Dincolo de actori binecunoscuți, studio-uri de la Hollywood și lanțuri de cinematografe, industria filmului mai are o componentă care adesea trece nevăzută de ochii publicului, dar care este esențială: companiile de distribuție. Andreea Zidaru este general manager al unei astfel de companii, ea și echipa ei fiind cei care aduc în cinematografele românești filmele cu eroi din universul Disney, Marvel... și nu numai.

În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim lidershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

Andreea Zidaru ocupă funcția de general manager Forum Film România (CineForum), compania care a preluat în exclusivitate distribuția în cinematografe, la nivel local, a filmelor realizate de studiourile Disney, Pixar, Marvel și LucasFilm, iar din anul 2020 și pe cele produse de studiourile 20th Century și Searchlight Pictures, precum și alte studiouri independente.

”Cinematograful este primul loc și cel mai bun loc unde ar trebui să fie văzut un film”, susține cu tărie Andreea, care dă totodată ca exemplu filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografului românesc: ”Avatar 2”, sau, pe numele său oficial, ”Avatar: The Way of Water”.

Avatar este un film care trebuie văzut la cinema și care cred că va fi perceput cu totul altfel atunci când va fi văzut acasă. Pur si simplu nu va fi același film. Andreea Zidaru, Forum Film

Avatar 2 a avut încasări de 37 mil. lei în România în prima lună după ce a fost lansat (12 decembrie 2022) și a depășit astfel recordul anterior, de 18,6 mil. lei, deținut încă din 2009 de primul Avatar. Filmul a fost produs de studioul american 20th Century și distribuit în România de Forum Film.

20th Century este controlat de către Walt Disney Studios, iar Forum Film are exclusivitate cu Disney pentru distribuția în cinematografe a producțiilor în România.

În general, fiecare companie de distribuție de film are exclusivitate (în piața de cinema) cu un mare studio de la Hollywood, iar negocierea acestor colaborări (și ”prețul” filmelor) se face la nivelul grupului internațional. În România, Forum Film distribuie pentru Disney, Ro Image 2000 pentru Paramount/Universal Pictures, Vertical Entertainment pentru Warner Bros, iar InterComFilm pentru Sony și Columbia Pictures.

Pe lângă cei patru mari jucători menționați mai sus, în piața locală mai activează și alte firme care fac distribuție pentru filme locale sau alte producții independente. Anul trecut, în topul firmelor de distribuție din România și-a făcut loc și Vidra Productions, deținută de Matei Dima (BRomania) și Ștefan Lucian, care a produs și distribuit Teambuilding.

Dacă ar fi să recomand filme doamnelor, în luna martie, aș spune «Titanic», relansat internațional pentru a sărbători a 25-a aniversare. Andreea Zidaru, Forum Film

Dincolo de activitatea de distribuție, Forum Film se ocupă și de campaniile de promovare ale filmelor din portofoliu.

”Fiecare film pentru noi este un brand în sine. Facem campanie pentru fiecare film, de la evenimentele de lansare, până la afișele și reclamele la pe care le vedem în mall-uri sau în oraș. Nu există film distribuit căruia să nu îi facem promovare. Singurul lucru care diferă este bugetul alocat pentru asta, filmele foarte populare având și bugete de promovare mai mari”, explică Andreea Zidaru.

Campaniile desfășurate de Forum Film nu se limitează doar la obișnuitele postere, iar uneori mizează pe elemente care surprind publicul. Un bun exemplu în acest sens a fost dragonul Smaug de 4 metri ”ieșit” din asfalt în fața magazinului Unirii din București, pentru a-l căuta pe hobbitul Bilbo Baggins, înainte de premiera The Hobbit: The Desolation of Smaug (foto).

Ce filme au succes la cinematografele din România

În România, marile producții de la Hollywood au premiera în aceeași zi cu cea din marile piețe occidentale, excepțiile fiind foarte rare.

”Sunt filme ce merită lansate în cinema și filme care nu ar atrage atât de multe persoane la cinema. Când spun filme ‘de cinema’ mă refer în special la filmele cu efecte speciale, cu supereroi. Filmele cu supereroi sunt și cele care au cel mai mare succes la publicul românesc. Mai sunt și filme mici, nișate, adresate anumitor iubitori de film, dar care nu pot avea un succes comercial imens”, menționează Andreea Zidaru.

Dincolo de opinii subiective despre film, ”Teambuilding” el a fost gândit inteligent ca produs. A fost ajutat foarte mult și de social media, deoarece au fost implicați numeroși influenceri în promovarea acestuia, dincolo de actori. Andreea Zidaru, Forum Film

Comediile sunt un alt segment cu succes puternic la publicul din România, urmate de animații care mai mereu sunt în topul încasărilor. Explicația pentru acest lucru este relativ simplă: la animații merg în special copiii, iar aceștia sunt de cele mai multe ori însoțiți de părinți, astfel că un cinematograf vinde astfel cel puțin 3-4 bilete la un film la care altfel ar fi vândut doar 1-2 bilete.

”Cum a ajuns Teambuilding să se bată cu Avatar din punct de vedere al încasărilor? A exploatat bine o tematică și anumite subiecte relevante pentru România. A fost o combinație între comedie și tematica ce vizează viața de corporatist din țară. Dincolo de opinii subiective despre film, el a fost gândit inteligent ca produs. A fost ajutat foarte mult și de social media, deoarece au fost implicați numeroși influenceri în promovarea acestuia, dincolo de actori”, consideră Andreea Zidaru.

Filmul românesc nu a rămas neobservat nici de Forum Film, managing director-ul companiei menționând că anul acesta s-a ocupat de promovarea peliculei ”Taximetriști”, în colaborare cu studio-ul de producție (Bold Film Studio). Dintre lansările de film din 2023, ”Taximetriști” se află pe locul al doilea în România la încasări pe luna ianuarie (2,89 mil. lei) și a intrat în top 10 filme românești all-time.

”O bună perioadă de timp nu s-au mai produs filme locale care să aibă un succes comercial real. În trecut, obiectivele filmului românesc era de a ieși din granițe prin intermediul festivalurilor, dar eu cred că orice regizor ar trebui să urmărească și un succes comerical”, spune Andreea Ziaru.

Cinematograful nu va muri din cauza streaming-ului. Cinematograful a rezistat și după apariția televiziunii. Totuși, probabil cinematograful nu va mai fi pentru orice film, cele în formate speciale sau cu efecte speciale urmând să reziste cel mai bine. Andreea Zidaru, Forum Film

Industria filmului, suprinzător de primitoare pentru femei: ”Comunicarea este cheia”

Înainte de a lucra la Forum Film, Andreea Zidaru a avut job-uri în advertising și banking, domenii nu neapărat ”închise” pentru femei, dar diferite din acest punct de vedere mai ales în comparație cu situația din industria filmului.

”La conducerea majorității companiilor de distribuție de film din România se află femei. Diferența este datorată probabil faptului că în această lume comunicarea și negocierea fiecărui proiect în parte ocupă o pondere semnificativă din task-urile zilnice. Chiar aș putea spune că e mai dificil să găsești bărbați interesați de astfel de job-uri ce țin mai mult de comunicare, nu pentru că nu sunt sau nu ar fi acceptați, ci pur și simplu pentru că interesul din partea lor este mai mic”.

În general vorbind însă, bărbații manageri sunt mai dispuși să lase angajații să lucreze liber, în vreme ce ”noi femeile suntem mai «hands-on», intrăm până în cel mai mic detaliu și uneori uităm imaginea de ansamblu”, recunoaște Andreea.

”Eu încerc totuși să nu fac acest lucru și deleg activitățile. Asta însă nu ar fi posibil dacă nu aș avea o încredere foarte mare în persoanele cu care lucrez”, adaugă ea.

Andreea a început să lucreze în industria filmului acum 12 ani, dar pasiunea pentru film a existat încă din copilărie atunci când mergea la cinema, negreșit, în fiecare weekend, cu fratele ei.

”Știam că trebuie să terminăm întâi lecțiile pentru a putea merge la film în weekend. Mergeam la orice film, nici nu mai conta foarte mult ce vedeam sau că vedeam un film chiar și de 2-3 ori”, își aduce ea aminte.

Cu timpul a devenit mai selectivă și spune că preferă filmele care ”te pun pe gânduri după ce le termini de văzut”.

”Pentru mine, nu partea de entertainment contează cel mai mult când aleg să vizionez un film. Îmi plac filmele care mă fac să gândesc altfel sau care reușesc să îmi schimbe perspectiva după vizionare. «Across the Universe», «Gladiator» și «Interstellar» sunt filmele mele preferate, care în fapt toate trei au în structură povești de iubire. Dacă ar fi să recomand un film doamnelor, în luna martie, aș spune «Titanic», pe care încă îl găsiți în cinematografe”, concluzionează ea.

Sursa foto: Andreea Zidaru / Forum Film