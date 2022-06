În 1998, Liudmila Climoc și-a început cariera într-o companie de telefonie mobilă din Republica Moldova, fiind consultant de vânzări. În 2016 devenea CEO al Orange România, cel mai mare jucător pe piața de telefonie mobilă din țara noastră. Care este secretul acestei cariere de succes – am aflat cu prilejul galei organizate de wall-street.ro, în cadrul căreia au fost premiați cei mai importanți și autentici lideri din România.

Ce este mai complicat, să devii CEO sau să te menții în poziția de CEO? ”Dacă mă uit în urmă la cariera mea – și sunt în Orange de aproape 25 de ani – cred că niciodată nu m-am gândit că e greu”, spune Liudmila Climoc.

Combinația ideală de calități pentru un CEO

Ceea ce contează, afirmă CEO-ul Orange România, este atitudinea: bunăvoință, energie pozitivă atitudine corectă, dar și rezultatul livrat. Dacă ai o combinație a acestor componente, succesul este garantat.

”Dacă ești o locomotivă puternică, acționarii, stakeholderii, vor ști cum să fii utilizat, cum să fie aplicat la maxim potențialul tău – așa că succesul este garantat. Însă, când ești în poziția de CEO, succesul unui CEO este succesul companiei”. Dar, spune Liudmila Climoc, nu trebuie să uiți niciodată că succesul companiei se bazează pe succesul echipelor și pe succesul fiecărui membru al unei echipe. De aceea, este crucial ca în același timp să livrezi rezultate, dar și să lucrezi cu oamenii, astfel ca ei să își dezvolte la maximum potențialul.

Prima zi ca CEO

Pentru Liudmila Climoc, prima zi au fost de fapt două prime zile: una la Chișinău, în fruntea Orange Moldova, în 2008, iar a doua, la București, în 2016, când a devenit CEO al Orange România.

”Una este să fii promovat din cadrul echipei și altceva când ești numit din exterior și vii din exterior. Eu am avut ambele experiențe. În Moldova nu am simțit schimbarea imediat, veneam din echipă. În prima zi, nu am simțit nicio schimbare, eram înconjurată de echipa mea, de aceeași colegi. Nu conștientizezi imediat”, povestește ea.

”În Moldova nu am simțit schimbarea imediat, veneam din echipă. Prima zi, nu am simțit nicio schimbare, eram înconjurată de echipa mea, de aceeași colegi. Nu conștientizezi imediat. Cred că conștientizarea vine treptat în primele săptămâni, în faimoasele 100 de zile. Cred că abia în câteva săptămâni am înțeles că trebuie să încalț alți papuci, că sistemul s-a schimbat, chiar dacă avem toți mentorii noștri. Este nevoie de reajustare, reașezare, e nevoie să păstrezi lucrurile care sunt pozitive, dar să aduci și aportul tău, să te calibrezi. Nu puteam să fac lucrurile așa cum au fost înainte”.

În România, experiența a fost foarte diferită, spune ea, chiar dacă venea din același grup. ”Aveam așteptări mari, eram fericită să încep acest nou parcurs și mândră să contribui la această poveste de succes a Orange în România. Foarte important a fost modul în care m-a primit echipa. Colegii au fost extrem de primitori și am simțit cu adevărat că valorile noastre, valorile Orange – simplu, onest, deschis, surprinzător - sunt valori autentice.”

Calitățile care fac diferența dintre un lider și un șef

Ce calități definesc un lider autentic? În primul rând, spune Liudmila Climoc, gândirea pozitivă și empatia, deschiderea către oameni, care trebuie să fie reale, neprefăcute. Iar această componentă va deveni tot mai necesară pentru liderii viitorului.

Al doilea element, spune CEO-ul Orange România, ar fi ”gândirea nu la singular, ci la plural: nu sunt eu, nu este doar despre o companie, ci despre efortul echipei, despre ceea ce putem face și creea împreună. Rolul unui CEO este ceea ce eu numesc vector. Energia fără vector nu dă randament, nu are potențial. Fiecare dintre noi avem energie, iar rolul unui CEO este să dea acest vector, această viziune, și să motiveze echipa în jurul acestei viziuni.”

Iar a treia componentă este ceea ce Liudmila Climoc numește ”serving leader” - adică rolul unui lider de a crea condițiile pentru ca echipa să performeze și să își atingă la maxim potențialul.

Echilibrul între viața personală și cea profesională

Chiar dacă este liderul unei companii atât de importante, Liudmila Climoc consideră că echilibrul între viața personală și cea profesională este un ”must have” și că trebuie lucrat foarte mult pentru a-l atinge. Familia, prietenii, starea sufletească, sănătatea, sunt esențiale, spune ea, și această zonă trebuie protejată cu cea mai mare atenție.

Vom ajunge să avem un ecosistem Orange - sau suntem deja acolo? ”Este un vis pentru noi”, spune Liudmila Climoc. ”Scopul nostru este să aducem servicii convergente, simple, integrate, pentru nevoile tuturor și cât mai bine ajustate la nevoile tuturor”

Abonament la Orange sau YOXO? ”Și, și”, este răspunsul CEO-ului Orange România. Și asta pentru că poziționarea YOXO și poziționarea abonamentelor clasice sunt diferite. ”YOXO este poziționat pentru cei tineri, nativi digitali, agili, rapizi. Cei cu abonamente clasice au nevoi mai ample, loialitate recunoscută în timp, ofertă mai variată de dispozitive, de smartphone-uri. Sunt beneficii ajustate la tipologiile clienților.”

Ar renunța CEO-ul Orange la smartphone, laptop sau la orice device care se conectează la internet, măcar pentru o zi? Răspunsul poate suna surprinzător: ”Am făcut asta și cu plăcere aș face mai des. Dar - și cred că colegii mei CEO sunt de acord cu mine – este partea de «business continuity» sau «disaster recovery» care vine cu responsabilitate pentru CEO. Așa că nu întotdeauna am acest lux, să mă deconectez. Dar, când am posibilitatea, o fac cu plăcere”, conchide Liudmila Climoc.

CEO-ul Orange România a fost printre cei 10 lideri de companii din România premiați în cadrul primei ediții a evenimentului “CEO’s Gala - Remarkable leaders that inspires the future”.

