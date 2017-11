Black Friday 2017 in Romania a inceput deja in randul mai multor retailari onlinec care au decis sa declanseze febra cumparaturilor chiar de la sfarsitul lunii octombrie. Aflata la a 7-a editie pe plaiurile tarii noastre, “sarbatoarea reducerilor” promite sa depasasca din nou asteptarile organizatorilor, ale caror servere vor fi puse la grea incercare. Am realizat o scurta retrospectiva a celor 6 ani de Black Friday in Romania.

Importat din SUA in anul 2011 de catre retailarii online Flanco si eMAG , Black Friday a prins in randul romanilor, dovada fiind un studiu al agentiei de marketing online Today”s care, in urma unei analize privind evenimentul Black Friday si interesul pe care il au utilizatorii fata de aceasta, a precizat in 2015 ca Romania se afla pe locul doi in ceea ce priveste volumul cautarilor online raportat la numarul total al locuitorilor tarii. Iulian Stanciu a declarat in 2012 pentru...