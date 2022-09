Wall-Street.ro a stat de vorbă cu tânărul antreprenor sibian Cosmin Vîlcu, general manager al companiei Conlan, care ne-a dezvăluit că 2021 a fost un an destul de greu și pentru ei, dar au reușit să încheie anul cu mult peste obiectivul stabilit. Mai mult, sfârșitul de an le-a adus proiecte noi și mai multe oportunități pentru ceea ce a urmat în 2022.

„Am fost nevoiți să ne adaptăm la un nou mod de lucru, strategii noi și să facem față provocărilor din piața construcțiilor sub efectul pandemiei. Pentru noi, 2021 a fost anul în care nu am avut voie să facem greșeli și în care trebuia să profităm de cea mai mică șansă pe care o aveam în piață. Ne-am asumat multe riscuri, am continuat să investim în tehnologia de lucru și în angajații noștri.

În timp ce alte companii din domeniu renunțau la ingineri sau muncitori, din diferite motive, noi am abordat o strategie complexă de a căuta tineri talentați și în special să oferim condiții atractive muncitorilor românii care erau angajați în țări precum Germania, Austria, Spania sau Marea Britanie să se întoarcă în țară. Pentru noi, 2021 a fost anul în care ne-am mărit echipa și am creat oportunități.

Perspectiva următorilor ani pentru noi este să creștem zona de middle management, astfel încât să existe cât mai multă stabilitate în coordonarea proiectelor și gestionarea resurselor. Nu suntem încă 100% acolo, dar suntem într-un loc bun”, ne-a declarat Cosmin Vîlcu.

Potrivit acestuia, volumul lucrărilor de construcții pentru Conlan a crescut în primele 6 luni ale lui 2022 cu aproximativ 300% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Ne dorim să păstrăm ritmul și să putem înregistra o creștere a cifrei de afaceri care să ne permită să ne consolidăm poziția în segmentul construcțiilor industriale. Anul acesta avem o nouă provocare, ca efect al războiului din Ucraina din cauza căruia am fost nevoiți să ne adaptăm foarte repede și să fim atenți la noile proiecte, dar suntem încrezători că, până la finalul anului, Conlan își va depăși targetul și vom încheia noi parteneriate”, ne-a mai spus tânărul antreprenor.

Pentru acest an Conlan și-a propus să câștige cote de piață suplimentare și în același timp să reducă pe cât posibil costurile evitabile.

„Este foarte important pentru noi să putem optimiza anumite procese din cadrul companiei și să ne extindem gama de servicii oferite clienților noștri. Consider că cifra de afaceri este relativ ușor de crescut atât timp cât orientarea către client și dezvoltarea serviciilor oferite rămâne o prioritate”, a subliniat Cosmin Vîlcu.

În ceea ce privește provocările cele mai mari din 2021 pentru piața de construcții, antreprenorul indică și gestionarea problemelor din aprovizionare cauzate de lipsa de materii prime, probleme ce au un impact major în fluctuația prețurilor materialelor de construcții.

„Pentru Conlan, această provocare a fost identificarea punctului de echilibru între marile categorii de management ale unui proiect: Managementul și Execuția Proiectului, Gestionarea Resurselor Financiare și Umane, Logistica și Achiziția Materialelor de Construcții. Aș putea spune că acesta a fost și atuul companiei noastre în ultimele 24 de luni.

Este important pentru noi să păstrăm un ton general optimist și să ne concentrăm asupra prezentului în acest context în care viitorul este incert”, ne-a mai spus Cosmin Vîlcu.

Totodată, compania și-a propus să investească mai mult în instruirea angajaților prin seminarii specifice și abordarea noilor tehnologii de lucru.

„Nu angajăm pentru abilități, angajăm pentru atitudine. Consider ca abilitățile pot fi predate și dobândite în termen relativ scurt. Toate aceste aspecte vor duce la un angajament puternic față de clienții noștri și implicit la dezvoltarea companiei noastre”, ne-a mai explicat Cosmin Vîlcu.

Piața construcțiilor are nevoie de aportul lucrărilor publice

Întrebat despre evoluția pieței construcțiilor, Cosmin Vîlcu remarcă multitudinea de factori care influențează diversele segmente ale acestei piețe. Un impuls ar putea fi dat de o creștere a numărului de proiecte publice, dar și de dinamismul din sectorul industrial.

„Sunt puțin sceptic dacă vorbim despre piața construcțiilor rezidențiale, unde principalul factor de risc este clientul final. În acest context, în care inflația continuă să crească, iar în mod implicit ratele la bănci sunt tot mai mari din cauza creșterii dobânzilor, aș spune că se va simți o oarecare scădere a investițiilor în piața imobiliară”, ne-a mai spus Cosmin Vîlcu.

Potrivit lui, este esențial pentru constructori ca investițiile publice să își mărească procentul de la an la an, mai mult decât este în prezent și să crească numărul de proiecte de reabilitări în paralel cu construcțiile noi.

„Avem nevoie de școli, grădinițe, creșe, spitale, etc... și de constructori serioși care să finalizeze la termen aceste investiții publice, dar în același timp îmi doresc ca sectorul industrial să găsească un echilibru și să depășim această problemă mondială legată de lipsa de materii prime”, a punctat Cosmin Vîlcu.

Potrivit interlocutorului nostru, Conlan încearcă să găsească un echilibru între proiectele publice și cele private, dar pentru companie sectorul construcțiilor industriale este preferențial, acesta fiind foarte dinamic, investițiile fiind și ele pe măsură.

„În ultimii anii, creșterile rapide de prețuri din piața materialelor de construcții au adus un minus de interes pentru investițiile publice. De la studiul de fezabilitate și proiectare până la implementarea fizică și construcția propriu-zisă sunt diferențe majore între bugetul alocat investiției publice scoasă la licitație și costul final al acesteia.

Cu toate acestea, datorită unei bune colaborări cu instituțiile publice s-au găsit soluții și continuăm să realizăm lucrări publice cu Primăria Sibiu și Consiliul Județean Sibiu pentru a ajuta la dezvoltarea municipiului nostru la standarde internaționale”, ne-a mai spus Cosmin Vîlcu.

Piața construcțiilor s-a maturizat, dar încă se confruntă cu multe provocări

General managerul Conlan afirmă că piața construcțiilor din România este mult mai stabilă, iar facilitățile fiscale de care au beneficiat companiile de profil în ultimii ani au fost un aspect extrem de important, dar mai sunt și alte provocări, iar forța de muncă se numără și ea printre subiectele sensibile.

Potrivit lui, Conlan a reușit să aducă „acasă” muncitori românii care lucrau în Germania sau Marea Britanie și care astăzi sunt angajații companiei.

„Este important să oferim muncitorilor românii o șansă să se întoarcă acasă și să muncească în România, pentru că sunt mulți profesioniști de care avem nevoie. Cu toate că resursa umană este nu doar o provocare cât și o problemă cel puțin la nivel național, în domeniul construcțiilor, continuăm să investim în calificarea forței de muncă și dezvoltarea tinerilor profesioniști sau viitori ingineri, tehnicieni cu putere de muncă”, ne-a mai spus Cosmin Vîlcu.

Cu toate acestea, antreprenorul afirmă că, din punctul lui de vedere, potențialul pieței construcțiilor din România este mare.

„Dacă ne uităm la cum arăta piața acum 10 ani în comparație cu 2022, se observă o maturizare atât a modului în care se construiește cât și la modul în care se negociază un contract. Este cerere mare pentru companiile de construcții, ceea ce ne dă o încredere mai mare în ce ar putea să ne rezerve viitorul, dar cred că este important să creștem cu pași mici și siguri pentru a putea oferi celor din jur și copiilor noștri o infrastructură solidă și bine făcută”, ne-a mai spus acesta.

Succesul nu vine înainte de muncă

Întrebat dacă ar încuraja tinerii să înceapă business-uri în zona de construcții, antreprenorul ne-a spus că acest sector are nevoie de tineri și îi încurajează să intre în acest domeniu, să viseze, dar să fie pregătiți și de muncă.

„Este un sector dificil, dar îmi dau seama că foarte puțini tineri îl înțeleg cu adevărat atunci când trebuie să ia o decizie la terminarea liceului. Printre dorințele cele mai des întâlnite în rândul elevilor este dorința de a dobândi un statut asemeni idolilor lor. Acești idoli sunt de obicei din alt sector decât acesta al construcțiilor și nu au studii în domeniul ingineriei. Sunt puțini cei care doresc să devină arhitecți, ingineri sau constructori. Toți trebuie să înțeleagă că, indiferent de viitoarea profesie sau ocupație, singura dată când apare «Succesul» înainte de «Trudă» este doar în dicționar”, a punctat Cosmin Vîlcu.

Cele mai importante proiecte din portofoliul Conlan Grup

Conlan Grup are multe proiecte pe care le-a finalizat de-a lungul timpului și în care este implicat, printre cele mai importante menționate de Cosmin Vîlcu se află, Polycontact Hermannstadt, “un proiect “de suflet”, cu un client deosebit”. Polycontact este un furnizor hi-tech în industria auto, care dezvoltă și produce întrerupătoare și senzori pentru marii producători din industria automotive, precum Daimler, Audi, VW, Porsche şi BMW.

De asemenea, acesta ne-a indicat și începerea colaborării cu ODU România Manufacturing - unul dintre principalii furnizori internaționali de sisteme de conectare - un proiect cu care compania se mândrește prin complexitatea lui. ODU activează în domenii precum domeniul medical, testare si măsurare, tehnică militară sau automotive (e-mobility).

Anul trecut au finalizat două proiecte mari pentru NEVEON Romania, însemnând noi spații de producție și debitare a spumelor poliuretanice flexibile. „Pentru noi colaborarea cu NEVEON este foarte importantă fiind un client cu care am dezvoltat o relație de business bazată pe încredere și de lungă durată,” ne-a mai spus Cosmin Vîlcu.

Conlan Grup are în portofoliu proiecte publice realizate pentru Primăria Sibiu, Consiliul Județean Sibiu sau alte instituții publice, cum ar fi: Reabilitarea Sediului Primăriei Vechi din Bulevardul Victoriei, lucrări de conservare, reabilitare și restaurare imobil rectorat ULB Sibiu, lucrări de execuție Cămin Academica, lucrări de extindere și reabilitare la Facultatea de Medicină și Facultatea de Drept din Sibiu, extinderea Școlii Regina Maria Sibiu, reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie și multe altele.

Nu în ultimul rând, compania participă la reconstrucția unui important simbol al Sibiului. Bolta Rece se reconstruiește după standarde moderne și va avea patru restaurante cu specific diferit.

Sursa foto: Conlan Grup