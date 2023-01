LPP Logistics va deschide un centru de distribuție în România, cu o suprafață de 65.000 mp. Operatorul polonez de logistică are un contract de leasing, pe 10 ani, pentru o facilitate din Bolintin-Deal, lângă București. Acesta este cel de-al doilea depozit gestionat de companie în România, țară care a devenit una dintre piețele-cheie pentru cel mai mare producător de îmbrăcăminte din Polonia, grupul LPP, având în vedere potențialul de creștere. Poziționarea strategică a noii investiții va permite companiei să deservească 450 de magazine ale brandurilor de îmbrăcăminte LPP din România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Macedonia de Nord, Serbia și Grecia. Soluțiile ultramoderne de stocare disponibile în centrul de distribuție vor contribui semnificativ la optimizarea costurilor și a timpilor de livrare, dar și la operarea eficientă a depozitului care va avea și funcția de hub cross dock pentru o parte din livrările din Polonia.

Noua investiție a LPP Logistics pe piața românească este răspunsul operatorului polonez la nevoia eficientizării operațiunilor logistice în tot lanțul de aprovizionare al grupului LPP, producător de îmbrăcăminte din Europa Centrală și de Est. În prezent, LPP Logistics gestionează depozitele grupului cu o suprafață totală de aproape 460.000 mp, furnizând servicii complexe și moderne de depozitare și distribuție pe aproape 40 de piețe. Centrul închiriat de LPP printr-un contract de leasing pe 10 ani va fi al doilea depozit – după cel deschis în 2019 – din România și, în același timp, primul centru extern de distribuție din portofoliul companiei. Odată cu lansarea operațiunilor la Bolintin-Deal, spațiul total de depozitare gestionat de LPP Logistics va crește la 524.000 mp.



Alegerea locului pentru noul centru are o importanță strategică pentru planurile de afaceri ale grupului LPP, susținute de LPP Logistics. După retragerea din Rusia, regiuni din vestul și sudul Europei au devenit vectorii de dezvoltare ai rețelei comerciale a producătorului polonez. Centrul de distribuție, cu suprafața de 65.000 mp, va deservi magazinele fixe și livrarea de bunuri către regiuni cu o populație totală de aproximativ 59 de milioane. Centrul va susține derularea eficientă a livrărilor către 450 de magazine LPP din România și din țări din sud-estul Europei, precum Bulgaria, Ungaria, Croația, Macedonia de Nord, Serbia și Grecia.



”Economia românească înregistrează în prezent una dintre cele mai rapide creșteri din întreaga regiune, iar piața românească este de mulți ani una dintre cele mai importante în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor LPP. În doar doi ani și jumătate, numărul magazinelor marca LPP din această țară s-a dublat - de la 59 la sfârșitul anului 2019, la 118 la mijlocul anului 2022. Ținând cont de acest lucru, decizia de a închiria o nouă facilitate de depozitare în România, care să deservească rețeaua de vânzări LPP, a fost una evidentă. Este al doilea depozit din țară și suntem încrezători că tot ceea ce știm despre piață și condițiile locale ne va crește potențialul ca operator logistic în regiune”, a subliniat Sebastian Sołtys, vicepreședinte LPP Logistics.



Prin îmbunătățirea treptată a proceselor logistice, LPP Logistics introduce soluții de ultimă generație în facilitățile sale, inclusiv procese bazate pe algoritmi de inteligență artificială.



”Operațiunile din noul centru de distribuție vor fi susținute, printre altele, de un dispozitiv automat de sortare lung de 140 de metri, care face posibilă sortarea simultană a mărfurilor pentru 450 de magazine. Dispozitivul este o soluție unică dezvoltată de o echipă de ingineri împreună cu un furnizor olandez. Un mare avantaj este modul silențios de funcționare”, explică Sebastian Sołtys.

Un nou centru logistic deschis de polonezii de la LPP în România: vor angaja 280 de persoane

Transportul cutiilor ambalate va fi asigurat de o linie de transport automată cu o lungime de peste 1 km și o capacitate de 2.000 de cutii pe oră. Întregul sistem va fi integrat cu echipamente precum mașini de pliere și sigilare a cutiilor, aplicatoare de etichete și porți volumetrice. În plus față de dispozitivul de sortare și de linia de transport, centrul va fi echipat cu o flotă modernă de cărucioare.



Compania spune că toate soluțiile implementate sunt menite să sprijine și să ușureze munca celor aproape 280 de angajați operaționali care vor lucra în noul centru de distribuție. Procesul de recrutare pentru noua unitate va începe în primul trimestru, iar echipa de management va beneficia de instruire în cadrul centrului de distribuție al LPP Logistics din Polonia.



"Automatizarea depozitelor și soluțiile unice personalizate pentru LPP Group sunt elemente cheie ale strategiei noastre. România rămâne una dintre cele mai atractive și bine conectate piețe pentru noi, unde industria modei oferă un potențial de creștere uriaș. Previziunile pentru anii următori legate de vânzările din acest sector par promițătoare. În acest context, ne urmărim treptat obiectivul de a construi și dezvolta o companie de management al lanțului de aprovizionare bazată pe cele mai înalte standarde, care să vizeze nevoile clienților și cerințele tot mai mari ale acestora în ceea ce privește oferta de produse", a adăugat vicepreședintele LPP Logistics.



Alegerea României pentru noul depozit nu e doar o acțiune a companiei menită să valorifice potențialul de dezvoltare a rețelei sale de vânzări în regiune.



”Cu ocazia construirii primului centru de distribuție din străinătate al Grupului, am decis să facem și o schimbare semnificativă în ceea ce privește traseul de livrare a mărfurilor din fabrici. Până acum, ne bazam în principal pe transportul maritim și pe potențialul porturilor poloneze. Toate mărfurile erau direcționate către Polonia, unde funcționează cele două centre de distribuție. De acolo, marfa pleca către magazinele din întreaga lume și către depozitele de aprovizionare. Amplasarea centrului în sudul Europei ne oferă oportunitatea de a profita de infrastructura celui mai mare port din România, Constanța, și de a reduce astfel semnificativ costurile și timpii de livrare în sudul Europei, prin reducerea distanțelor dintre magazine și centrul de distribuție. Prin urmare, este și o schimbare cu un efect semnificativ în ceea ce privește impactul asupra mediului al întregii noastre rețele de distribuție”, a explicat Sebastian Sołtys.



Așa cum a anticipat investitorul, centrul va fi funcțional la sfârșitul acestui an. Facilitatea va permite depozitarea a aproximativ 35 de milioane de articole de îmbrăcăminte și accesorii și expedierea a 3,7 milioane de articole pe săptămână. Datorită utilizării unor procese și soluții tehnologice optime, centrul va servi drept hub cross-dock pentru o parte din livrările din Polonia.