Ca mai toți oamenii pe care i-am întâlnit în ultimii ani și pe care i-am întrebat dacă au visat vreodată să lucreze în piața imobiliară, Dan Puică mărturisește că în niciun caz nu se gândea la așa ceva, mai ales că în adolescență era un copil fără stare.

„La 14-15 ani am fost un copil destul de rebel. Atât la final de gimnaziu, cât și la început de liceu lipseam foarte mult de la ore. Nu am avut niciodată nota la purtare peste 7 când am fost la liceu. Voiam să mă fac dansator, îmi plăcea să fac breakdance. Aveam alte visuri la vremea aceea, dar probabil erau hormonii, care la vârsta aia ți-o iau razna.

Am făcut liceul urmând profilul economic (a terminat Colegiul Economic Ion Ghica din Târgoviște – n.r în 2002), deoarece am avut un bunic contabil, și mi-a insuflat ideea asta că meseria de contabil este frumoasă și curată, că este una sigură și că poți să faci mulți bani. După liceu am mers la ASE, dar nici acolo nu am luat în serios învățătura. Totul a fost la limită. Hai să luăm și examenul ăsta, hai să trecem și de sesiunea asta”, își începe povestea actualul CEO de la Imobiliare.ro.

Își aduce aminte, însă, de faptul că încerca să facă rost de bani, pentru a-și putea permite să stea în oraș, deoarece o bună perioadă de timp nu și-a permis să stea în chirie în Capitală.

„Eu veneam cu puțin bani de acasă la oraș. Îmi aduc aminte că nu aveam bani să stau în chirie în București, iar pentru o vreme am făcut naveta cu personalul de la Târgoviște, de unde sunt eu de loc. Era destul de frustrant când vedeam colegii care se duceau seara la terasă, la club, iar eu trebuia să mă duc înapoi la tren să mă întorc acasă.

După ce am terminat cu facultatea și căutam să mă angajez, am decis că vreau să merg undeva unde să fac bani, dar să merg într-un loc în care să pot arde etape. Știi cum e, la început nu-ți dă nimeni un salariu foarte mare, dar voiam să ajung rapid la momentul în care să fac mai mulți bani. Nu mă interesa dacă era vorba de un job greu, dar să fie undeva unde să pot acumula cât mai multe, cât mai repede pe zona de financiar și științe economice”, ne-a mai povestit Dan Puică.

În zona aceasta nu avea foarte multe variante care să-i îndeplinească criteriile tânărului absolvent de ASE, așa că și-a încercat norocul la marile companii de audit din România, cei din Big Four: Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) și Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Cred că m-am dus la toate la interviu, dar cea mai bună ofertă am găsit-o la KPMG, și am început la ei ca auditor junior. Complicată meseria, mai ales în primul an, pentru că trebuia să mă trezesc pe la 5 dimineața să fiu în gară la Galați, să inventariez trenurile de păcură care mergeau la nu știu ce termocentrală pe acolo. Lucram de dimineața până seara, uneori și peste weekend. Cum spuneam, primul an a fost extrem de dificil. Dan Puică

Partea bună este că, ne mai spune el, după doi ani și jumătate acolo, începuse să realizeze că înțelegea foarte bine partea financiară, activitatea aceasta în cadrul unei companii și începuse să o stăpânească foarte bine.

„Apoi am decis să încerc să mă duc într-o companie normală, pentru că în companiile de audit rezistă cel mai mult doar cei care vor neapărat să facă asta, iar pentru mine nu acesta era planul. Am învățat foarte repede și foarte bine ce trebuie să fac acolo. A fost o școală bună, dar trebuia să-mi caut altceva”, ne-a mai spus CEO-ul Imobiliare.ro.

Apoi a găsit o poziție de control la grupul UTI, unde întocmea rapoarte financiare, controale pe partea financiară și așa mai departe. A trecut și pe la Agricover, ca specialist în raportare financiară, cu care a colaborat timp de vreo 7 luni.

„După aceea, pentru că mă descurcam bine cu engleza, iar pe vremea aia conta mult să cunoști engleza, nu ca acum, când mai toată lumea o vorbește, am ajuns pentru prima oară pe o poziție de management, finance manager, la o companie care producea antiviruși din Marea Britanie (BullGuard), după care am ajuns la OLX, direct pe poziția de director financiar (februarie 2015).

Era pe vremea când se numea Mercador și se lupta pe piață cu Tocmai.ro. Dar în departamentul acela mai era doar o persoană. Făceam de toate acolo, de la plăți, până la situații financiare. În prima săptămână când am ajuns acolo am avut audit, control pe TVA de la ANAF pe ultimii 5 ani, apoi s-a făcut tranzacția prin care OLX a cumpărat Tocmai.ro și l-a închis ca să rămână singura și cea mai mare platformă din România.

Dar a fost un lucru bun, pentru că am fost de la începutul la OLX în România și am avut ocazia de a vedea cum se dezvoltă un business. De la o echipă de 20 și ceva de oameni și o cifră de afaceri de câteva milioane de lei, în patru ani, când am plecat eu din grup, echipa ajunsese la 120 și ceva de oameni și vreo 25 de milioane de euro cifră de afaceri. Au fost 4 ani foarte intenși. Am trecut de la faza de a investi bani, la cea a de produce bani” ne-a mai povestit Dan Puică.

După primii 3 ani și ceva în OLX, ne mai spune acesta, a apărut diviza de real estate a grupului, Storia.ro, care s-a lansat cu un manager diferit, pe lângă verticala internă de real estate, adică OLX Imobiliare, ceea ce a adus în calea lui Dan Puică o nouă oportunitate.

„Poziția a rămas vacantă, iar general managerul de la acea vreme de la grupul OLX m-a întrebat dacă nu vreau să trec și pe zona de business management, chiar dacă veneam din zona de finanțe. Și am acceptat asta. Am fost un an business manager al Storia și OLX Real Estate (ianuarie 2018 – ianuarie 2019).

Apoi a apărut chiar oportunitate pentru poziția de general manager, dar nu era o poziție foarte ofertantă, pentru că trebuia să raportezi la GM-ul mare, de pe grup. Mi-a surâs ideea asta de a fi manager general, dar să am tot business-ul pe radar, fără să trebuiască să aprofundez fiecare componentă în parte, să cunosc totul în detaliu.

Între timp a apărut această oportunitate la BestJobs (martie 2019), unde fondatorul, care a fost și CEO pentru foarte mulți ani, nu mai voia să fie el CEO și avea nevoie de altcineva. M-am întâlnit cu el atunci, ne-am plăcut imediat și am acceptat oferta lui, chiar dacă poziția era undeva în Târgu Mureș. Am făcut și acolo naveta vreun an și ceva, până a venit pandemia de COVID.

Lucrurile mergeau foarte bine la BestJobs, și ca activitate, și financiar, dar apoi a venit pandemia și totul s-a prăbușit. Fondatorul voia să devin din ce în ce mai implicat în business și voia să stau cât mai mult în Târgu Mureș” ne-a mai dezvăluit Dan Puică, lăsând de înțeles că, la acel moment, nu i-ar fi stricat o altă oportunitate în carieră.

Această oportunitate a apărut destul de rapid, din partea Imobiliare.ro, când, în toamna lui 2020, Ringier a cumpărat și ultima participație de la fondatori, Adrian Erimescu, Radu Andrei și Ciprian Gheran. Dan Puică era numit pe funcția de CEO al imobiliare.ro în septembrie 2020, iar în luna decembrie a aceluiași an, prelua complet sarcinile de la unul dintre cofondatorii platformei.

„M-am suprapus vreo 3-4 luni și cu Adrian Erimescu, CEO și cofondator. La imobiliare.ro mi-a plăcut și ideea asta de apartenență la un grup mai mare, un business de 1 miliard de euro la nivel global.

Am luat rolul de la imobiliare.ro, care a fost o adevărată provocare, pentru că fusese condus timp de 20 de ani de fondatori și avea o cultură antreprenorială foarte puternică, iar tranziția de la acest model la unul în care aparții de un grup mai mare vine cu multe provocări. Eu spun că am reușit să facem cu succes această tranziție.

Ținând cont că mai are un an și ceva până când va trece de borna de 40 de ani, Dan Puică încă se numără printre tinerii manageri din business-ul românesc, dar are deja în CV câteva companii importante, de la rolurile mai puțin semnificative din KPMG, Agricover sau UTI, până la OLX, BestJobs și Imobiliare.ro.

Ne mai mărturisește și că poziția de conducere are și părți bune, dar și părți mai puțin bune.

„Este greu și câteodată fac greșeli destul de mari. Măcar o dată pe lună mai fac câte o greșeală, dar nu intri în starea de rutină. În financiar și în alte domenii ai tendința asta de a începe să semene tot ce faci. În industria asta, a imobiliarelor, nici nu ai cum să te plictisești, pentru că niciun trimestru nu seamănă cu altul.Cam asta ar fi povestea mea. De la un pierde vară, am ajuns să învățat contabilitate și financiar, am devenit pasionat de partea de business și am ajuns să am oportunitatea asta de a ajunge în poziția asta de manager, în care sunt de 4-5 ani, și pot spune că-mi place foarte mult”, ne-a mai spus Dan Puică.

După atâția ani, în care a evoluat ca om și ca profesionist, l-am întrebat cum îl văd cei care în liceu îl știau ca pe un copil rebel.

„Este plăcut să aflu că sunt oameni care sunt surprinși de evoluția mea. Cu siguranță sunt puțini cei care s-au așteptat la un asemenea parcurs în carieră ținând cont de cum eram la vremea aia”, ne-a mai spus el, simțindu-se încântarea de a-i surprinde pe cei care-l cunoșteau înainte de a-și începe cariera profesională. Dan Puică

Unele apucături nu și le-a schimbat față de vremea când nu-și permitea prea multe

Dan Puică ne spune că nu s-au schimbat multe lucruri în modul lui de a trăi, de a privi viața, în special ținând cont de experiența din copilărie, iar faptul că este acum CEO nu este un motiv pentru care să nu se mai uite la bani și să-i cheltuiască fără să-i pese.

„Este greu să scapi de modul în care ai copilărit, în România anilor ’90. Familia se împrumuta de la o lună la alta. Nu aș spune că este o traumă, dar este ceva cu care rămâi. Chiar dacă îmi permit să plătesc ceea ce pun în coș la magazin, tot mă uit că poate a costat mult. Chiar mă gândeam, dacă aș ajunge vreodată miliardar, dacă aș mai fi la fel, iar răspunsul a fost acela că aș fi exact la fel”, ne-a mai mărturisit Dan Puică.

Nu simte, însă, că felul lui de a fi atent la bani în continuare îl face să se simtă diferit de alți oameni cu posibilități, mai ales că în cariera lui a întâlni oameni cu adevărat bogați și care încearcă să nu cheltuie niciun ban fără rost.

„M-am întâlnit adesea cu clienți bogați, care vin și încearcă să scoată un discount, măcar un 50-100 de euro. Și te uiți așa la ei, pentru că știi că au averi de zeci, poate sute de milioane, dar încearcă să tragă de fiecare ban pe care-l pot obține de la tine. Pe de altă parte, pentru sunt antreprenori, cred că-i înțeleg. Este senzația aia că: Am scos și eu ceva din afacerea asta. Am obținut ceva”, ne-a mai spus Dan Puică.

Ce sfat are pentru o negociere în care să ieși în câștig

Referitor la capacitatea de a obține ceva dintr-o afacere, el ne explică faptul că nu contează cât de mare este prețul pe care încerci să-l negociezi în jos, ci cât de bun este planul pe care-l ai când vii la o negociere.

„La treaba asta cu negocierea, am învățat că cel mai mult contează planul tău B. Când acest plan este o foarte valoros și te poți ține să spui «Nu, nu, nu!» pentru cât mai multă vreme, poți obține niște rezultate foarte bune. Și ai nevoie de calm, pentru că atunci când ești sub presiune poți lua decizii care să te dezavantajeze.

Vă dau un simplu exemplu: voiam o dată să iau un buchet de flori de la o doamnă de la o gheretă de pe stradă. Nu era vreo ocazie specială sau ceva, dar voiam să iau un buchet de flori. Am întrebat-o cât costă și mi-a zis un preț nebunesc. I-am spus nu și am început să plec. Când a văzut că plec, a început să strige după mine scăzând în mod repeta prețul. Cu cât mă depărtam mai mult, cu atâta scădea din preț mai mult.

Iar în zona aceasta de business, când ai de negociat o afacere, trebuie să te gândești cât de mult îți dorești treaba aia, care ar fi alternativele, în caz că acea afacere pică. Trebuie să ai mereu un plan B, care să-ți ofere confortul de a negocia. Este adevărat, sunt multe ocazii în care nu se poate, pentru că nu există o altă alternativă, dar când ai ocazia, trebuie să-ți faci acest plan B”, ne-a mai explicat Dan Puică.

Imobiliarele sunt pline și de oportuniști, dar și de profesioniști

Dan Puică este printre puținii oameni din imobiliare care nu a încercat să nege din prima că în piață nu sunt indivizi care continuă să erodeze încrederea românilor față de această industrie destul de controversată uneori, dar spune că speculatorii nu au niciun viitor pe această piață.

„Real estate-ul, ca orice altă industrie, este și el plin de oportuniști, dar și de oameni profesioniști, iar ceea ce mă bucură mult pe mine, este faptul că oamenii care sunt cu adevărat profesioniști încep să iasă la suprafață.

Apar dezvoltatori care pun preț pe ceea ce construiesc, care au mecanisme profesioniste de vânzare și de marketing. Ei au și cele mai mari profituri și cele mai mari creșteri. Agențiile cele mai bune sunt cele care-și urmăresc activitatea, care monitorizează datele, care își fac o analiză a indicilor de performanță. Orice ar crede piața, oportuniștii din imobiliare nu sunt cei care reușesc să crească, ci companiile care sunt serioase și care sunt profesioniste.

Sigur că au existat mulți oportuniști de-a lungul timpului, dar piața s-a mai curățat de ei. Adică lucrurile sunt cu mult diferite acum, față de ceea ce era în perioada 2005 – 2010. Au existat chiar indivizi mult mai dubioși, dar nu ei setează piața, nu sunt ei cei care dictează încotro merge piața”, ne-a mai spus Dan Puică.

