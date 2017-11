Este una dintre intalnirile anuale cu oficialii eMag, ocazie cu care acestia realizeaza o radiografie a magazinului online, dar si tendinte in piata, perspective si noi viziuni.

“Ne plac criticile pentru ca avem ce invata din ele. De exemplu, un client ne-a scris ca unul dintre sellerii din marketplace-ul nostru vinde ceasuri contrafacute. Am luat masuri imediat ce a aparut comentariul si, dupa investigatii, l-am scos din platforma”, exemplifica Iulian Stanciu.

Cum si de ce fluctueaza preturile?

In ceea ce priveste politica de preturi, CEO-ul uMag spune ca s-a investit foarte mult in tehnologie pentru a alinia preturile si a oferi pe cele corecte, in linie cu piata. “Analizam in timp real evolutia preturilor de la principalii nostri concurenti, pe baza datelor publice, si le aliniem. Este o greseala sa te bazezi doar pe faptul ca ai avea cel mai mic pret”.

De ce fluctueaza pretul? Sunt multipli factori de luat in seama – cursul de schimb, disponibilitatea produsului, strategia seller-ului din Marketplace. Toate acestea pot duce pana la 10 preturi diferite, zilnic, pentru un acelasi produs.

“Apoi, avem pretul din piata, avem foarte multe date de la concurenti. In prezent, 85% dintre produsele noastre sunt la minim fata de preturile oferite de concurenta relevanta”, spune, apasat, Iulian Stanciu.

Compania are peste 4.000 de angajati in prezent, media salariilor fiind “mult peste zona de retail”. Totodata, eMag are un puternic impact pe orizontala, influentand peste 6.000 de parteneri – furnizori de servicii, marva, selleri care vand pe platforma, curieri si asa mai departe.

Din pacate, Romania ramane ultimul stat ca penetrare eCommerce in Europa. Iulian Stanciu alege sa priveasca jumatatea plina a paharului, spunand ca “este bine, avem mult loc de crestere! Pe de alta parte, in China si Coreea de Sud, eCommerce-ul acopera deja 20% din total retail. Pariul nostru este pe cresterea economiei digitale”.

Depozit, livrari si retururi

Compania a investit 10 milioane de euro in ultimele sase luni in dezvoltarea si extinderea depozitului, ajungand la 125.000 de metri patrati. Anul trecut compania a livrat de Black Friday intre 800 si 900.000 de produse; anul acesta capacitatea de livrare este de circa 200.000 de produse pe zi.

“Dupa ce am introdus livrarea in interval orar la Bucuresti, aceasta a depasit 10% cota din totalul livrarilor si acest lucru se vede si in scaderea timpului mediu – de la 2,1 ore la 1,8 ore, din august, in octombrie anul curent”.

Livrarile intr-un anumit interval orar se realizeaza cu Sameday Courier, companie achizitionata de eMag. “Ne gandim ca acest serviciu sa devina national, sa introducem si in alte mari orase ale Romaniei, in 2018”, puncteaza seful eMag.

Totodata, timpul de retur al produselor s-a redus si el, de la 3,8 zile in februarie 2017, la 2,4 zile in prezent, in showroom returul fiind instant.

Numarul de review-uri a crescut puternic, de la 75.000 in 2015, la 675.000 in 2017, o evolutie de 108% fata de 2016. Numarul de parteneri marketplace a crescut de asemenea la 5.782 in prezent, de la 1.955 cu un an in urma.

“Plata cu cardul se apropie de 30% din total. eMag are circa 300.000 de carduri salvate in sistem, acest lucru ducand spre zero rata anularii comenzilor. In mod normal, la plata ramburs, rata anularilor este undeva la 3%. Mobile-ul reprezinta de asemenea o pondere foarte mare din vizite – am avut 270 de milioane de vizite in 2016, estimarea noastra pentru 2017 fiind de 379 milioane”, mai spune Iulian Stanciu.

Una dintre provocarile industriei este, fara indoiala, traficul infernal din tara si din anumite orase – Bucurestiul fiind in top.

“Cu toate acestea traficul din Bucuresti este o gluma fata de cel din Beijing, insa acolo au gasit solutii – fie ca se livreaza pe motoscutere, biciclete, dar orasul a devenit si unul foarte tehnologizat, inteligent”.

Consideratii politice si economice

Daca Guvernul punea impozit pe cifra de afaceri eMag ar fi fost la un pas de “la revedere”, spune, plastic, Iulian Stanciu. “Noi speram sa nu fie facute toate modificarile anuntate la codul fiscal”, isi exprima acesta speranta.

Totodata, Iulian Stanciu subliniaza ca este o greseala (din partea Guvernului –n.r.) sa “dai fix in industria cu cea mai dinamica crestere la PIB si cea mai mare crestere globala, si sa alungi investitorii, sa-i sperii, sau sa afectezi negativ companiile acestea”.

Iulian Stanciu reitereaza ce au spus si altii din mediul de business de-a lungul ultimelor luni. Lipsa de predictibilitate “doare rau”, intrucat eMag, ca majoritatea altor companii, incearca sa construiasca planuri pe termen lung.

Cu toate acestea, Iulian Stanciu spune ca apartenenta la NATO si UE sunt lucruri greu de schimbat (negatib) de catre un Guvern. “Intr-adevar, ei ne pot ingreuna cresterea, daca nu punem ideea de economie digitala pe primul plan, sa o facem prioritara”.

El da exemplul Chinei, unde economia digitala a ajuns sa aduca 30% din PIB-ul statului asiatic. “Mai mult, in China 10% din plati sunt facute cu telefonul mobil. Deci NU cred ca eCommerce-ul va avea de suferit in viitor”, incheie, pe un ton optimist, seful celui mai mare business online din tara.