Metodele de livrare și produsele vândute online de magazine se vor diversifica puternic în următorii ani, evoluție parțial influențată de pandemie și care va persista chiar și după rezolvarea crizei sanitare, a declarat Adrian Mihai, CEO FAN Courier, în cadrul conferinței ecomTEAM 2021, organizată de wall-street.ro.

”Va exista o diversificare și pe metodele de livrare, dar și pe ponderea produselor care se vând în online. Online-ul a început cu produse de IT, acum se diversifică și vedem tot mai multe produse pe care acum mai mulți ani nu ne gândeam că le vom vedea vândute online”, spune Adrian Mihai.

Prima dată când am discutat cu cei care au vrut să vândă frigidere online am spus că e o nebunie. «Cine își comandă frigiderul online când lumea vrea să îl vadă exact, înainte de achiziție». Am mers la întâlnire să le facem o ofertă, deși nu credeam că o sa comande cineva. A urmat apoi o explozie de comenzi și nu îmi venea să cred. - Adrian Mihai, CEO FAN Courier -

CEO-ul FAN Courier consideră că următorii livrările pe zona de alimente vor crește puternic în următorii ani, mai ales având în vedere că baza de la care se pleacă este una scăzută.

”Sunt sigur că din ce în ce mai mulți români vor comanda online mâncare, chiar dacă acum toți spunem că vrem din nou să mergem la restaurant, în magazine, să vedem produsele pe care urmează să le cumpărăm. Partea de livrare ce ține de «last mile» se va diversifica mult, iar noi suntem parte a acestui proces și în funcție de nevoile clienților le vom oferi ceea ce își doresc”, menționează el.

Curier pe timp de pandemie: Singuri pe stradă alături de polițiști și livrări cu sfoara la etajul 1

Chiar dacă provocările nu au lipsit, job-ul de curier a fost unul mai mult decât interesant în primul an de pandemie.

”La startul crizei străzile au fost libere. Curierii noștri s-au simțit mândri și au simțit că au un job important pentru că pe stradă erau ei, polițiștii, SMURD și cam atât. A existat de asemenea o teamă de a te întâlni cu un curier la începutul pandemiei. Am avut clienți care locuiau la etajul 1 și au coborât o sfoară curierului pentru a lega coletul și a-l trage în sus. A trebuit să ne adaptăm și să trecem la livrarea contactless, fără semnătură. A fost un proiect implementat în doar câteva zile... ceva care anterior crizei ar fi durat probabil luni de zile”, își amintește Adrian Mihai.

Potrivit acestuia, FAN Courier a înregistrat o scădere dramatică a numărului de expediții în primele două săptămâni ale pandemiei, după care a urmat o explozie a comenzilor similară perioadei Black Friday.

Chiar m-am întâlnit împreună cu partenerii din firmă pentru a discuta ce măsuri de criză să luăm: «Acordăm concedii? Reducem numărul de oamenii?» A urmat o explozie comparabilă cu cea pe care o vedem de Black Friday, la care a trebuit să facem față rapid. - Adrian Mihai, CEO FAN Courier -

O provocare importantă pentru FAN Courier în perioada crizei sanitară a fost creșterea dificultății livrărilor. Mai exact, dacă până în 2020 majoritatea expedițiilor se făceau în marile centre urbane, ulterior un număr important de comenzi s-au mutat în mediul rural și în localitățile din preajma marilor orașe.

”Piața noastră este într-o continuă schimbare și dacă cineva se așteaptă să se întoarcă unde a fost cred că se înșeală, pentru că nu vom mai reveni niciodată unde am fost”, a concluzionat Adrian Mihai.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

