face afaceri.

Astfel, Domnic Fritz afirmă faptul că pentru aceștia este important ca tot ceea ce ține de autorizări și avize să se obțină într-un mod predictibil și facil, ceea ce înseamnă că a început un amplu proces de digitalizare, care simplifică relația cu administrația locală.

Am avut o serie de întâlniri cu firme și reprezentanți ai acestora în care am discutat condițiile de investiție în Timișoara și în care am și explicat strategia de dezvoltare a orașului, pentru că orice strategie de genul acesta o elaborăm împreună cu mediul de afaceri.

Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara