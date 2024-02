Călin Ionescu este CEO Sphera Franchise Group (SFG), operatorul lanţurilor de restaurante KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România. Toate cele trei restaurante sunt operate într-un sistem master de franciză, de companii deținute de către Sphera. O franciză principală este un contract de franciză în care francizorul principal predă controlul activităților de franciză pe un teritoriu specificat unei persoane sau entități, numit „francizat principal”. Yum! este francizorul principal al Sphera Franchise Group.

În 1994, când în București se deschidea primul restaurant Pizza Hut din România, Călin Ionescu își începea cariera într-un business capitalist, deși recunoaște că tot ceea ce învățase până atunci era din cărți despre economie scrise în perioada comunistă, sau ale căror principii economice se bazau pe realitatea de dinaintea anilor ’90.

”Profesia mea de bază este cea de economist. Când m-am angajat la Pizza Hut, am trecut de la noțiunile despre economie centalizată și mijloacele de productie, pe care le învățasem la școală în comunism, la paradigma capitalistă, în care totul se concentrează pe economia de piață”, își aduce aminte omul care în prezent conduce un business listat la Bursa de Valori București (BVB) cu aproximativ 5.000 de angajați și 160 de restaurante.

Ionescu și-a continuat ulterior cariera în companie ocupând, pe rând, funcții precum manager de tură (restaurant), area manager, director US Food Network (KFC România/Italia/Moldova) și Chief Operating Officer Sphera Group.

La început făceam orice în Pizza Hut, nu eram economist. Serveam pizza, pregăteam pizza, gestionam ce se întâmplă în sala restaurantului. Călin Ionescu, CEO Sphera Group

Călin Ionescu este unul dintre numeroase exemple de manageri din Sphera Group care și-au construit cariera pe baza unei serii de promovări interne. Aproximativ 90% din managerii Sphera reprezintă promovări interne. Acesta menționează că șansele de dezolvare pentru angajați sunt mai mari într-o companie care în fiecare an își mărește rețeaua, sunt teritoriale și care se dezvoltă constant.

Și totuși, 30 de ani într-o singură companie este ceva rar întâlnit astăzi, iar riscul plafonării pare cât se poate de real.

”Eu nu văd ca fiind ceva negativ să lucrezi atât de mult într-o companie. Nu m-am plictisit niciodată, mereu am avut ceva nou de învățat și mereu am avut provocări care mi-au menținut interesul”, spune Călin Ionescu.

El a preluat funcția de CEO Sphera Group în 2020, la câteva luni după startul pandemiei COVID-19. Anterior, el ocupa funcția de CIO (Chief Operating Officer) Sphera Group.

”Capacitatea de a motiva echipa este esențială pentru un leader. De ce? Pentru că nu eu interacționez cu clienții în restaurant, ci colegii care chiar se află acolo”

Șeful companiei sub umbrela căreia se află restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell din România spune că a continuat să lucreze în HoReCa timp de trei decenii și pentru că mereu a apreciat importanța interacțiunii cu clienții.

Acum, din scaunul de CEO, interacțiunea cu clienții din restaurante este, evident, minimă, dar pentru a compensa acest lucru consideră că o calitate esențială a acestui job este aceea de a putea motiva angajații.

”Ca leader trebuie să ai capacitate de a motiva echipa. Este o trăsătură foarte importantă pe care un manager trebuie să o aibă. Echipa trebuie motivată, astfel încât totul să se reflecte pozitiv asupra clientului. Până la urmă, colegii din restaurante sunt cei care vând și interacționează cu clientul, nu eu. Experiența pe care o transmitem clienților este dată de colegii care lucrează în restaurante, nu de mine. Din acest motiv spun că este extrem de important ca un leader bun să aibă capacitatea de a motiva echipa”, menționează Călin Ionescu.

Aripioarele KFC au decolat pe bursă în ultimul an. Compania a ajuns să valoreze 1 miliard de lei, iar acțiunile au crescut cu 83%

Sphera Group a avut în 2023 un an excelent pe Bursa de Valori București, acțiunile urcând cu 83%, adică a treia cea mai bună evoluție din piață luând în calcul companiile cele mai lichide. Creșterea poate părea surprinzătoare, în special având în vedere evoluția mai degrabă mediocră pe care Sphera a avut-o la bursă în precedenții trei ani.

”Ce s-a întâmplat anul trecut pe bursă este rezultatul mai multor factori. Unul dintre ei a fost încheierea pandemiei și revenirea la o profitabilitate similară celei din anii pre-pandemici. De asemenea, în ultimii ani ne-am îmbunătățit modul în care am comunicat cu investitorii. Am devenit mai transparenți online, am introdus call-uri în limba română pentru investitorii de retail, conferințe, roadshow-uri pentru a fi mai aproape de ei și pentru a contura o imagine mai bună cu privire la rezultatele financiare”, explică CEO-ul Sphera.

Compania a înregistrat în 2022 un profit net de 37,9 mil. lei, dublu față de 2021, dar în continuare sub cel de 55,4 mil. lei din anul pre-pandemic 2019.

Tot în vederea îmbunătățirii activității, Sphera a început și un proces de eficientizare a lanțului Pizza Hut în România. Mai exact, Sphera vrea să elimine o așa-zisă ”suprapunere” între restaurantele Pizza Hut dine-in și locațiile PHD (Pizza Hut Delivery) – canalul folosit pentru livrarea comenzilor.

”După pandemia începută în 2020 și creșterea segmentului de livrări, restaurantele noastre dine-in au început să facă livrări, lucru pe care anterior îl făcea doar PHD. Din cauza acestei situații, în anumite zone, s-a format un anumit overlapping între restaurante și locațiile PHD. De exemplu, în Sun Plaza Mall aveam la parter o locație PHD și la etaj un restaurant Pizza Hut. Unificând canalele procesul se va solda cu închiderea unor unități din motive strict operaționale și ce țin de costuri”, spune Călin Ionescu, care adaugă totodată că pentru clienții Pizza Hut care comandă prin livrare nu se va schimba nimic.

Primele rezultate ale procesului de eficientizare Pizza Hut se vor vedea în trimestrele 1 și 2 din 2024, iar până la finalul anului sperăm să vedem un turnaround al business-ului. Călin Ionescu, CEO Sphera Group

După KFC, Pizza Hut este a doua cea mai mare rețea de restaurante aflată sub umbrela Sphera Group (n.red. 21 restaurante și 21 puncte de livrare PHD la 31 dec. 2022).

A devenit industria fast-food prea scumpă? ”O reașezare pot exista, dar anul acesta o bună parte vine doar din taxele mărite de stat”

Inflația care a urmat pandemiei COVID-19 a împins în sus și prețurile din industria HoReCA, segementul fast-food – în mod tradițional considerat cel mai ieftin – nefiind ferit de scumpiri, și ajungând în unele cazuri să fie comparat cu cel al restaurantelor à la carte.

Călin Ionescu afirmă că diferența între fast-food și restaurantele à la carte rămâne una semnificativă și subliniază totodată că o bună parte din recentele scumpiri aparțin aproape în întregime Statului, care a mărit semnificativ o serie de taxe la începutul lui 2024.

”Taxele au crescut la începutul acestui an: TVA în restaurante a urcat de la 5% la 9%, iar la băturile cu zahăr adăugat de la 5% la 19%. Combinat, se poate spune că s-a ajuns în medie la un TVA de aproximativ 12% în funcție de structura vânzărilor unei locații. Așadar o parte din scumpirile pe care le vedem la produse, și care sunt discutate în online, sunt ale Statului... ele vin pe fondul unor taxe suplimentare impuse de Stat. De asemenea, salariul minim a crescut de la 1 octombrie 2023, neplanificat”, a declarat CEO-ul Sphera.

Nu am crescut prețurile după majorările de taxe de la 1 ianuarie 2024. Este posibil ca în viitor să existe o reașezare a acestora ca urmare a creșterii taxelor. Călin Ionescu, CEO Sphera Group

Directorul Sphera subliniază că toate aceste modificări fiscale nu au unde să se ducă decât în prețuri. De ce însă nu se duc ele în marja de profit a companiilor? ”Pentru că o companie nu se poate dezvolta și nu poate asigura condiții optime și o experiență bună consumatorului dacă nu are profit. Dacă renunți la profit, renunți și la calitatea serviciilor, a produselor și a experienței în sine pe care consumatorul o primește”, explică el.

De ce puiul KFC este românesc, dar cartofii vin din import?

Dincolo de taxe și fiscalitate, o lovitură puternică pentru restaurante a fost și explozia prețurilor la energie și la anumite produse alimentare de bază, precum a fost cazul uleiului și a cărnii de pui în cazul KFC. Lanțul de restaurante cumpără cele două produse de la furnizori locali care în prealabil trec printr-un proces de verificare a calității produselor.

Pentru Sphera, provocările pe partea de furnizare sunt aproape constante, având în vederea dimensiunea foarte mare a afacerii, volumele de care are nevoie de la producători, precum și standardele de calitate specifice businessului.

”Un exemplu care poate părea foarte simplu sunt cartofii. În România nu există fabrică de cartofi congelați la standarde europene. Cartofii congelați în România nu există, așa că suntem nevoiți să importăm acest produs, aparent simplu, de la marii producători din alte țări europene”, explică Ionescu.

Și în cazul altor produse vegetale există provocări majore pentru Sphera. De exemplu, în România există un singur furnizor de roșii care să fie pre-spălate și pre-tăiate, o cerință necesară pentru restaurantele aflate sub umbrela Sphera Group.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova, și în anumite zone din Italia. Grupul deține peste 160 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în FTSE Global Microcap și în MSCI Frontier Markets Small Cap.

Sursa foto: Shutterstock, Sphera Group