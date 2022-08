Peste 25 de specialiști vor urca pe scena evenimentului ecomTEAM pe 7 și 8 septembrie, la hotelul Qosmo din Brașov. Reprezentanți ai unora dintre cei mai importanți retaileri online și offline, companii de tehnologie, jucători din piața de curierat și logistică sau agenții de digital marketing, cu toții vor transforma cele două zile de eveniment într-un maraton de e-commerce și networking.

6 workshop-uri de care are nevoie magazinul tău online pentru a trece la următorul nivel și zeci de experți prezenți care vor urca pe scenă

Cu două workshop-uri în prima zi, 7 septembrie, și alte patru în cea de-a doua zi a evenimentului, 8 septembrie, ai oportunitatea de a culege insight-uri valoroase din industrie cu ajutorul cărora să îți duci magazinul online la următorul nivel. Înscrie-te AICI pentru a putea participa la workshop-urile pe care ți le prezentăm mai jos.

Workshop susținut de Google România: Finding insights with Google Analytics 4

Workshop susținut de eMAG: Business Simulation – Growing through eMAG Marketplace

Workshop susținut de MKOR: 5 Bottom Line-Boosting Email Funnels

Workshop susținut de MTH Digital: 5 Ways to do Facebook Ads like a Pro

Workshop susținut de DWF: 3 steps to properly integrate SEO into your online store's marketing strategy

Workshop susținut de Optimized: Retail Shopping Ads 2.0

Găsești AICI mai multe detalii referitoare la workshop-urile de mai sus și cum te poți înscrie la eveniment. Este important să știi că, pentru prima dată la ecomTEAM, am creat pachete de bilete cu experiență completă, care includ cazare la hotel Qosmo și acces la ecomTEAM Party, petrecerea care va avea loc în seara zilei de 7 septembrie și care reprezintă ocazia ideală de networking.

În cele 6 paneluri de discuții și cele 6 workshop-uri pe care ți le-am prezentat mai sus avem invitați peste 25 de specialiști care activează în industrie:

Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX

Ioana Anghel - Marketplace Leader Decathlon

Cornel Morcov - Chief Commercial Officer FAN Courier

Mihai Vînătoru - CEO DWF

Oana Dumitrescu - Industry Manager Google România

Oana Antohe - Seller Growth Director Marketplace RO&HU&BG at eMAG

Cătălin Bordei - Managin Partner Innobyte

Raluca Radu - Founder & Managing Partner MTH Digital

Florin Toma - Ecommerce Manager DHL Express Romania

Robert Boboșa - Analytical Consultant Google Romania

Sorin Drăghici - Managing Partner & New Business Development DWF

Valentin Ștefan - Director General Compania Națională Poșta Română

Arthur Rădulescu - CEO & Founder MerchantPro

Robert Trandafir - Manager & Co-founder Gun Media

Robert Dumitru - Managing Partner MTH Digital

Claudia Badea - Ecommerce and Crosschannel Director cora Romania

Cătălin Emilian - Country Manager RO & BG RTB House

Mădălina Stănescu - Founder Optimized

Carmen Vasilescu - Logistic Director KLG Europe

Daniel Radu - National Distribution Director KLG Europe

Diana Leonte - Ecommerce Manager LC Waikiki

Corina Cimpoca - Founder MKOR Consulting

Alexandru Victoriu - Partnerships Manager, Central Europe TikTok

Laura Sardescu - Cofondator NeaKaisa.ro

Cezar Cârligeanu - Head of Sales România, Bulgaria & Portugal OLX Business

Dragoș Arnăutu - CEO FAN Delivery

Alex Cimpoca - Founder & Digital Genie MKOR

Augustin Dobre - CEO Twispay

Evenimentul ecomTEAM este powered by FAN Courier, are ca Main Partner VTEX, Gold Partners Cargus, Silver Partners DWF, eMAG Marketplace, cora, Gun Media, RTB House, Simplify by KLG, Strongo by KLG, MerchantPro, TBI Bank, OLX Business, Twispay și DHL Express România, în timp ce la categoria Sponsors regăsim Optimized, MTH Digital și Innobyte.