ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce , organizat de wall-street.ro pe 21 și 22 aprilie, s-a bucurat de atenția a mii de persoane dornice să afle cum a evoluat industria la mai bine de un an de pandemie și care sunt trendurile care o vor contura în viitor.

Dincolo de persoanele care au urmărit evenimentul pe rețelele sociale, 461 de reprezentanți ai industriei s-au bucurat de funcționalitățile oferite de platforma IC Events, dezvoltată de InternetCorp, unde au urmărit LIVE evenimentul și au putut interacționa atât cu speakerii cât și cu restul audienței înscrise pe platforma ce a găzduit evenimentul ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce.

Peste 1.900 de cărți de vizită au fost schimbate online datorită funcționalităților oferite de platforma IC Events, de trei ori mai multe decât la ediția din 2020 a evenimentului ecomTEAM, cifre impresionante fiind înregistrate și în ceea ce privește convorbirile dintre participanții în platformă, respectiv 738.

Cele 5 paneluri de discuții, 5 workshop-uri și 2 Key Speech-uri din cadrul evenimentului ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce, ce au reunit 26 de specialiști din piață, au avut parte de 12.697 de vizionări unice pe platforma Vimeo și 11.400 de vizionări înregistrate în urma transmisiunii pe Facebook.

Materialele apărute în urma evenimentului ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce pot fi găsite în secțiunea publicației wall-street.ro, AICI. Poți revedea transmisiunea LIVE pe Facebook accesând pagina ecomTEAM AICI.